Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Уникальная возможность увидеть мир Поленова: усадьба, архитектура и живописные виды на Оку. Узнайте больше о жизни и творчестве великого художника
Начало: У фонтана на площади
6 сен в 14:00
19 сен в 15:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Таруса в историях и лицах
Откройте для себя культурное богатство Тарусы. Прогулка по живописным местам и знакомство с историей через судьбы известных личностей
Начало: У Петропавловского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
6 сен в 16:00
7 сен в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Путешествие по старинным улочкам Тарусы откроет вам тайны купеческой жизни и культурного наследия города
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 августа 2025Спасибо Александру за интересный рассказ. Услышали новые факты о жизни художника, усадьбе Поленово. Приятно было слышать грамотный русский язык. Всем советую этого гида, не пожалеете.
- ИИлья19 августа 2025Отличная, интересная и познавательная экскурсия!
- ССветлана15 августа 2025Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и его усадьбе. Мы с интересом погрузились в эту атмосферу, прогулка была великолепной.
- ММария22 июля 2025Спасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнить информацию, еще больше погрузиться
- ТТатьяна13 июля 2025Александр, спасибо за содержательную, познавательную экскурсию с запоминающимися фактами из жизни художника Поленова, его семьи и друзей. Было здорово. Родовое гнездо просто восхитительное!
Желаю Вам профессиональных успехов!
