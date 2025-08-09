Мои заказы

Экскурсии по набережной Тарусы

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Тарусе, цены от 7800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Вечерняя прогулка по Тарусе откроет перед вами мир закатов и историй. Почувствуйте атмосферу города, как это делали Ахмадулина и Цветаева
Начало: На ул. Декабристов
«Покажу самые видовые места города, где получаются лучшие фотографии — набережную, Воскресенский холм, Игумнов овраг»
9 авг в 16:30
10 авг в 16:30
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса, которая удивляет - и вдохновляет
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса, которая удивляет - и вдохновляет
Почувствуйте магию Тарусы, где время словно замедляется, а пейзажи вдохновляют. Узнайте тайны города с главным редактором газеты
Начало: На набережной Оки
«Набережную Оки — отсюда открываются панорамы, вдохновлявшие Коровина и Поленова»
11 авг в 10:00
12 авг в 13:00
7800 ₽ за всё до 5 чел.
Дачная Таруса и усадьба Истомино
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса и Истомино: путешествие во времени
Прогулка по Тарусе и визит в усадьбу Истомино откроют вам мир знаменитых дачников и дворянской культуры. Узнайте больше о жизни Цветаевой и Паустовского
Начало: В центре Тарусы
«прогулку по тихим улочкам и набережным Тарусы»
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
17 600 ₽ за всё до 6 чел.

