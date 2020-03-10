5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные памятники Свияжска

Площадь острова 67 гектаров, перемещение только пешком, поэтому для исследования всего Свияжска и целого дня будет мало. Поэтому лимитированный маршрут охватывает ключевые достопримечательности. Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости». Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев. Во время нашей прогулки вы узнаете:

Как готовую крепость, больше Московского Кремля, Иван Грозный с военными инженерами смогли перевести в Казанский край и построить за 4 недели

Как исламская культура нашла отражение в росписях православного храма

Чем отличается церковная живопись 16 века от других эпох

Как архитектура Запада ушла так далеко на Восток

Как многообразие культурных традиций, глубину истории и желание ее сохранить высоко оценили эксперты ЮНЕСКО

И много того, чего не узнаешь в путеводителях.

Страницы советской истории

Позже мы приоткроем завесу тайн периода сталинских репрессий: перед вами оживут воспоминания местных жителей о ГУЛАГ и тюрьме НКВД, вербальная архивная хроника о полит-заключенных, задокументированные цифры узников и часть взорванного руинного Свияжска.