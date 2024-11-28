Найдено 3 экскурсии в категории « «Дом сказочника» » в Светлогорске, цены от 1 550 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Зимние забавы Раушена и окрестностей Полюбоваться праздничной иллюминацией и погрузиться в прошлое Светлогорска Начало: У озера Тихое 7 500 ₽ за всё до 4 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей 12 000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Квест до 10 чел. Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки» В поисках ушастых увидеть и узнать главное и интересное о «медленном городе» Начало: У озера Тихое Расписание: ежедневно в 10:00 1 550 ₽ за человека Другие экскурсии Светлогорска

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории ««Дом сказочника»»

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