И Ирина Купец торгом, мужик горбом, поп горлом Дата посещения: 25 августа 2025 Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!

Е Екатерина Купец торгом, мужик горбом, поп горлом Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось

О Ольга О Тамбове - с интересом и любовью Олег прекрасный рассказчик, очень много знает о Тамбове и не только о Тамбове, отвечает на все дополнительные вопросы, добавляет в рассказ интересные, скажем так не по учебнику, факты, вообщем экскурсия на 5 баллов, рекомендую

Вместе него был Алексей. Он хорошо знает историю города, его известных жителей и увлечённо рассказывает об этом. Каждое здание обрело лицо, это как раз то, ради чего идём на экскурсию.

Это вообще не было похоже на то, что написано в описании, но было интересно

Спасибо Алексею! Олег не появился

Это вообще не было похоже на то, что написано в описании, но было интересно

Вместе него был Алексей. Он хорошо знает историю города, его известных жителей и увлечённо рассказывает об этом. Каждое

М Мария Влюбиться в тамбовский модерн Очень понравился гид Олег. Нескучное повествование, живая речь, интересные факты. Повозил на удобном авто по городу, показал интересные места. Три часа экскурсии слушали с удовольствием. Олег с хорошим чувством юмора, не занудный! Будем рекомендовать его как гида и популяизировать Тамбов!))

В Виктория Влюбиться в тамбовский модерн читать дальше и экскурсию. Олега мне порекомендовали, я в целом не сомневалась в выборе, но он меня по-настоящему покорил своим профессионализмом, обаянием и знаниями!



Олег скомбинировал для нас маршрут по модерну и историческому центру, так как мы хотели всё и сразу, и на машине=) и, конечно, как всегда бывает с классными гидами, открылись ранее недоступные двери - например, 2 этаж Спасо-Преображенского собора, куда мы сами заходили накануне, но самое интересное, разумеется, не увидели=)



Тамбов впечатляет, а экскурсия от Олега дарит прекрасные эмоции и яркое впечатление о городе! Спасибо большое ещё раз=) Вчера были на экскурсии у Олега, и это - восторг! Я сама экскурсовод (по Москве) и всегда тщательно выбираю гида

Н Наталья О Тамбове - с интересом и любовью читать дальше работе были самые замечательные. И это оказалось правдой на 200℅.

Человек, влюбленный в свой город, роскошный рассказчик, с чувством юмора и морем обаяния. Его экскурсии по Тамбову и пригороду(Мичуринск) не оставили нас равнодушными. Приезжайте в тамбов и общайтесь только с этим гидом-не пожалеете!!!!! Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида Олега. Отзывы о его

Олег - потрясающий рассказчик, увлеченный исследователь модерна (и не только), краевед и просто обаятельный человек. Три часа с лишним пролетели на одном дыхании, мы увидели множество интересных и неочевидных тамбовских локаций, узнали массу интересных фактов про архитектуру, историю, людей Тамбова. Отдельное спасибо за кафедральный собор - мы не подозревали, насколько он интересен и с архитектурой точки зрения, и по степени сохранности, и по красоте.

Вообщем, Тамбов - надо увидеть, он вполне этого заслуживает. И с Олегом это будет невероятно увлекательно и интересно. Моя оценка экскурсии - 5+++!Из всех экскурсий, которые я прошла от команды Трипстера и других эта - одна из лучших.

Вообщем, Тамбов - надо увидеть, он вполне этого заслуживает. И с Олегом это будет невероятно увлекательно и интересно. Моя оценка экскурсии - 5+++!Из всех экскурсий, которые я прошла от команды Трипстера и других эта - одна из лучших.

В Валентина О Тамбове - с интересом и любовью Экскурсия очень понравилась. Гид со знанием дела очень интересно вела экскурсию и отвечала на все задаваемые вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую

С Сергей О Тамбове - с интересом и любовью Экскурсия прошла, как один миг. Елена великолепно преподносит историю города Тамбов. Рекомендую.

Ф Филаткина Влюбиться в тамбовский модерн Великолепная экскурсия! Мы очень благодарны Олегу! Влюбились не только в тамбовский модерн, но и в сам Тамбов!

С Светлана Купец торгом, мужик горбом, поп горлом Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию

Е Елена О Тамбове - с интересом и любовью Очень понравилась экскурсия с Олегом, нам Тамбов стал ближе и понятнее. Всем рекомендую!

О Ольга Влюбиться в тамбовский модерн Не пожалели, что выбрали экскурсию Олега. Три часа пролетели очень быстро. Тамбов прекрасен, Олег смог передать любовь к своему городу нам. Спасибо большое!

Д Дарья О Тамбове - с интересом и любовью Спасибо! Тамбов прекрасен, экскурсия на одном дыхании!

провела нас по историческим и просто красивым местам. Где уместно с шутками и притчами, а где неуместно серьёзно и всегда с глубокими знаниями рассказала о прошлом и настоящем Тамбова. Дала массу дополнительной полезной информации. Например, по её рекомендации мы открыли для себя кафе-ресторан "Дебют", где и питались всё время пребывания в городе, а также узнали, где продаются невероятно вкусные тамбовские конфеты.

Спасибо огромное Елене! Искромётный, с замечательным чувством юмора и актёрским дарованием гид Елена сразу укутала нас своей любовью к родному городу Тамбову. Она

Спасибо огромное Елене! Искромётный, с замечательным чувством юмора и актёрским дарованием гид Елена сразу укутала нас своей любовью к родному городу Тамбову. Она

Е Елена О Тамбове - с интересом и любовью Прекрасно погуляли с Ириной по вечернему Тамбову! Гуляли бы ещё дольше, но замёрзли.

Спасибо за интересную беседу и ещё более интересную информацию!

Н Никита О Тамбове - с интересом и любовью Олег очень открытый и душевный экскурсовод. Познакомил с богатейшей историей города и показал, что даже в небольшом провинциальном городке есть чем удивить и похвалиться. Всей семьей, уезжая из Тамбова, слушали поэму про казначейшу:)

Е Евгения О Тамбове - с интересом и любовью читать дальше меня с новой стороны))Бываю в этом городе раз в год,обычно просто гуляем по набережной и в парке. А на самом деле очень много красивых мест)

Рекомендую посетить этот город и обязательно с экскурсоводом. Елену рекомендую однозначно! Очень приятная,начитанная и постоянно развивающаяся. Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и познавательная. Тамбов открылся для