Вас ждет увлекательное путешествие в мир Василия Поленова.
На берегу Оки, в живописном месте, вы увидите усадебный парк и здания, созданные по проектам художника.
Погрузитесь в его взгляды на искусство и дружбу,
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная архитектура Поленова
- 🌳 Живописные виды на Оку
- 🖼️ Погружение в мир искусства
- 🏛️ Исторические здания и парки
- 👥 Интересные факты о жизни художника
Что можно увидеть
- Аббатство
- Адмиралтейство
- Фахверковый сарай
- Церковь Святой Троицы Живоначальной
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Аббатство, которое Поленов построил себе для работы
- Адмиралтейство, которое художник создал для местных мальчишек
- Фахверковый сарай
- Красивую церковь Святой Троицы Живоначальной в Бёхово
- Смотровую площадку с панорамным видом на Оку
- Старинный парк усадьбы, вековые деревья, берега Оки и пляж
А я расскажу вам:
- О секретах богатства Василия Поленова
- Отношениях с царем, дружбе с другими художниками и поддержке тех, кто нуждался
- Человеческой позиции художника, взглядах на искусство и государство
- Вкладе в развитие тарусской земли
- Работе Поленова как строителя и архитектора
- Как его имя до сих пор хранит красоты этого края от хищнической застройки
И о многом другом!
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия не предполагает посещения большого дома
- Переправа из Тарусы в Поленово оплачивается дополнительно: 5000 ₽ за катер или на рейсовом пароме по 300 ₽ за чел. Оптимальный вариант вы выбираете самостоятельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана на площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тарусе
Провёл экскурсии для 219 туристов
Я переехал в Тарусу из Москвы и теперь живу здесь постоянно. Я думаю, что меня привела в Тарусу поэтическая тропа — имена Цветаевой и Паустовского всегда были святыми для меня. Теперь я хорошо знаю город и то, чем он привлекает людей. Готов поделиться знаниями о Тарусе и её жителях.
Отзывы и рейтинг
4.9
А
Александр
6 ноя 2025
Смело могу рекомендовать Александра. Было очень интересно
В
Вера
6 окт 2025
Александр великолепно владеет материалом и очень структурированно доносит информацию. Хорошему восприятию способствует профессионально поставленная речь. Большое спасибо!
А
Алина
22 сен 2025
Мы в восторге!
Прекрасная экскурсия с Александром! Вся информация по полочкам, с интригой. Нам очень понравилось. Готовьте удобную обувь, потому что предстоит подъем к обзорной площадке. Еще Александр решил вопрос с катером для поездки в Поленово. Ехали только своей компанией. Быстро и здорово. Благодарим прекрасного экскурсовода!
Юлия
14 сен 2025
Все отлично, спасибо. Гид очень знающий, внимательный, было комфортно и интересно. Было бы неплохо добавить наглядные материалы, многие гиды с папочками, очень интересно посмотреть
В
Виктория
25 авг 2025
Спасибо Александру за интересный рассказ. Услышали новые факты о жизни художника, усадьбе Поленово. Приятно было слышать грамотный русский язык. Всем советую этого гида, не пожалеете.
А
Анна
23 авг 2025
Все понравилось
И
Илья
19 авг 2025
Отличная, интересная и познавательная экскурсия!
С
Светлана
15 авг 2025
Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и его усадьбе. Мы с интересом погрузились в эту атмосферу, прогулка была великолепной.
Мария
22 июл 2025
Спасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнить информацию, еще больше погрузиться в атмосферу Поленово и приоткрыть для себя масштаб личности Василия Поленова. Для полноты экскурсии я бы добавила визуальный материал. Рекомендую экскурсию!
Т
Татьяна
13 июл 2025
Александр, спасибо за содержательную, познавательную экскурсию с запоминающимися фактами из жизни художника Поленова, его семьи и друзей. Было здорово. Родовое гнездо просто восхитительное!
Желаю Вам профессиональных успехов!
И
Ирина
7 июл 2025
Экскурсовод опоздал на 30 минут. В связи с чем по маршруту бежали как марафонцы.
Из-за задержки экскурсовода не попали на следующую оплаченную экскурсию. В целом это смазало положительное впечатление о поездке
Александр
Ответ организатора:
Мне очень жаль, что вы так расстроены. Я действительно опоздал из-за проблем с катером на предыдущей экскурсии. В будущем я буду брать больший запас времени на экскурсии и такое больше не повторится. Надеюсь вы хорошо провели время в Тарусе.
