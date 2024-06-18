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Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина18 июня 2024Всем рекомендую эту экскурсию. Оксана замечательный рассказчик, очень интересный, чуткий и отзывчивый человек. Сразу чувствуется, как она любит свой город и нам передалось её настроение. Захотелось купить здесь дачу и поселиться в Тарусе. Большое спасибо Оксане.
- ККсения14 июня 2024Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную экскурсию. Я обязательно вернусь
- ННаталья8 июня 2024Здравствуйте! Сегодня произошло наше знакомство с Тарусой. В этом нам помогла замечательный экскурсовод Оксана, человек искренне любящий и хорошо знающий
- ААлександра12 мая 2024В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
- ЕЕкатерина3 мая 2024Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
- ИИрина1 мая 2024Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Храм Воскресения Христова»
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