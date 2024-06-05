1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
О Тамбове - с интересом и любовью
Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на познавательной и весёлой экскурсии
«На Императорской аллее нашей чудесной набережной вы услышите, как связан с Тамбовом берлинский архитектор Петер Беренс»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Тамбов
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Пройдете по двухэтажной набережной реки Цна и купеческой улице Коммунальная, которую горожане называют местным Арбатом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
«Для того, чтобы вы в полной мере ощутили скромное обаяние Тамбова, в программе обязательно будет прогулка по набережной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга5 июня 2024Великолепный экскурсовод! 2-х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Марина -специалист своего дело, переполнена любовью к своему городу и знает все его тонкости. После такой экскурсии хочется приехать сюда еще раз! Спасибо💯🥰
- ННаталья2 июня 2024Марина Александровна спасибо вам огромное за экскурсию, за эти два часа мы узнали много интересных фактов о Тамбове, и просто замечательно провели время. Обязательно рекомендую и ещё раз говорю спасибо 🥰
- ТТатьяна28 мая 2024Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной. Отличный экскурсовод и очень хороший человек,влюбленный в свой город
- ЛЛюдмила21 мая 2024Все прошло на высшем уровне. Даже переменчивая погода не помешала насладиться любимым городом.
- ННаталья20 мая 2024Олег, спасибо вам большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендую Олега как замечательного специалиста, рассказчика. Он влюбил нас
- ММарина12 мая 2024Впечатление от экскурсии отличное. Впрочем, лучше назвать наше общение заинтересованной беседой с человеком, любящим свой город, знающим историю (не "а-ля",
- ИИрина12 мая 2024Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну! Три часа прошли очень комфортно, маршрут составлен гармонично и интересно! Были охвачены все
- ССветлана7 мая 2024Все прошло прекрасно. Гид профессионал, туристы довольны Спасибо
- ЕЕвгений8 апреля 2024Всё понравилось, Ирина молодец! Активно участвует в беседе. На любой вопрос по теме у неё есть полноценный ответ. Чувствуется фундаментальность знаний и стремление к дальнейшему познанию, что передаётся собеседникам. Большое спасибо. Удачи в дальнейшем развитии!
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тамбове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тамбове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июне 2024
Сейчас в Тамбове в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 4 550 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Тамбове, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Тамбова. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024