Предлагаю туристам представить себя путешественниками начала XX века. Расскажу и покажу, как 100 лет назад курортники добирались до города, где останавливались, где принимали процедуры, где ели, какие увеселительные мероприятия были для них и где они проходили. Проходя мимо старинных немецких вилл, я буду рассказывать, что в них было раньше и как они назывались. Покажу ботанические сокровища Светлогорска. Полностью окунемся в атмосферу неторопливого отдыха на морском курорте.

Гуляя по городу, увидим: Дом бургомистра — одну из архитектурных жемчужин города, Курхаус, в котором отдыхал Томас Манн, расскажу для чего был сделан самый красивый спуск к морю — серпантинный. Остановимся возле керамической карты Калининградской области, которая расположена на стене старой гостиницы и увидим, почему нашу область называют: «Красавица с двумя косами».

Рассмотрим символ города — водонапорную башню, я расскажу, что находится внутри. Остановимся возле «Памятника старому немецкому электрическому столбу». Обязательно увидим Органный зал в бывшей Католической капелле.

А ещё я ношу с собой на экскурсии 🧭 альбом со старыми немецкими фотографиями, и мы увидим, как сегодняшние достопримечательности 🏛️ выглядели в начале XX века.

Также, на Центральной площади я расскажу вам о мировых янтарных рекордах, потому что сама принимала в них участие и даже покажу их. Зайдем туда, где можно продегустировать янтарную настойку, я научу, как ее приготовить самим. Увидим самые большие в мире мозаичные солнечные часы, и я научу, как по ним определять время. Обязательно посоветую, где можно вкусно поесть, где отдохнуть и что посетить самостоятельно.