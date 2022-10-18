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Описание
Групповая экскурсия до 18 человек
Увидим росписи итальянских мастеров в Спасо-Преображенском соборе и уникальные росписи гризайль в Казанском мужском монастыре, посетим часовню над могилой монахини Миропии, прикоснемся к мощам святителя Питирима, узнаем о его жизненном пути, посетим Питиримовский источник в Водосвятной часовне.
В рамках экскурсии познакомимся с действующей Духовной семинарией, посетим семинарскую библиотеку, где увидим уникальные издания Евангелии 16-18 веков, старинные иконы. Поднимемся на колокольню, которая занимает второе место по высоте в России. В программу экскурсии входит посещение мемориального дома-музея архиепископа Луки, где увидим сохранившиеся предметы, связанные со служением святителя Луки в Тамбове.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты в музей
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тамбов, ул. Советская, 107
Завершение: г. Тамбов, ул. Архиепископа Луки, 9
Когда и сколько длится?
Когда: любой день, любое время по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Рекомендуем надеть удобную одежду и одежду
Подходящую для храмов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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