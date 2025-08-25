Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 августа 2025Купец торгом, мужик горбом, поп горломДата посещения: 25 августа 2025Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!
Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
- ЕЕкатерина9 ноября 2025Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
- ООльга5 ноября 2025Олег прекрасный рассказчик, очень много знает о Тамбове и не только о Тамбове, отвечает на все дополнительные вопросы, добавляет в рассказ интересные, скажем так не по учебнику, факты, вообщем экскурсия на 5 баллов, рекомендую
- ООльга4 ноября 2025Олег не появился
Вместе него был Алексей. Он хорошо знает историю города, его известных жителей и увлечённо рассказывает об этом. Каждое
- ММария27 октября 2025Очень понравился гид Олег. Нескучное повествование, живая речь, интересные факты. Повозил на удобном авто по городу, показал интересные места. Три часа экскурсии слушали с удовольствием. Олег с хорошим чувством юмора, не занудный! Будем рекомендовать его как гида и популяизировать Тамбов!))
- ВВиктория27 октября 2025Вчера были на экскурсии у Олега, и это - восторг! Я сама экскурсовод (по Москве) и всегда тщательно выбираю гида
- ННаталья12 октября 2025Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида Олега. Отзывы о его
- ТТатьяна6 октября 2025Моя оценка экскурсии - 5+++!
Из всех экскурсий, которые я прошла от команды Трипстера и других эта - одна из лучших.
- ВВалентина29 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Гид со знанием дела очень интересно вела экскурсию и отвечала на все задаваемые вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую
- ССергей26 сентября 2025Экскурсия прошла, как один миг. Елена великолепно преподносит историю города Тамбов. Рекомендую.
- ФФилаткина24 сентября 2025Великолепная экскурсия! Мы очень благодарны Олегу! Влюбились не только в тамбовский модерн, но и в сам Тамбов!
- ССветлана22 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию
- ЕЕлена22 сентября 2025Очень понравилась экскурсия с Олегом, нам Тамбов стал ближе и понятнее. Всем рекомендую!
- ООльга19 сентября 2025Не пожалели, что выбрали экскурсию Олега. Три часа пролетели очень быстро. Тамбов прекрасен, Олег смог передать любовь к своему городу нам. Спасибо большое!
- ДДарья8 сентября 2025Спасибо! Тамбов прекрасен, экскурсия на одном дыхании!
- ЮЮлия6 сентября 2025Искромётный, с замечательным чувством юмора и актёрским дарованием гид Елена сразу укутала нас своей любовью к родному городу Тамбову. Она
- ЕЕлена28 августа 2025Прекрасно погуляли с Ириной по вечернему Тамбову! Гуляли бы ещё дольше, но замёрзли.
Спасибо за интересную беседу и ещё более интересную информацию!
- ННикита27 августа 2025Олег очень открытый и душевный экскурсовод. Познакомил с богатейшей историей города и показал, что даже в небольшом провинциальном городке есть чем удивить и похвалиться. Всей семьей, уезжая из Тамбова, слушали поэму про казначейшу:)
- ЕЕвгения18 августа 2025Была на экскурсии в Тамбове 17 августа. Экскурсовод Елена. 3часа пролетели совершенно незаметно. Экскурсия насыщенная,интересная и познавательная. Тамбов открылся для
- ААлександр16 августа 2025Светлана провела хорошую экскурсию) Рекомендую всем, кто хочет узнать о Тамбове от краеведа, местного жителя.
