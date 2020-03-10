5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии

Александр
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Александр – ваш гид
Свияжск — живописный и тихий остров вверх по Волге, который сможет рассказать об эволюции Русской государственности эпохи Ивана Грозного и амбициях молодого царя.

На прогулке вы исследуете это место, услышите его историю и рассмотрите уникальные фресковые росписи 16 века.
5850 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 9 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск

Что вас ожидает

Главные памятники Свияжска
Площадь острова 67 гектаров, перемещение только пешком, поэтому для исследования всего Свияжска и целого дня будет мало. Поэтому лимитированный маршрут охватывает ключевые достопримечательности. Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости». Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев. Во время нашей прогулки вы узнаете:

  • Как готовую крепость, больше Московского Кремля, Иван Грозный с военными инженерами смогли перевести в Казанский край и построить за 4 недели
  • Как исламская культура нашла отражение в росписях православного храма
  • Чем отличается церковная живопись 16 века от других эпох
  • Как архитектура Запада ушла так далеко на Восток
  • Как многообразие культурных традиций, глубину истории и желание ее сохранить высоко оценили эксперты ЮНЕСКО
  • И много того, чего не узнаешь в путеводителях.

Страницы советской истории
Позже мы приоткроем завесу тайн периода сталинских репрессий: перед вами оживут воспоминания местных жителей о ГУЛАГ и тюрьме НКВД, вербальная архивная хроника о полит-заключенных, задокументированные цифры узников и часть взорванного руинного Свияжска.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • трансфер для группы 1-3 человека — 2500 руб.; 4-9 человек — 3500 руб.
  • билеты на остров 100 руб./чел
  • билеты в музей по желанию 250 руб./чел

Как проходит экскурсия

  • экскурсия начинается и заканчивается в Казани
  • По рекомендациям ЮНЕСКО и музея заповедника любой объект на острове может быть закрыт для посещения в любой момент без объяснения причин.
  • Экскурсия в Свияжск — это одна из самых емких и сложных в смысле требуемого запаса внимания и эмоций. Поэтому прогулка рекомендуется для подростков старше 16 лет.
  • Не допускается нахождение на территории острова в состоянии алкогольного или иного опьянения
  • Ежегодно Свияжск посещает 700 тысяч организованных туристов, поэтому ваш терпеливый и позитивный настрой очень поможет гиду создать положительную атмосферу. Со своей стороны я всегда делаю все возможное, чтобы ожидания в возможных очередях было минимальным, а маршрут был максимально комфортным и интересны.

Время посещения памятников

  • Успенский собор: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду
  • Никольская трапезная церковь: посещение бесплатно ежедневно кроме пн и вт
  • Троицкая деревянная церковь: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду
  • Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости»: круглогодично
  • Посещение одного музея (по желанию, входные билеты оплачиваются отдельно в выбранном музее): возможно при соблюдении тайминга 5 часов.
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень понравилась экскурсия "Остров-град Свияжск", проведенная Александром. Экскурсия была отлично спланирована, Александр очень увлекательно рассказывал про историю Казани, Свияжска, ответил на все вопросы. Всем советую! Пожалела, что не заказала ранее и экскурсии с Александром по самой Казани.
7 декабря 2019
Всем здравствуйте! Вчера посетили с Александром Свияжск и Раифов монастырь. Изначально планировали только Свияжск, но потом нам порекомендовали ещё и монастырь и мы все это очень оперативно согласовали с Александром. Сначала об экскурсии. Александр с самого начала создал очень приятную и дружелюбную атмосферу, в которой мы и провели с ним весь день. Мы добрались до Свияжска на комфортном автомобиле с очень хорошим водителем. По пути Александр рассказывал про историю края и про современность. Александр очень интересный и компетентный рассказчик, свободно отвлекается от основного повествования и отвечает на дополнительные вопросы. Очень хорошо ориентируется в истории и других вопросах. Свияжск, безусловно, достоин посещения. Богатейшая история, памятники архитектуры, храмы 16 века, фрески, пейзажи. Хотим приехать туда ещё раз, чтобы досмотреть то, что не успели. После этого мы заехали в Раифов монастырь, очень тёплое и атмосферное место. Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду Александру за прекрасную экскурсию, за глубину знаний и чудесная атмосферу, которую он смог создать. Планируем вернуться ещё и поехать с Александром на следующую экскурсию.
9 ноября 2019
Спасибо Александру за познавательную экскурсию. Узнали много интересного. Конечно, можно самостоятельно приехать в Свияжск, но я очень рекомендую взять эту экскурсию, чтобы благодаря замечательному рассказу Александра прикоснуться к трагической и удивительной истории Свияжска
31 июля 2019
Мы с Дочерью приехали в Казань впервые ( на 4 дня). Она - на Европейские соревнования по триатлону, я - как "группа поддержки". Нам сразу захотелось соединить спорт и знакомство с городом. Мы обратились за помощью в Tripster.ru. Очень быстро нашли гида, который нам подходил и из его экскурсий выбрали три.
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Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь,
Остров-град Свияжск.
Все оказались очень яркими и информативными, без спешки и перегрузки.
Особенно нам понравилась последняя.Мы уже соскучились по природе, и увлекательный рассказ о истории этих мест ( час на автомобиле) на фоне необъятных просторов и разливов рек нас просто очаровал.
На острове Свияжск мы увидели и узнали много нового. Церкви, фрески, современность...
Одно скажу - нам повезло с гидом! Огромное спасибо, Александр!!! Будем всем друзьям советовать.
С глубоким уважением Ирина Алексеевна и Марина. Москва.
5 мая 2019
Приветствую ВСЕХ !!!! Всем рекомендую данную экскурсию и гида Александра!
Александр очень приятный человек, который со знанием дела выстроил экскурсию, чтобы нам было легко усвоить тот обширный материал, который он доводил до нас простым не принужденным разговором. Мы очень благодарны ему.

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