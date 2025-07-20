Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрада20 июля 2025Знакомьтесь, ТамбовДата посещения: 17 июля 2025Отличная, познавательная экскурсия. Очень интересно, рекомендую.
- ООльга2 декабря 2025Экскурсию по Тамбову выбирали по отзывам и не прогадали. Спасибо Ольге за интересное знакомство с Тамбовом! Осталось полное представление об
- ААлександр6 ноября 2025Отличная и интересная экскурсия. Ольга очень приятный и позитивный человек и грамотный экскурсовод. Время пролетело незаметно.
- ММарина29 октября 2025Было великолепно все!!! Очень интересно! Ольга замечательно рассказала обо всем в городе Тамбове: от момента создания до современности. Заботилась о нас: не замерзли ли мы. Спасибо, нам очень понравилось!!!
- ммария12 октября 2025Огромное спасибо, Ольга, была очень интере, ная, живая экскурсия, большое спасибо за интересные истории, рекомендации и за приятное общение. До новых встреч
- ВВалерий28 сентября 2025Шикарно погуляли, несмотря на дождь. Ольга очень интересно рассказывает, время пролетело незаметно.
Мы были в городе проездом всего на полдня. Очень довольны, что удалось попасть на такую хорошую экскурсию!
- ААлександр23 сентября 2025Ольга замечательный гид, всë очень хорошо
- ВВладимир31 августа 2025Узнали много нового про славный город Тамбов и Тамбовскую казначейшу🙃
- ААлёна16 августа 2025Ольга замечательный гид и рассказчик. Сразу расположила к себе, будто мы знакомы 100 лет, при этом виделись впервые. Смогла заинтересовать
- ННик11 августа 2025Всем рекомендую!
Ольга отличный рассказчик! Она очень ненавязчиво выдаёт такой объём информации, который вы самостоятельно вряд ли сможете где-то почерпнуть за
- ТТатьяна10 августа 2025Ольга замечательная. Очень приятный добрый голос. С ней комфортно и спокойно, располагает к себе.
Интересно было и взрослым, и детям.
Обошли основные достопримечательности города без беготни.
Рекомендую Ольгу!
Спасибо большое!
- ЛЛюбовь9 августа 2025Экскурсию, проведенную грамотным, хорошо знающим историю города, можно оценить самым высоким баллом.
Наша группа состояла из гостей города, которые приехали в
- ААнастасия3 августа 2025Ольга- прекрасный эрудированный и очень внимательный экскурсовод. С заботой к каждому из нас от мала до велика провела экскурсию по
- ММария27 июля 2025Ольга спасла впечатления о городе ☺️
Нас сильно подвёл Олег и пришлось срочно искать гида. Как здорово, что Оля спасла ситуацию и нам все же удалось познакомиться с городом. Большое спасибо за разные нюансы и рекомендации 👍
- ААнтон17 июля 2025Ольга - профессионал своего дела! Человек любит свой город, знает историю и увлекательно подает материал!
- ЛЛилия15 июля 2025Было очень интересно и информативно, нам всё понравилось. Большое спасибо за чудесное знакомство с городом.
- ЕЕлена6 июля 2025От всей души благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию! Нам очень понравилось 🌹
- ВВладимир19 июня 2025Наилучшие рекомендации!!!
- ААнна13 июня 2025Спасибо! Очень познавательная и интересная экскурсия! Ольга очень хорошо знает город и его историю. Находит подход к детям)
- ttyapkina1975@mail.ru10 июня 2025Очень благодарны Ольге за интересное знакомство с историей города, были проездом, интересная экскурсия, появилось желание почитать. Спасибо большое
