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качественная, достаточно исторических фактов, выстроеная хронология событий. По нашему мнению один из лучших встретившихчя нам экскурсоводов, а у нас большой опыт, более 20 экскурсий за последние 4 года. 1 звезду сняла за цену, кажется, что это в принципе дороговато, но с другой стороны мы не пожалели.