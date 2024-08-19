Экскурсии в крепость Пиллау

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Пиллау» в Светлогорске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
На автобусе
2 отзыва
6 часов
Групповая
В тренде
Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о янтаре, прусских художниках и древних крепостях
Начало: На вокзале в Светлогорске
Расписание: в субботу в 14:30
31 авг в 14:30
7 сен в 14:30
1 700 за человека
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
На автобусе
3 отзыва
8 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
Погрузитесь в историю Балтийска и Балтийской косы. Узнайте о фортификациях, маяках и военной гавани. Переправа на пароме и музей «Старый люнет» ждут вас
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
31 авг в 09:30
2 000 за человека
Из Светлогорска - на самый запад России. Групповая экскурсия в Балтийск
На автобусе
9 часов
Групповая
Из Светлогорска - на самый запад России. Групповая экскурсия в Балтийск
Познакомиться с городом, погулять по Балтийской косе, увидеть немецкий аэродром и форт «Западный»
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник в 08:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    19 августа 2024
    Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
    Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно).
  • А
    Алёна
    4 августа 2024
    Из Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
    Обращаю внимание, что здесь организатор не является гидом. Это сборная экскурсия от нескольких тур фирм. Хороший экскурсовод - гид Светлана, много информации
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    предоставила, легкая подача. Урегулировала проблемные вопросы. Показала новые места в янтарном. Организационные моменты серьезно подкачали, а именно: не указали номер автобуса, невозможно было дозвониться до организаторов, а это 2 человека, место прибытия было отдалено от обозначенной точки, пришлось побегать в поисках и понервничать, на экскурсионном автобусе не было таблички с наименованием города. Села в автобус на свой страх и риск. Не рекомендую организаторов, сделано все очень плохо! Автобус удобный, комфортная температура. Из предложений, я бы добавила полтора часа к общему времени экскурсии, вот не хватило, что бы спокойно погулять возле моря в Янтарном и в Балтийске. Приятно погулять по воде, увидеть разницу, пособирать янтарь, экскурсия была бы более полной и впечатляющей. Тем более, что там шикарные береговые линии, пляжи.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Крепость Пиллау»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Крепость Пиллау" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 2 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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