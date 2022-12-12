Наталия проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия в Балтийск предлагает уникальную возможность взглянуть на город как на место встречи контрастов.Здесь серые военные корабли соседствуют с белоснежными птицами, а шведская крепость Пиллау напоминает о былых временах.В ходе

экскурсии вы узнаете о немецких дотах и увидите памятник императрице Елизавете Петровне, одну из крупнейших статуй женщины на коне в мире. Прогулка по улицам Балтийска позволит почувствовать его уникальную атмосферу, а посещение Балтийской косы откроет перед вами красоту местной природы. Дополнительно можно посетить старый аэродром "Нойтиф", форт "Западный" или музей "Старый люнет"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а Балтийская коса открыта для посещения. В это время можно насладиться прогулками и исследовать природные достопримечательности. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но погода может быть более переменчивой. В остальное время года посещение возможно, но условия могут быть менее благоприятными из-за погодных условий и ограничений доступа к некоторым объектам.

Сейчас август — это идеальное время.