Наталия проводит ещё 3 экскурсии

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Из Светлогорска — в брутальный Балтийск

От шведской цитадели до кораблей Балтийского флота — проследить эпохи самого западного города России

Наталия
Наталия – представитель из Светлогорска
Вы взглянете на город 🏙️, как место встречи контрастных образов: серой стали военных кораблей и белоснежных птиц, символизирующих духовную чистоту; восточного стража Европы и западного форпоста России.

Познакомитесь с историей 📖 шведской крепости Пиллау, немецких дотов и редкого памятника женщине на коне.

Узнаете о цивилизационных пересечениях и личностях, повлиявших на развитие поселения.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 50004 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск

Что вас ожидает

Вехи города в старинных памятниках
Современный Балтийск известен как самый западный город 🏙️ России и месторасположение базы Военно-морского флота. А когда-то это был важный форпост восточных границ Европы. О событиях давно минувших дней мы поговорим у шведской крепости Пиллау — крупнейшего фортификационного сооружения в Калининградской области — и на набережной у немецких дотов. Кроме того, вы увидите старейший маяк края и узнаете, почему в Балтийске установили памятник императрице Елизавете Петровне — одну из крупнейших статуй женщины на коне в мире.

Самобытный Балтийск
У города определенно есть свой характер и атмосфера — в этом вы убедитесь, осмотрев гавани с впечатляющими кораблями и размеренно плавающими белоснежными лебедями, прогулявшись по улицам на краю страны и познакомившись с памятниками таких разных цивилизационных эпох. А если вы приедете с апреля по октябрь или, когда нет штормов, я с удовольствием, познакомлю вас с уникальным природным заповедником — Балтийской косой. Покажу старый аэродром «Нойтиф», форт «Западный» или музей 🖼 «Старый люнет» (по желанию).

Организационные детали

Дополнительно оплачивается паромная переправа на Балтийскую косу — 70 руб. /человека (опциональное посещение).

Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзале Светлогорск 2.
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск
Из Светлогорска — в брутальный Балтийск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждем встреч!
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