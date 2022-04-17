Это пешая прогулка по городу-курорту Светлогорску. Помимо исторических фактов и особенностей архитектуры города, я познакомлю Вас и с интересными историями некоторых известных людей, которые когда-либо проживали или гостили здесь.

Вы увидите город с его достопримечательностями и самыми красивыми локациями, море с променадом, прочувствуете ритм и атмосферу курорта. Также, посетите атмосферный ресторан с видом на море и потрясающей кухней. Это будет весело и интересно!