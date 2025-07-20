Мои заказы

Памятник Зое Космодемьянской – экскурсии в Тамбове

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Зое Космодемьянской» в Тамбове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
3 часа
186 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Тамбов
Пешая
2.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирада
    20 июля 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Дата посещения: 17 июля 2025
    Отличная, познавательная экскурсия. Очень интересно, рекомендую.
  • О
    Ольга
    2 декабря 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Экскурсию по Тамбову выбирали по отзывам и не прогадали. Спасибо Ольге за интересное знакомство с Тамбовом! Осталось полное представление об
    читать дальше

    этом городе, об его прошлом и настоящем. Экскурсия насыщенная,содержательная и увлекательная, время пролетело незаметно. Ольга- лучший гид, прекрасно знает историю Тамбова, интересный собеседник.

  • А
    Александр
    6 ноября 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Отличная и интересная экскурсия. Ольга очень приятный и позитивный человек и грамотный экскурсовод. Время пролетело незаметно.
  • М
    Марина
    29 октября 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Было великолепно все!!! Очень интересно! Ольга замечательно рассказала обо всем в городе Тамбове: от момента создания до современности. Заботилась о нас: не замерзли ли мы. Спасибо, нам очень понравилось!!!
  • м
    мария
    12 октября 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Огромное спасибо, Ольга, была очень интере, ная, живая экскурсия, большое спасибо за интересные истории, рекомендации и за приятное общение. До новых встреч
  • В
    Валерий
    28 сентября 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Шикарно погуляли, несмотря на дождь. Ольга очень интересно рассказывает, время пролетело незаметно.
    Мы были в городе проездом всего на полдня. Очень довольны, что удалось попасть на такую хорошую экскурсию!
  • А
    Александр
    23 сентября 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Ольга замечательный гид, всë очень хорошо
  • В
    Владимир
    31 августа 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Узнали много нового про славный город Тамбов и Тамбовскую казначейшу🙃
  • А
    Алёна
    16 августа 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Ольга замечательный гид и рассказчик. Сразу расположила к себе, будто мы знакомы 100 лет, при этом виделись впервые. Смогла заинтересовать
    читать дальше

    и взрослых, и детей (2 года и 8 лет). Время пролетело незаметно, хотя маршрут был насыщенный. Захотелось вернуться в город ещё)
    Подача материала профессиональная- без занудных лекций, все ёмко, самая суть (без воды) в формате дружеской беседы)
    Настоятельно рекомендуем экскурсии Ольги к посещению!
    Спасибо вам за ваш труд!

  • Н
    Ник
    11 августа 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Всем рекомендую!
    Ольга отличный рассказчик! Она очень ненавязчиво выдаёт такой объём информации, который вы самостоятельно вряд ли сможете где-то почерпнуть за
    читать дальше

    отведённое время. И вместе с тем, время в её компании пролетает легко и незаметно. Вот это и называется мастерство экскурсовода: дарить не только знания, но и положительные эмоции!

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Ольга замечательная. Очень приятный добрый голос. С ней комфортно и спокойно, располагает к себе.
    Интересно было и взрослым, и детям.
    Обошли основные достопримечательности города без беготни.
    Рекомендую Ольгу!
    Спасибо большое!
  • Л
    Любовь
    9 августа 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Экскурсию, проведенную грамотным, хорошо знающим историю города, можно оценить самым высоким баллом.
    Наша группа состояла из гостей города, которые приехали в
    читать дальше

    Тамбов из разных регионов нашей необ "ятной Родины.
    Экскурсовод Оля рассказала хорошо поставленным голосом историю Тамбова. Мы остались в большом восторге. Три часа в жаре пролетели незаметно. БЛАГОДАРИМ. СПАСИБО.
    Творческих успехов замечательному экскурсоводу Оле.

  • А
    Анастасия
    3 августа 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Ольга- прекрасный эрудированный и очень внимательный экскурсовод. С заботой к каждому из нас от мала до велика провела экскурсию по
    читать дальше

    всему центру города, раскрыв многие тайны города и ответив на все наши вопросы. Кто пока выбирает экскурсовода - заказывайте данную экскурсию, не пожалеете

  • М
    Мария
    27 июля 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Ольга спасла впечатления о городе ☺️
    Нас сильно подвёл Олег и пришлось срочно искать гида. Как здорово, что Оля спасла ситуацию и нам все же удалось познакомиться с городом. Большое спасибо за разные нюансы и рекомендации 👍
  • А
    Антон
    17 июля 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Ольга - профессионал своего дела! Человек любит свой город, знает историю и увлекательно подает материал!
  • Л
    Лилия
    15 июля 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Было очень интересно и информативно, нам всё понравилось. Большое спасибо за чудесное знакомство с городом.
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    От всей души благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию! Нам очень понравилось 🌹
  • В
    Владимир
    19 июня 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Наилучшие рекомендации!!!
  • А
    Анна
    13 июня 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Спасибо! Очень познавательная и интересная экскурсия! Ольга очень хорошо знает город и его историю. Находит подход к детям)
  • t
    tyapkina1975@mail.ru
    10 июня 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Очень благодарны Ольге за интересное знакомство с историей города, были проездом, интересная экскурсия, появилось желание почитать. Спасибо большое

