Л Люба Добро пожаловать в Тамбов Марина очень чудесный рассказчик. Очень любит историю своего города!

А Анастасия Провинциальное очарование Тамбова читать дальше качественная, достаточно исторических фактов, выстроеная хронология событий. По нашему мнению один из лучших встретившихчя нам экскурсоводов, а у нас большой опыт, более 20 экскурсий за последние 4 года. 1 звезду сняла за цену, кажется, что это в принципе дороговато, но с другой стороны мы не пожалели. Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация

Г Галина Провинциальное очарование Тамбова Благодарны Марии за то, что она смогла учесть нашу просьбу по времени проведения экскурсии, хотя мы обратились к ней всего за несколько часов до начала мероприятия. Бесспорно, она профессионал высокого класса. Рекомендую!

А Андрей Провинциальное очарование Тамбова Посетили данную индивидуальную экскурсию втроём. Нам всё очень понравилось, много интересной информации по существу, ничего лишнего, Мария ответила на все интересующие нас вопросы. Удобный темп пешеходной экскурсии, интересный маршрут. Советую Марию как гида по Тамбову!

Л Лейла Добро пожаловать в Тамбов Добрый день. Нам экскурсия и экскурсовод Марина очень понравились. Богатейший опыт, знания и любовь к своему городу. Точно приедем еще раз и обратимся к Марине. Обязательно пойдём в краеведческий музей, где она работает! Спасибо!