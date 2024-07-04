Z Zaynulin Остров-град Свияжск Александр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессии. Хотите узнать историю той Земли, куда вам посчастливилось попасть, то Вам сюда. Александру спасибо за прием и всего самого светлого в ответ за его работу.

О Ольга Остров-град Свияжск Большое спасибо, Александр, от нашей небольшой группы за чудесную поездку. информативно, структурировано, интересно. Очень рекомендую действительно профессионального гида. Спасибо нашему водителю Игорю за комфортный автомобиль и безопасную езду🤗

И Игорь Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Н Николай Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!

Т Татьяна Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) Экскурсовод просто супер, прекрасная эрудиция, подача материала,, пунктульность, доброжелательность, впечатления самые лучшие