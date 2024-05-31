В Виктор Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий читать дальше Всю дорогу до Свияжска экскурсовод рассказывал историю появления города, историю освоения данной местности. Иваном Грозным. На самом острове прошлись по храмам. Было довольно интересно. Но, это экскурсия на целый день. Поэтому в этот день планировать еще что-то очень сложно. Довольно интересная экскурсия. По дороге туда заезжали в Храм всех религий. Обидно, что не было экскурсии по Храму всех религий.

Р Расим Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.

Д Диана Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!

М Мария Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))

С Софья Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.

И Игорь Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

М Маргарита Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.

В Виктор Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!

Н Николай Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!