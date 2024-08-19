6 часов
Групповая
В трендеИз Светлогорска - в Янтарный и Балтийск (в группе)
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о янтаре, прусских художниках и древних крепостях
Начало: На вокзале в Светлогорске
Расписание: в субботу в 14:30
31 авг в 14:30
7 сен в 14:30
1 700₽ за человека
8 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
Погрузитесь в историю Балтийска и Балтийской косы. Узнайте о фортификациях, маяках и военной гавани. Переправа на пароме и музей «Старый люнет» ждут вас
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
31 авг в 09:30
2 000₽ за человека
9 часов
Групповая
Из Светлогорска - на самый запад России. Групповая экскурсия в Балтийск
Познакомиться с городом, погулять по Балтийской косе, увидеть немецкий аэродром и форт «Западный»
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник в 08:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила19 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно).
- ААлёна4 августа 2024Обращаю внимание, что здесь организатор не является гидом. Это сборная экскурсия от нескольких тур фирм. Хороший экскурсовод - гид Светлана, много информации
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Крепость Пиллау»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Крепость Пиллау" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 2 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2024 год по теме «Крепость Пиллау», 6 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь