Пора влюбиться… в очарование Светлогорска

Пора влюбиться… в очарование Светлогорска
Пора влюбиться… в очарование Светлогорска
Пора влюбиться… в очарование Светлогорска
Пора влюбиться… в очарование Светлогорска

Что вас ожидает 🤩

  • Водонапорная башня
  • Виллы Раушена
  • Променад
  • Море
  • Мельничный пруд
  • Скульптура "Царевна-лягушка"
  • Охотничий домик
  • Лиственничный парк
  • Отель Хартман
  • Органный зал
  • Курхаус и многое другое
Это пешая прогулка по городу-курорту Светлогорску. Помимо исторических фактов и особенностей архитектуры города, я познакомлю Вас и с интересными историями некоторых известных людей, которые когда-либо проживали или гостили здесь.
Вы увидите город с его достопримечательностями и самыми красивыми локациями, море с променадом, прочувствуете ритм и атмосферу курорта. Также, посетите атмосферный ресторан с видом на море и потрясающей кухней. Это будет весело и интересно!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается обед. 500-1000 рублей
  • В зависимости от личных предпочтений
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 63
Завершение: Театр эстрады «Янтарь-холл», ул. Ленина, 11
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Экскурсия займет 4-5 часов. Одевайтесь удобно. Обед будет в ресторане с видом на море (в стоимость экскурсии не входит)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно, по договоренности

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