Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
«Вы прогуляетесь по так называемому музейному кварталу и улице Державинской, увидите большое количество сохранившихся старинных построек»
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
«Пройдете по двухэтажной набережной реки Цна и купеческой улице Коммунальная, которую горожане называют местным Арбатом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Экскурсия о тамбовском купечестве, его жизни и колорите
Начало: Первомайский мост на набережной Цны
«Гимназическую улицу, где располагались ремесленные мастерские великого благотворителя и тамбовского купца А»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюба22 июня 2025Марина очень чудесный рассказчик. Очень любит историю своего города!
- ААнастасия19 июня 2025Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
- ГГалина15 июня 2025Благодарны Марии за то, что она смогла учесть нашу просьбу по времени проведения экскурсии, хотя мы обратились к ней всего за несколько часов до начала мероприятия. Бесспорно, она профессионал высокого класса. Рекомендую!
- ААндрей13 июня 2025Посетили данную индивидуальную экскурсию втроём. Нам всё очень понравилось, много интересной информации по существу, ничего лишнего, Мария ответила на все интересующие нас вопросы. Удобный темп пешеходной экскурсии, интересный маршрут. Советую Марию как гида по Тамбову!
- ЛЛейла6 мая 2025Добрый день. Нам экскурсия и экскурсовод Марина очень понравились. Богатейший опыт, знания и любовь к своему городу. Точно приедем еще раз и обратимся к Марине. Обязательно пойдём в краеведческий музей, где она работает! Спасибо!
- ТТамара4 мая 2025Спасибо, Марине! Было интересно. Получили новые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июне 2025
Сейчас в Тамбове в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 5200. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тамбова. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод