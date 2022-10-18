Монастыри и храмы Тамбова

Вас ждет четырехчасовая насыщенная экскурсия по старинным монастырям и храмам Тамбова - ровесникам города

Вас ждет четырехчасовая насыщенная экскурсия по старинным монастырям и храмам Тамбова – ровесникам города.

Мы посетим известные храмы и монастыри, семинарию, дом-музей Архиепископа Луки – символы и хранители духовной силы Тамбовщины. Увидим росписи итальянских мастеров в и уникальные росписи гризайль.
Монастыри и храмы Тамбова
Монастыри и храмы Тамбова
Монастыри и храмы Тамбова
Монастыри и храмы Тамбова

Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс Вознесенского женского монастыря
  • Спасо-Преображенский кафедральный собор
  • Итальянские фрески собора
  • Водосвятную часовню
  • Комплекс Казанского мужского монастыря
  • Семинарию
  • Колокольню
  • Росписи гризайль
  • Мемориальный дом-музей архиепископа Луки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Групповая экскурсия до 18 человек

Увидим росписи итальянских мастеров в Спасо-Преображенском соборе и уникальные росписи гризайль в Казанском мужском монастыре, посетим часовню над могилой монахини Миропии, прикоснемся к мощам святителя Питирима, узнаем о его жизненном пути, посетим Питиримовский источник в Водосвятной часовне.
В рамках экскурсии познакомимся с действующей Духовной семинарией, посетим семинарскую библиотеку, где увидим уникальные издания Евангелии 16-18 веков, старинные иконы. Поднимемся на колокольню, которая занимает второе место по высоте в России. В программу экскурсии входит посещение мемориального дома-музея архиепископа Луки, где увидим сохранившиеся предметы, связанные со служением святителя Луки в Тамбове.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тамбов, ул. Советская, 107
Завершение: г. Тамбов, ул. Архиепископа Луки, 9
Когда и сколько длится?
Когда: любой день, любое время по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и одежду
  • Подходящую для храмов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🙏РелигиозныеСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы

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