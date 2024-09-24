Увидеть самое главное в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Тарусе, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Пешая
38 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 700 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
Сегодня в 10:00
4 окт в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.
Тарусские пленники
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тарусские пленники
Пройтись по центру Тарусы и узнать, чем она покоряет людей
Начало: На главной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таруса. Там, где живёшь сердцем
  2. Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
  3. Тарусские пленники
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в октябре 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 5 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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