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а также сказочную виллу бургомистра-охотника, где снимался фильм "Про Красную Шапочку".



Особое внимание уделяется главному символу Раушена - старинной водонапорной башне, увитой девичьим виноградом, и тихому озеру, окутанному легендами и историями.



Экскурсия проводится профессиональными гидами, которые поделятся не только историями о "старом Раушене", но и расскажут о том, как преобразовывался Светлогорск в советский период и что нового появилось в городе в последнее время.



Длительность экскурсии составляет 1,5-2 часа, а в конце вас ждет приятный сюрприз - электронная карта самых вкусных и проверенных мест по Светлогорску, Зеленоградску и Калининграду.



Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу старинного курортного города и узнать его с непривычной стороны