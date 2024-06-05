Светлогорск, известный своими живописными пейзажами, хранит в себе уникальное архитектурное наследие, которое оживает во время этой экскурсии.
Гости города имеют уникальную возможность увидеть знаменитые скульптуры Германа Брахерта, дом математика Давида Гильберта,
Гости города имеют уникальную возможность увидеть знаменитые скульптуры Германа Брахерта, дом математика Давида Гильберта,
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники начала 20 века
- 📚 Интересные истории владельцев вилл
- 🗿 Знаменитые скульптуры Германа Брахерта
- 🏰 Вилла бургомистра-охотника в стиле скандинавского модерна
- 🚶♂️ Прогулка по живописным местам Светлогорска
- 🎁 Подарок - электронная карта лучших мест
Что можно увидеть
- Скульптуры Германа Брахерта
- Дом математика Давида Гильберта
- Вилла бургомистра-охотника
- Старинная водонапорная башня
- Тихое озеро
Ближайшие даты:
Время начала: 17:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В нашем маршруте:
- Знаменитые скульптуры Германа Брахерта.
- Дом математика Давида Гильберта.
- Сказочная во всех смыслах вилла бургомистра-охотника в стиле скандинавского модерна, где снимался фильм «Про Красную Шапочку».
- Главный символ Раушена — старинная водонапорная башня, увитая девичьим виноградом.
- Тихое озеро, где вы услышите истории его хранителей — Светло.
Ёжиков
«Мозаичный путь»
Вы узнаете:
- Где искать «старый Раушен».
- Какие архитектурные стили определили особый облик курортного города.
- Как преобразовывался Светлогорск в советский период.
- Что нового появилось в городе в последнее время.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
- Длительность экскурсии 1,5–2 часа.
- Эту экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость — 6500 руб. (до 5 человек).
- После экскурсии в подарок вы получите электронную карту самых вкусных и проверенных мест по Светлогорску, Зеленоградску и Калининграду.
ежедневно в 17:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 6351 туриста
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
5 июня 2024
Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
Нана
2 июня 2024
Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
Denis
1 июня 2024
Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
Елена
30 мая 2024
Экскурсия👍💯Экскурсовод Кристина, очень подробно и интересно рассказала и показала все основные архитектурные достопримичательеости Раушена-Светлогорска. Рекомендую экскурсию💯
О
Ольга
25 мая 2024
Замечательная экскурсия! Мария познакомила нас с историей и архитектурой города. Познавательно, интересно, удивительно! Мария - настоящий профессионал, очень интеллигентная, потрясающий рассказчик! Спасибо огромное!!! Рекомендуем всем!!!
Кристина
19 апр 2024
Экскурсию вела Мария. Мы прекрасно прогулялись по Светлогорску, интересный маршрут, маленькая группа всего 4 человека, мы неспеша ходили и наслаждались. Мария чудесная, отвечала на вопросы, с хорошим чувством юмора. Очень остались довольны прогулкой. Рекомендую
Мария
18 апр 2024
Экскурсия проведена очень интересно, Мария искренне влюблена в свой край! С легкостью отвечала на любые вопросы! Благодаря интересному рассказу и необычным историям - я влюбилась в Светлогорск) обязательно посетите эту экскурсию!
О
Ольга
14 апр 2024
Прекрасная экскурсия по прекрасному городу.
Виктория
31 мар 2024
Интесная экскурсия повела гид Мария. Нужно брать в первые дни. Сразу становится все понятно. Интересно рассказала и все показала.
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