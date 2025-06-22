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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Тамбова

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Тамбове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
3 часа
198 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
«Вы прогуляетесь по так называемому музейному кварталу и улице Державинской, увидите большое количество сохранившихся старинных построек»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
«Пройдете по двухэтажной набережной реки Цна и купеческой улице Коммунальная, которую горожане называют местным Арбатом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Экскурсия о тамбовском купечестве, его жизни и колорите
Начало: Первомайский мост на набережной Цны
«Гимназическую улицу, где располагались ремесленные мастерские великого благотворителя и тамбовского купца А»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люба
    22 июня 2025
    Добро пожаловать в Тамбов
    Марина очень чудесный рассказчик. Очень любит историю своего города!
    Марина очень чудесный рассказчик. Очень любит историю своего города!
  • А
    Анастасия
    19 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
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    качественная, достаточно исторических фактов, выстроеная хронология событий. По нашему мнению один из лучших встретившихчя нам экскурсоводов, а у нас большой опыт, более 20 экскурсий за последние 4 года. 1 звезду сняла за цену, кажется, что это в принципе дороговато, но с другой стороны мы не пожалели.

  • Г
    Галина
    15 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Благодарны Марии за то, что она смогла учесть нашу просьбу по времени проведения экскурсии, хотя мы обратились к ней всего за несколько часов до начала мероприятия. Бесспорно, она профессионал высокого класса. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    13 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Посетили данную индивидуальную экскурсию втроём. Нам всё очень понравилось, много интересной информации по существу, ничего лишнего, Мария ответила на все интересующие нас вопросы. Удобный темп пешеходной экскурсии, интересный маршрут. Советую Марию как гида по Тамбову!
  • Л
    Лейла
    6 мая 2025
    Добро пожаловать в Тамбов
    Добрый день. Нам экскурсия и экскурсовод Марина очень понравились. Богатейший опыт, знания и любовь к своему городу. Точно приедем еще раз и обратимся к Марине. Обязательно пойдём в краеведческий музей, где она работает! Спасибо!
  • Т
    Тамара
    4 мая 2025
    Добро пожаловать в Тамбов
    Спасибо, Марине! Было интересно. Получили новые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Улицы и переулки»

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  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Коммунальная улица
  4. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июне 2025
Сейчас в Тамбове в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 5200. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тамбова. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод