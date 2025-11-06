А Александр Смело могу рекомендовать Александра. Было очень интересно

В Вера Александр великолепно владеет материалом и очень структурированно доносит информацию. Хорошему восприятию способствует профессионально поставленная речь. Большое спасибо!

А Алина Мы в восторге!

Прекрасная экскурсия с Александром! Вся информация по полочкам, с интригой. Нам очень понравилось. Готовьте удобную обувь, потому что предстоит подъем к обзорной площадке. Еще Александр решил вопрос с катером для поездки в Поленово. Ехали только своей компанией. Быстро и здорово. Благодарим прекрасного экскурсовода!

Юлия Все отлично, спасибо. Гид очень знающий, внимательный, было комфортно и интересно. Было бы неплохо добавить наглядные материалы, многие гиды с папочками, очень интересно посмотреть

В Виктория Спасибо Александру за интересный рассказ. Услышали новые факты о жизни художника, усадьбе Поленово. Приятно было слышать грамотный русский язык. Всем советую этого гида, не пожалеете.

А Анна Все понравилось

И Илья Отличная, интересная и познавательная экскурсия!

С Светлана Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и его усадьбе. Мы с интересом погрузились в эту атмосферу, прогулка была великолепной.

Мария Спасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнить информацию, еще больше погрузиться в атмосферу Поленово и приоткрыть для себя масштаб личности Василия Поленова. Для полноты экскурсии я бы добавила визуальный материал. Рекомендую экскурсию!

Т Татьяна Александр, спасибо за содержательную, познавательную экскурсию с запоминающимися фактами из жизни художника Поленова, его семьи и друзей. Было здорово. Родовое гнездо просто восхитительное!

Желаю Вам профессиональных успехов!