«Дом сказочника» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории ««Дом сказочника»» в Светлогорске, цены от 1 550 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Полюбоваться праздничной иллюминацией и погрузиться в прошлое Светлогорска
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:00
29 ноя в 14:30
7 500 за всё до 4 чел.
Калининградская ривьера
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
Пешая
3 часа
Квест
до 10 чел.
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
В поисках ушастых увидеть и узнать главное и интересное о «медленном городе»
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
1 550 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории ««Дом сказочника»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зимние забавы Раушена и окрестностей
  2. Калининградская ривьера
  3. Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Озеро Тихое
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в ноябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "«Дом сказочника»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 550 до 12 000.
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