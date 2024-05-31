Храмы и соборы Свияжска с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Свияжске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
«Вы посетите храмы и Раифское озеро, рассмотрите скульптуры послушника монастыря и чудотворную икону Грузинской Божией Матери»
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300 за всё до 6 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
31 отзыв
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
«Осмотрите Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО, и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
«А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Групповая
6 часов
10 отзывов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
«Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 900 за человека
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
«Храм всех религий Известный также как Вселенский храм, сооружен из разных стилевых элементов, присущих каждой религии»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    31 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Довольно интересная экскурсия. По дороге туда заезжали в Храм всех религий. Обидно, что не было экскурсии по Храму всех религий.
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    Всю дорогу до Свияжска экскурсовод рассказывал историю появления города, историю освоения данной местности. Иваном Грозным. На самом острове прошлись по храмам. Было довольно интересно. Но, это экскурсия на целый день. Поэтому в этот день планировать еще что-то очень сложно.

  • Р
    Расим
    26 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.
  • Д
    Диана
    17 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 мая
  • С
    Софья
    11 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.
  • И
    Игорь
    9 мая 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!
  • Н
    Николай
    27 апреля 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Экскурсовод просто супер, прекрасная эрудиция, подача материала,, пунктульность, доброжелательность, впечатления самые лучшие

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
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  1. Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
  2. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
  3. Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
  4. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
  5. Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Успенский Собор
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 900 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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