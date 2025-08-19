Мои заказы

Экскурсии для студентов в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Тарусе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Уникальная возможность увидеть мир Поленова: усадьба, архитектура и живописные виды на Оку. Узнайте больше о жизни и творчестве великого художника
Начало: У фонтана на площади
6 сен в 14:00
19 сен в 15:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Таруса в историях и лицах. Групповая экскурсия
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Таруса в историях и лицах
Откройте для себя культурное богатство Тарусы. Прогулка по живописным местам и знакомство с историей через судьбы известных личностей
Начало: У Петропавловского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
6 сен в 16:00
7 сен в 11:00
1000 ₽ за человека
Очарование купеческой Тарусы
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Путешествие по старинным улочкам Тарусы откроет вам тайны купеческой жизни и культурного наследия города
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    19 августа 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Отличная, интересная и познавательная экскурсия!
  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и его усадьбе. Мы с интересом погрузились в эту атмосферу, прогулка была великолепной.
    Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове иСегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове иСегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове иСегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове иСегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове иСегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и
  • М
    Мария
    22 июля 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Спасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнить информацию, еще больше погрузиться
    читать дальше

    в атмосферу Поленово и приоткрыть для себя масштаб личности Василия Поленова. Для полноты экскурсии я бы добавила визуальный материал. Рекомендую экскурсию!

    Спасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнитьСпасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнитьСпасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнить
  • Т
    Татьяна
    13 июля 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Александр, спасибо за содержательную, познавательную экскурсию с запоминающимися фактами из жизни художника Поленова, его семьи и друзей. Было здорово. Родовое гнездо просто восхитительное!
    Желаю Вам профессиональных успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
  2. Таруса в историях и лицах. Групповая экскурсия
  3. Очарование купеческой Тарусы
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Храм Воскресения Христова
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в сентябре 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Тарусе для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями