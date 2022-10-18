Групповая экскурсия до 18 человек

Увидим росписи итальянских мастеров в Спасо-Преображенском соборе и уникальные росписи гризайль в Казанском мужском монастыре, посетим часовню над могилой монахини Миропии, прикоснемся к мощам святителя Питирима, узнаем о его жизненном пути, посетим Питиримовский источник в Водосвятной часовне.

В рамках экскурсии познакомимся с действующей Духовной семинарией, посетим семинарскую библиотеку, где увидим уникальные издания Евангелии 16-18 веков, старинные иконы. Поднимемся на колокольню, которая занимает второе место по высоте в России. В программу экскурсии входит посещение мемориального дома-музея архиепископа Луки, где увидим сохранившиеся предметы, связанные со служением святителя Луки в Тамбове.