2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТаруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
Сегодня в 10:00
4 окт в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тарусские пленники
Пройтись по центру Тарусы и узнать, чем она покоряет людей
Начало: На главной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 сентября 2024Оксана - замечательный рассказчик. Интересно преподносит информацию, любит свой город. Получили большое удовольствие от поездки. Места очень красивые.
- ООльга23 сентября 2024Великолепная экскурсия
- ННаиса22 сентября 2024Оксана прекрасно представила Тарусу! И секрет не только в том, что она говорила, но и в том как она рассказывала! Хотелось ее слушать и слушать! Спасибо!!!
- ССветлана20 сентября 2024Замечательный гид, замечательный город! Огромное спасибо Оксане за знакомство с Тарусой!
- ТТатьяна25 августа 2024Спасибо за интересную экскурсию!
- ААнтонина19 августа 2024Это было безумно интересно! Цельное повествование, наполненное историчекими сведениями в сопровождении иллюстративного материала и личных фотографий. Огромная благодарность Алексею Пантелеймоновичу за увлекательную прогулку, любовь и неравнодушие к Тарусе, истории и будущему этого удивительного места. Всем рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Самое главное»
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