Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века

4.6
8 отзывов
Екатерина М.
Екатерина М. – Гид из Светлогорска
Предлагаю туристам представить себя путешественниками начала XX века.

Расскажу и покажу, как 100 лет назад курортники добирались до города, где останавливались, где принимали процедуры, где ели, какие увеселительные мероприятия были для них и где они проходили.

Проходя мимо старинных немецких вилл, я буду рассказывать, что в них было раньше и как они назывались.

Мы увидим все ботанические сокровища Светлогорска.

Полностью окунемся в атмосферу неторопливого отдыха на морском курорте.
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Экскурсия

2 500 ₽ за экскурсию

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Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века
Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века

Что вы увидите

  • Ж/Д вокзал Светлогорск- 2
  • Скульптура «Царевна лягушка»
  • Вилла «Вид на море»
  • Здание Курхауса
  • Памятный знак Томасу Манну
  • Серпантинный спуск
  • Скульптура Г. Брахерта «Нимфа»
  • Водонапорная башня
  • Лиственничный парк
  • Пансионат «Зеештерн»
  • Торговый дом «Хубертус»
  • Вилла «Хильдегарда»
  • Отель «Хартман»
  • Пансионат «Еловый двор»
  • Католическая капелла (Органный зал)
  • Центральная площадь
  • Солнечные часы
  • Янтарь-Холл
Предлагаю туристам представить себя путешественниками начала XX века. Расскажу и покажу, как 100 лет назад курортники добирались до города, где останавливались, где принимали процедуры, где ели, какие увеселительные мероприятия были для них и где они проходили. Проходя мимо старинных немецких вилл, я буду рассказывать, что в них было раньше и как они назывались. Покажу ботанические сокровища Светлогорска. Полностью окунемся в атмосферу неторопливого отдыха на морском курорте.
Гуляя по городу, увидим: Дом бургомистра — одну из архитектурных жемчужин города, Курхаус, в котором отдыхал Томас Манн, расскажу для чего был сделан самый красивый спуск к морю — серпантинный. Остановимся возле керамической карты Калининградской области, которая расположена на стене старой гостиницы и увидим, почему нашу область называют: «Красавица с двумя косами».
Рассмотрим символ города — водонапорную башню, я расскажу, что находится внутри. Остановимся возле «Памятника старому немецкому электрическому столбу». Обязательно увидим Органный зал в бывшей Католической капелле.
А ещё я ношу с собой на экскурсии 🧭 альбом со старыми немецкими фотографиями, и мы увидим, как сегодняшние достопримечательности 🏛️ выглядели в начале XX века.
Также, на Центральной площади я расскажу вам о мировых янтарных рекордах, потому что сама принимала в них участие и даже покажу их. Зайдем туда, где можно продегустировать янтарную настойку, я научу, как ее приготовить самим. Увидим самые большие в мире мозаичные солнечные часы, и я научу, как по ним определять время. Обязательно посоветую, где можно вкусно поесть, где отдохнуть и что посетить самостоятельно.
+Что входит
  • В стоимость экскурсии входят только услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
Начало
🚩 Светлогорск, железнодорожная станция Светлогорск-2
Место завершения
🏁 Светлогорск, «Янтарь-Холл», ул. Ленина, 11
Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века
Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века
Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века
Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века

Экскурсия проводится Ежедневно в 07:30, 10:00, 12:30 15:00, 17:30

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина М.
Екатерина М.
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