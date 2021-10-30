Об экскурсии

Мало кто знает, что Таганрог старший брат Санкт-Петербурга. Основанный в 1698 году Петром Великим красивый город на мысу Таганий Рогъ до наших дней сохранил неповторимое очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и причудливость своих строений.

У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт.

Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога. Прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.