Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
Сегодня в 12:00
10 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 14:30
10 авг в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина26 июля 2025Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»Дата посещения: 26 июля 2025Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!
- ТТатьяна31 июля 2025Спасибо всем, Виктории Андреевне-особенно
- ЛЛипник28 июля 2025Просто потрясающий экскурсовод нам попался! Виктория Андреевна провела увлекательную экскурсию по Тарусе, адаптировав ее под детей. Профессиональная подача информации и ответы на все наши вопросы не оставили сомнений в компетенции экскурсовода! Мы в восторге! Спасибо
- ННаталья24 июля 2025Алексей Пантелеймонович, спасибо за отличную экскурсию! Вы – прекрасный рассказчик, чувствовалась Ваша любовь к городу и глубокие знания истории. Очень вдохновляюще и интересно! Обязательно порекомендую Вас друзьям.
- ООльга21 июля 2025Вчера были на экскурсии по Тарусе — это было потрясающе! Гид увлекательно рассказывал об истории города, его знаменитых жителях и
- аалександра17 июля 2025Прекрасный экскурсовод и приятная прогулка!
- ННаталья17 июля 2025Экскурсия просто великолепная!!! Наш гид Ольга настолько покорила нас своей эрудицией, полным погружением в историю Тарусы, знанием творчества Цветаевой, Ахмадуллиной
- ЕЕлена8 июля 2025На самом деле уютная Таруса!
Стоит на Оке и завораживает видами.
Сколько талантливых людей вдохновила и взрастила!
Атмосфера спокойствия и релакса.
Прошли пешком от набережной до верхнего холма на котором стоит Воскресенская церковь.
Спасибо экскурсоводу Виктории за ее вдохновенный рассказ о городе и ближайших местах.
- ММарина7 июля 2025У нас была прекрасная экскурсия со стихами и песнями! Нас было всего 2 человека, но Наталья отработала на все 1000%, даже немного задержалась. Отвечала на все вопросы и советовала где покушать, куда сходить)
- ИИрина1 июля 2025Потеясающая экскурсия. Очень рада, что выбрали именно этого экскурсовода. Прекрасно знает историю края, очень хорошо подает информацию.
- ААнна9 июня 2025Замечательная экскурсия! Интересный и структурированный материал. Алексей влюбляет в Тарусу! Спасибо!
- ТТатьяна9 июня 2025Гуляли по Тарусе с экскурсоводом Викторией. Хочется от души сказать ей спасибо за интересный и познавательный рассказ о городе и
- ЮЮлия7 июня 2025Все было на высшем уровне! Благодаря замечательному не только экскурсоводу, но и человеку с большой буквы Алексею, мы полюбили Тарусу всем сердцем!
- ВВера29 мая 2025Хотели поблагодарить Алексея за отлично проведенную экскурсию.
- ППавел15 мая 2025Экскурсия и в Тарусе и во Мценске очень познавательны, интересны и незанудны. Оценки -5
- ММиров27 апреля 2025Экскурсия проведенная местной знаменитостью, фотографом и краеведом, что может быть интереснее и содержательнее! Влюбились в этот город, где столько неравнодушных жителей. Спасибо за целый каскад положительных эмоций!
- ДДарья27 апреля 2025Получили настоящее удовольствие и от экскурсии, и от общения с экскурсоводом!
- ААнна21 апреля 2025Хочу от нашей группы поблагодарить Алексея Пантелеймоновича за интересную экскурсию по Тарусе. Прекрасные маршрут, 2 часа пролетели незаметно. Видно, что
- ААндреева20 апреля 202519 апреля нам повезло не только с погодой, но и с экскурсоводом. Не смотря на то, что экскурсию мы организовали
- ЕЕлена14 апреля 2025Слышали про Тарусу давно, а приехали только сейчас (каникулы в школе) Как много прекрасного и удивительно. Это какое то сообщество
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Часовня Боголюбской иконы Богоматери и святой источник»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в августе 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Часовня Боголюбской иконы Богоматери и святой источник" можно забронировать 3 экскурсии от 5600 до 7500. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тарусе на 2025 год по теме «Часовня Боголюбской иконы Богоматери и святой источник», 165 ⭐ отзывов, цены от 5600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь