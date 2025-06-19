Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Сегодня в 15:30
29 июн в 08:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Экскурсия о тамбовском купечестве, его жизни и колорите
Начало: Первомайский мост на набережной Цны
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 июня 2025Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
- ВВладимир19 июня 2025Наилучшие рекомендации!!!
- ГГалина15 июня 2025Благодарны Марии за то, что она смогла учесть нашу просьбу по времени проведения экскурсии, хотя мы обратились к ней всего за несколько часов до начала мероприятия. Бесспорно, она профессионал высокого класса. Рекомендую!
- ААндрей13 июня 2025Посетили данную индивидуальную экскурсию втроём. Нам всё очень понравилось, много интересной информации по существу, ничего лишнего, Мария ответила на все интересующие нас вопросы. Удобный темп пешеходной экскурсии, интересный маршрут. Советую Марию как гида по Тамбову!
- ААнна13 июня 2025Спасибо! Очень познавательная и интересная экскурсия! Ольга очень хорошо знает город и его историю. Находит подход к детям)
- ttyapkina1975@mail.ru10 июня 2025Очень благодарны Ольге за интересное знакомство с историей города, были проездом, интересная экскурсия, появилось желание почитать. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Памятник Тамбовскому мужику»
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