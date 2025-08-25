Мои заказы

Парк культуры и отдыха – экскурсии в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк культуры и отдыха» в Тамбове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
3 часа
186 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Дата посещения: 25 августа 2025
    Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!
    Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
    Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Олег прекрасный рассказчик, очень много знает о Тамбове и не только о Тамбове, отвечает на все дополнительные вопросы, добавляет в рассказ интересные, скажем так не по учебнику, факты, вообщем экскурсия на 5 баллов, рекомендую
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Олег не появился
    Вместе него был Алексей. Он хорошо знает историю города, его известных жителей и увлечённо рассказывает об этом. Каждое
    читать дальше

    здание обрело лицо, это как раз то, ради чего идём на экскурсию.
    Это вообще не было похоже на то, что написано в описании, но было интересно
    Спасибо Алексею!

  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Очень понравился гид Олег. Нескучное повествование, живая речь, интересные факты. Повозил на удобном авто по городу, показал интересные места. Три часа экскурсии слушали с удовольствием. Олег с хорошим чувством юмора, не занудный! Будем рекомендовать его как гида и популяизировать Тамбов!))
    Очень понравился гид Олег. Нескучное повествование, живая речь, интересные факты. Повозил на удобном авто по городу, показал интересные места. Три часа экскурсии слушали с удовольствием. Олег с хорошим чувством юмора, не занудный! Будем рекомендовать его как гида и популяизировать Тамбов!))
  • В
    Виктория
    27 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Вчера были на экскурсии у Олега, и это - восторг! Я сама экскурсовод (по Москве) и всегда тщательно выбираю гида
    читать дальше

    и экскурсию. Олега мне порекомендовали, я в целом не сомневалась в выборе, но он меня по-настоящему покорил своим профессионализмом, обаянием и знаниями!

    Олег скомбинировал для нас маршрут по модерну и историческому центру, так как мы хотели всё и сразу, и на машине=) и, конечно, как всегда бывает с классными гидами, открылись ранее недоступные двери - например, 2 этаж Спасо-Преображенского собора, куда мы сами заходили накануне, но самое интересное, разумеется, не увидели=)

    Тамбов впечатляет, а экскурсия от Олега дарит прекрасные эмоции и яркое впечатление о городе! Спасибо большое ещё раз=)

  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида Олега. Отзывы о его
    читать дальше

    работе были самые замечательные. И это оказалось правдой на 200℅.
    Человек, влюбленный в свой город, роскошный рассказчик, с чувством юмора и морем обаяния. Его экскурсии по Тамбову и пригороду(Мичуринск) не оставили нас равнодушными. Приезжайте в тамбов и общайтесь только с этим гидом-не пожалеете!!!!!

    Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида Олега. Отзывы о его работе были самые замечательные. И это оказалось правдой на 200℅.
    Человек, влюбленный в свой город, роскошный рассказчик, с чувством юмора и морем обаяния. Его экскурсии по Тамбову и пригороду(Мичуринск) не оставили нас равнодушными. Приезжайте в тамбов и общайтесь только с этим гидом-не пожалеете!!!!!
  • Т
    Татьяна
    6 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Моя оценка экскурсии - 5+++!
    Из всех экскурсий, которые я прошла от команды Трипстера и других эта - одна из лучших.
    читать дальше

    Олег - потрясающий рассказчик, увлеченный исследователь модерна (и не только), краевед и просто обаятельный человек. Три часа с лишним пролетели на одном дыхании, мы увидели множество интересных и неочевидных тамбовских локаций, узнали массу интересных фактов про архитектуру, историю, людей Тамбова. Отдельное спасибо за кафедральный собор - мы не подозревали, насколько он интересен и с архитектурой точки зрения, и по степени сохранности, и по красоте.
    Вообщем, Тамбов - надо увидеть, он вполне этого заслуживает. И с Олегом это будет невероятно увлекательно и интересно.

  • В
    Валентина
    29 сентября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Экскурсия очень понравилась. Гид со знанием дела очень интересно вела экскурсию и отвечала на все задаваемые вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую
  • С
    Сергей
    26 сентября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Экскурсия прошла, как один миг. Елена великолепно преподносит историю города Тамбов. Рекомендую.
  • Ф
    Филаткина
    24 сентября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Великолепная экскурсия! Мы очень благодарны Олегу! Влюбились не только в тамбовский модерн, но и в сам Тамбов!
  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Очень понравилась экскурсия с Олегом, нам Тамбов стал ближе и понятнее. Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    19 сентября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Не пожалели, что выбрали экскурсию Олега. Три часа пролетели очень быстро. Тамбов прекрасен, Олег смог передать любовь к своему городу нам. Спасибо большое!
    Не пожалели, что выбрали экскурсию Олега. Три часа пролетели очень быстро. Тамбов прекрасен, Олег смог передать любовь к своему городу нам. Спасибо большое!
  • Д
    Дарья
    8 сентября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Спасибо! Тамбов прекрасен, экскурсия на одном дыхании!
  • Ю
    Юлия
    6 сентября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Искромётный, с замечательным чувством юмора и актёрским дарованием гид Елена сразу укутала нас своей любовью к родному городу Тамбову. Она
    читать дальше

    провела нас по историческим и просто красивым местам. Где уместно с шутками и притчами, а где неуместно серьёзно и всегда с глубокими знаниями рассказала о прошлом и настоящем Тамбова. Дала массу дополнительной полезной информации. Например, по её рекомендации мы открыли для себя кафе-ресторан "Дебют", где и питались всё время пребывания в городе, а также узнали, где продаются невероятно вкусные тамбовские конфеты.
    Спасибо огромное Елене!

  • Е
    Елена
    28 августа 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Прекрасно погуляли с Ириной по вечернему Тамбову! Гуляли бы ещё дольше, но замёрзли.
    Спасибо за интересную беседу и ещё более интересную информацию!
    Прекрасно погуляли с Ириной по вечернему Тамбову! Гуляли бы ещё дольше, но замёрзли.
    Спасибо за интересную беседу и ещё более интересную информацию!
  • Н
    Никита
    27 августа 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Олег очень открытый и душевный экскурсовод. Познакомил с богатейшей историей города и показал, что даже в небольшом провинциальном городке есть чем удивить и похвалиться. Всей семьей, уезжая из Тамбова, слушали поэму про казначейшу:)
  • Е
    Евгения
    18 августа 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и познавательная. Тамбов открылся для
    читать дальше

    меня с новой стороны))Бываю в этом городе раз в год,обычно просто гуляем по набережной и в парке. А на самом деле очень много красивых мест)
    Рекомендую посетить этот город и обязательно с экскурсоводом. Елену рекомендую однозначно! Очень приятная,начитанная и постоянно развивающаяся.

    Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и познавательная. Тамбов открылся для меня с новой стороны))Бываю в этом городе раз в год,обычно просто гуляем по набережной и в парке. А на самом деле очень много красивых мест)
    Рекомендую посетить этот город и обязательно с экскурсоводом. Елену рекомендую однозначно! Очень приятная,начитанная и постоянно развивающаяся.
  • А
    Александр
    16 августа 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Светлана провела хорошую экскурсию) Рекомендую всем, кто хочет узнать о Тамбове от краеведа, местного жителя.

