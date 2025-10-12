Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПровинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны губернского города Т
Тамбов - город с характером, где каждое здание хранит свои секреты. Окунитесь в мир забавных историй и живого общения, без скучных лекций
12 окт в 11:00
13 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
