В Виктория Спасибо Александру за интересный рассказ. Услышали новые факты о жизни художника, усадьбе Поленово. Приятно было слышать грамотный русский язык. Всем советую этого гида, не пожалеете.

И Илья Отличная, интересная и познавательная экскурсия!

С Светлана Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и его усадьбе. Мы с интересом погрузились в эту атмосферу, прогулка была великолепной.

М Мария читать дальше в атмосферу Поленово и приоткрыть для себя масштаб личности Василия Поленова. Для полноты экскурсии я бы добавила визуальный материал. Рекомендую экскурсию! Спасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнить информацию, еще больше погрузиться