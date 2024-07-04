1 чел.
По популярности
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Свияжск - место, где искусство и религия сливаются в гармонии. Вас ждут удивительные открытия
«Музей-заповедник Остров-град Свияжск – это живописный «уездный» город с музеями и монастырями, ярмарками и фестивалями, знаменитой свияжской ухой»
2 авг в 09:00
12 авг в 08:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
«Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев»
18 июля в 09:30
21 июля в 09:30
10 000₽ за экскурсию
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Путешествие на остров Буян
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, в Свияжске есть несколько интересных музеев: истории русских тюрем, Гражданской войны, истории Свияжска»
16 июля в 10:00
18 июля в 10:00
16 700₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ZZaynulin4 июля 2024Александр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессии. Хотите узнать историю той Земли, куда вам посчастливилось попасть, то Вам сюда. Александру спасибо за прием и всего самого светлого в ответ за его работу.
- ООльга19 мая 2024Большое спасибо, Александр, от нашей небольшой группы за чудесную поездку. информативно, структурировано, интересно. Очень рекомендую действительно профессионального гида. Спасибо нашему водителю Игорю за комфортный автомобиль и безопасную езду🤗
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ННиколай27 апреля 2024Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
- ТТатьяна25 апреля 2024Экскурсовод просто супер, прекрасная эрудиция, подача материала,, пунктульность, доброжелательность, впечатления самые лучшие
- ООксана15 апреля 2024Великолепный экскурсовод. Прекрасная подача материала: современно, легко, с юмором, не утомительно, но при этом с фундаментальными знаниями. Рекомендую! Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Музеи»
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