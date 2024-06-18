читать дальше свой город. Казалось бы небольшой провинциальный городок, а как много известных, талантливых, творческих людей связывали с ним свою жизнь! Оксана отличный рассказчик, она обращала наше внимание на детали, приводила много жизненных фактов. Оксана, спасибо за прекрасную экскурсию!

Здравствуйте! Сегодня произошло наше знакомство с Тарусой. В этом нам помогла замечательный экскурсовод Оксана, человек искренне любящий и хорошо знающий