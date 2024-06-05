Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе

Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Светлогорск, известный своими живописными пейзажами, хранит в себе уникальное архитектурное наследие, которое оживает во время этой экскурсии.

Гости города имеют уникальную возможность увидеть знаменитые скульптуры Германа Брахерта, дом математика Давида Гильберта,
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а также сказочную виллу бургомистра-охотника, где снимался фильм "Про Красную Шапочку".

Особое внимание уделяется главному символу Раушена - старинной водонапорной башне, увитой девичьим виноградом, и тихому озеру, окутанному легендами и историями.

Экскурсия проводится профессиональными гидами, которые поделятся не только историями о "старом Раушене", но и расскажут о том, как преобразовывался Светлогорск в советский период и что нового появилось в городе в последнее время.

Длительность экскурсии составляет 1,5-2 часа, а в конце вас ждет приятный сюрприз - электронная карта самых вкусных и проверенных мест по Светлогорску, Зеленоградску и Калининграду.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу старинного курортного города и узнать его с непривычной стороны

4.89
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальные архитектурные памятники начала 20 века
  2. 📚 Интересные истории владельцев вилл
  3. 🗿 Знаменитые скульптуры Германа Брахерта
  4. 🏰 Вилла бургомистра-охотника в стиле скандинавского модерна
  5. 🚶‍♂️ Прогулка по живописным местам Светлогорска
  6. 🎁 Подарок - электронная карта лучших мест

Что можно увидеть

  • Скульптуры Германа Брахерта
  • Дом математика Давида Гильберта
  • Вилла бургомистра-охотника
  • Старинная водонапорная башня
  • Тихое озеро
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 17:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашем маршруте:

  • Знаменитые скульптуры Германа Брахерта.
  • Дом математика Давида Гильберта.
  • Сказочная во всех смыслах вилла бургомистра-охотника в стиле скандинавского модерна, где снимался фильм «Про Красную Шапочку».
  • Главный символ Раушена — старинная водонапорная башня, увитая девичьим виноградом.
  • Тихое озеро, где вы услышите истории его хранителей — Светло.
Ёжиков
  • «Мозаичный путь»

    • Вы узнаете:

    • Где искать «старый Раушен».
    • Какие архитектурные стили определили особый облик курортного города.
    • Как преобразовывался Светлогорск в советский период.
    • Что нового появилось в городе в последнее время.

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
    • Длительность экскурсии 1,5–2 часа.
    • Эту экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость — 6500 руб. (до 5 человек).
    • После экскурсии в подарок вы получите электронную карту самых вкусных и проверенных мест по Светлогорску, Зеленоградску и Калининграду.

    ежедневно в 17:15

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 190 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У озера Тихое
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 17:15
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 9 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    А
    5 июня 2024
    Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
    Нана
    2 июня 2024
    Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
    Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
    Denis
    1 июня 2024
    Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
    Елена
    30 мая 2024
    Экскурсия👍💯Экскурсовод Кристина, очень подробно и интересно рассказала и показала все основные архитектурные достопримичательеости Раушена-Светлогорска. Рекомендую экскурсию💯
    О
    25 мая 2024
    Замечательная экскурсия! Мария познакомила нас с историей и архитектурой города. Познавательно, интересно, удивительно! Мария - настоящий профессионал, очень интеллигентная, потрясающий рассказчик! Спасибо огромное!!! Рекомендуем всем!!!
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    Кристина
    19 апр 2024
    Экскурсию вела Мария. Мы прекрасно прогулялись по Светлогорску, интересный маршрут, маленькая группа всего 4 человека, мы неспеша ходили и наслаждались. Мария чудесная, отвечала на вопросы, с хорошим чувством юмора. Очень остались довольны прогулкой. Рекомендую
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    Мария
    18 апр 2024
    Экскурсия проведена очень интересно, Мария искренне влюблена в свой край! С легкостью отвечала на любые вопросы! Благодаря интересному рассказу и необычным историям - я влюбилась в Светлогорск) обязательно посетите эту экскурсию!
    О
    14 апр 2024
    Прекрасная экскурсия по прекрасному городу.
    Виктория
    31 мар 2024
    Интесная экскурсия повела гид Мария. Нужно брать в первые дни. Сразу становится все понятно. Интересно рассказала и все показала.
    Интесная экскурсия повела гид Мария. Нужно брать в первые дни. Сразу становится все понятно. Интересно рассказала и все показала.Интесная экскурсия повела гид Мария. Нужно брать в первые дни. Сразу становится все понятно. Интересно рассказала и все показала.Интесная экскурсия повела гид Мария. Нужно брать в первые дни. Сразу становится все понятно. Интересно рассказала и все показала.

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