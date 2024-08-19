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предоставила, легкая подача. Урегулировала проблемные вопросы. Показала новые места в янтарном. Организационные моменты серьезно подкачали, а именно: не указали номер автобуса, невозможно было дозвониться до организаторов, а это 2 человека, место прибытия было отдалено от обозначенной точки, пришлось побегать в поисках и понервничать, на экскурсионном автобусе не было таблички с наименованием города. Села в автобус на свой страх и риск. Не рекомендую организаторов, сделано все очень плохо! Автобус удобный, комфортная температура. Из предложений, я бы добавила полтора часа к общему времени экскурсии, вот не хватило, что бы спокойно погулять возле моря в Янтарном и в Балтийске. Приятно погулять по воде, увидеть разницу, пособирать янтарь, экскурсия была бы более полной и впечатляющей. Тем более, что там шикарные береговые линии, пляжи.