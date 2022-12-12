Наталия проводит ещё 3 экскурсии

Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Экскурсия в Балтийск предлагает уникальную возможность взглянуть на город как на место встречи контрастов.
Здесь серые военные корабли соседствуют с белоснежными птицами, а шведская крепость Пиллау напоминает о былых временах.
В ходе читать дальшеуменьшить
экскурсии вы узнаете о немецких дотах и увидите памятник императрице Елизавете Петровне, одну из крупнейших статуй женщины на коне в мире.
Прогулка по улицам Балтийска позволит почувствовать его уникальную атмосферу, а посещение Балтийской косы откроет перед вами красоту местной природы. Дополнительно можно посетить старый аэродром "Нойтиф", форт "Западный" или музей "Старый люнет"
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а Балтийская коса открыта для посещения. В это время можно насладиться прогулками и исследовать природные достопримечательности. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но погода может быть более переменчивой. В остальное время года посещение возможно, но условия могут быть менее благоприятными из-за погодных условий и ограничений доступа к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шведская крепость Пиллау
Немецкие доты
Памятник Елизавете Петровне
Старый маяк
Аэродром «Нойтиф»
Форт «Западный»
Музей «Старый люнет»
Описание экскурсии
Вехи города в старинных памятниках
Современный Балтийск известен как самый западный город России и база Военно-морского флота. А когда-то это был важный форпост восточных границ Европы. О событиях давно минувших дней мы поговорим у шведской крепости Пиллау — крупнейшего фортификационного сооружения в Калининградской области — и на набережной у немецких дотов. Кроме того, вы увидите старейший маяк края и узнаете, почему в Балтийске установили памятник императрице Елизавете Петровне — одну из крупнейших статуй женщины на коне в мире.
Самобытный Балтийск
У города определенно есть свой характер и атмосфера — в этом вы убедитесь, осмотрев гавани с впечатляющими кораблями и размеренно плавающими белоснежными лебедями, прогулявшись по улицам на краю страны и познакомившись с памятниками таких разных цивилизационных эпох. А если вы приедете с апреля по октябрь или, когда нет штормов, я с удовольствием познакомлю вас с уникальным природным заповедником: Балтийской косой. Покажу старый аэродром «Нойтиф», форт «Западный» или музей «Старый люнет» (по желанию).
Организационные детали
Дополнительно оплачивается паромная переправа на Балтийскую косу — 70 руб. /человека (опциональное посещение).
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Светлогорск 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2678 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Хорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжали на места мы все время торопились, чтобы все успеть, это немного отвлекало, но всё читать дальшеуменьшить
равно было интересно) Ещё Наталья возит на другие экскурсии, в конце поездки она поделилась интересными фактами о янтаре, что его можно использовать, не только, как украшение, а как различные препараты (ещё и приобрести, если они есть в наличии).
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Наталья
Путешествие в брутальный Балтийск прошло просто великолепно. Наталия встретила нас около нашего дома на машине. Машине идеально чистая, ведёт машину Наталия спокойно и уверенно. Это важно, когда с тобой на экскурсии 2 детей. Рассказ Наталии начался с истории края. Это было очень интересно и увлекательно. Экскурсрвод рассказала наш план на день. Вся экскурсия была динамичный, великолепной и максимально граммотно построеной. Я всем рекомендую экскурсии с Наталией.
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А
Андрей
Так получилось, что из-за погодных условий мы решили объединить две экскурсии в один день- Янтарный и Балтийск. Наталия владеет невероятным количеством разнообразной информации, но, поскольку преподносит её очень легко, то слушать интересно и совершенно не устаёшь. День пролетел абсолютно незаметно, но впечатлений масса, несмотря на не запланированную нагрузку в виде двух программ!
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М
Мирослава
В Наталью мы просто влюбились. Душевный, тактичный, добрый человек. С удовольствием рассказывала нам те факты, о которых мы не услышали от других гидов. Вместе обсуждали параллели в истории области с читать дальшеуменьшить
развитием цивилизации во всем мире. Отличны знания об истории, архитектуре, добыче янтаря, персоналиях. Видно, что Наталья увлечена своей работой и с удовольствием делится своими находками. Наталья станет отличным гидом не только для женщин, но и побродит с мальчишками по заброшенным немецким дотам. Маршрут составлен идеально. Можно увидеть места для шикарных фото, романтической прогулки, приключений, исследований. И все это на одном маршруте. В пути подскажет, где вкусно поесть, где взять самые крутые сувениры. Вместе с нами в Янтарном бродила по пляжу и собирала остатки янтаря, выброшенного на берег майским штормом.
Экскурсия проходит не нудно, нет длинных утомительных речей, вся информация подается дозированно, наполненно, без лишней воды. Подскажет красивые локации для фото, расскажет о каждом объекте на пути. При этом можно выбрать любое место для более подробного изучения по желанию.
Шикарный гид, всем советую. После такой экскурсии хочется возвращаться в этот край снова и снова
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И
Ирина
Всем туристам, путешествующим по Калининграду и области советую гида-экскурсовода Наталию! Очень милая, женственная с, удивительно приятным тембром голоса, который хотелось слушать и слушать. Даю высокую оценку ее профессионализму, безупречному знанию читать дальшеуменьшить
материала не только по теме экскурсии, но и, исчерпывающие ответы на все, интересующие нас моменты. Отмечаю аккуратное вождение автомобиля, что не мало важно для путешественника! Наталия очень тонко чувствует своих собеседников, учитывая их пожелания. Следует отметить, что время следования из Светлогорска в Балтийск, за увлекательной беседой, пролетело незаметно и совершенно не утомительно. Выражаю огромную благодарность Наталии за приятные эмоции с первых минут нашего знакомства и содержательную экскурсию «Из Светлогорска - в брутальный Балтийск» в особенный день, день- празднования Великой Победы -9 мая! Наилучшие пожелания Наталии в дальнейшем процветании, занятости в работе и по-больше благодарных и отзывчивых туристов! Наталия, экскурсия с Вами надолго останетесь в нашей памяти! Ещё раз, большое Вам СПАСИБО!
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О
Ольга
Наталия - замечательный гид и организатор. Рассказывала увлекательно и познавательно историю прусских земель. Вместо запланированных 4 часов наша экскурсия продлилась 8 часов. Наталия провела детальную экскурсию по Балтийской косе. Очень впечатлили немецкие ангары для гидросамолетов и восстановленный неравнодушными к истории родного края Люнет №2. И мы даже пособирали маленький янтарь около разрушенного войной и штормами форта. Большое спасибо за интересный рассказ и исполнения наших пожеланий!
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