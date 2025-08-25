читать дальше

и экскурсию. Олега мне порекомендовали, я в целом не сомневалась в выборе, но он меня по-настоящему покорил своим профессионализмом, обаянием и знаниями!



Олег скомбинировал для нас маршрут по модерну и историческому центру, так как мы хотели всё и сразу, и на машине=) и, конечно, как всегда бывает с классными гидами, открылись ранее недоступные двери - например, 2 этаж Спасо-Преображенского собора, куда мы сами заходили накануне, но самое интересное, разумеется, не увидели=)



Тамбов впечатляет, а экскурсия от Олега дарит прекрасные эмоции и яркое впечатление о городе! Спасибо большое ещё раз=)