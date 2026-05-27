Здесь учишься чувствовать тишину и шёпот сосен, а голос моря приводит душу в равновесие. Я умею слышать дыхание Светлогорска и влюблю вас в этот город. Покажу башню, где заточили красавицу. Расскажу о трогательной любви, которая спасла жизнь.
Познакомлю с историей светлогорского затворника, а ещё объясню, какой цветок считается символом города и почему.
Описание экскурсии
- Начнём прогулку у озера Тихого и обсудим, почему оно на самом деле пруд.
- Поговорим о прошлом Раушена-Светлогорска.
- Рассмотрим старинные виллы и раскроем историю судеб их хозяев.
- Отгадаем загадку башни и прогуляемся по Лиственничному парку.
- Увидим «Дом Сказочника» и вспомним, кто подарил миру главную рождественскую сказку.
- Послушаем таинственный шум и познакомимся с удивительной судьбой светлогорского затворника.
- Посчитаем зайцев и драконов, которые живут здесь.
- Выпьем кофе там, где любил это делать автор игры «Что? Где? Когда?».
- Загадаем желание под старинными часами.
- Рассмотрим берег моря с высоты птичьего полёта.
- Помечтаем у Дерева любви, а Янтарный цветок исполнит все ваши желания.
Организационные детали
- На прогулке предусмотрены санитарные остановки и кофе-паузы. Напитки оплачиваются дополнительно.
- По желанию можно посетить экспозицию музея «Колесо истории»: 300 ₽ за взрослого, 150 ₽ за школьника, дети до 7 лет бесплатно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихого
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я дипломированный гид, педагог, родилась и живу в Калининграде. Дарю радость открытия волшебства города К. Очень люблю организовывать экскурсии-квесты для юных путешественников и семей с детьми. Приглашаю на прогулки-бродилки по любимому городу. Покажу места в Калининграде, где рождается сказка. Расскажу, что подарил Гофман Гарри Поттеру и где в городе живёт Дом с глазами, научу разговаривать с собором и распознавать, кого зовёт русалка.
