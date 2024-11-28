2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Полюбоваться праздничной иллюминацией и погрузиться в прошлое Светлогорска
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:00
29 ноя в 14:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Квест
до 10 чел.
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
В поисках ушастых увидеть и узнать главное и интересное о «медленном городе»
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
1 550₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории ««Дом сказочника»»
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