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Памятник Тамбовскому мужику – экскурсии в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Тамбовскому мужику» в Тамбове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Знакомьтесь, Тамбов
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Сегодня в 15:30
29 июн в 08:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
3 часа
198 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Экскурсия о тамбовском купечестве, его жизни и колорите
Начало: Первомайский мост на набережной Цны
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    19 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
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    качественная, достаточно исторических фактов, выстроеная хронология событий. По нашему мнению один из лучших встретившихчя нам экскурсоводов, а у нас большой опыт, более 20 экскурсий за последние 4 года. 1 звезду сняла за цену, кажется, что это в принципе дороговато, но с другой стороны мы не пожалели.

  • В
    Владимир
    19 июня 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Наилучшие рекомендации!!!
  • Г
    Галина
    15 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Благодарны Марии за то, что она смогла учесть нашу просьбу по времени проведения экскурсии, хотя мы обратились к ней всего за несколько часов до начала мероприятия. Бесспорно, она профессионал высокого класса. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    13 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Посетили данную индивидуальную экскурсию втроём. Нам всё очень понравилось, много интересной информации по существу, ничего лишнего, Мария ответила на все интересующие нас вопросы. Удобный темп пешеходной экскурсии, интересный маршрут. Советую Марию как гида по Тамбову!
  • А
    Анна
    13 июня 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Спасибо! Очень познавательная и интересная экскурсия! Ольга очень хорошо знает город и его историю. Находит подход к детям)
  • t
    tyapkina1975@mail.ru
    10 июня 2025
    Знакомьтесь, Тамбов
    Очень благодарны Ольге за интересное знакомство с историей города, были проездом, интересная экскурсия, появилось желание почитать. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Памятник Тамбовскому мужику»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Тамбов
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  3. Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Коммунальная улица
  4. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июне 2025
Сейчас в Тамбове в категории "Памятник Тамбовскому мужику" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 5200. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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