Наталия проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Вехи города в старинных памятниках

Современный Балтийск известен как самый западный город 🏙️ России и месторасположение базы Военно-морского флота. А когда-то это был важный форпост восточных границ Европы. О событиях давно минувших дней мы поговорим у шведской крепости Пиллау — крупнейшего фортификационного сооружения в Калининградской области — и на набережной у немецких дотов. Кроме того, вы увидите старейший маяк края и узнаете, почему в Балтийске установили памятник императрице Елизавете Петровне — одну из крупнейших статуй женщины на коне в мире.

Самобытный Балтийск

У города определенно есть свой характер и атмосфера — в этом вы убедитесь, осмотрев гавани с впечатляющими кораблями и размеренно плавающими белоснежными лебедями, прогулявшись по улицам на краю страны и познакомившись с памятниками таких разных цивилизационных эпох. А если вы приедете с апреля по октябрь или, когда нет штормов, я с удовольствием, познакомлю вас с уникальным природным заповедником — Балтийской косой. Покажу старый аэродром «Нойтиф», форт «Западный» или музей 🖼 «Старый люнет» (по желанию).

Организационные детали

Дополнительно оплачивается паромная переправа на Балтийскую косу — 70 руб. /человека (опциональное посещение).