М Марина Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Дата посещения: 26 июля 2025 Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!

Т Татьяна Старинная, уютная, талантливая Таруса Спасибо всем, Виктории Андреевне-особенно

Л Липник Старинная, уютная, талантливая Таруса Просто потрясающий экскурсовод нам попался! Виктория Андреевна провела увлекательную экскурсию по Тарусе, адаптировав ее под детей. Профессиональная подача информации и ответы на все наши вопросы не оставили сомнений в компетенции экскурсовода! Мы в восторге! Спасибо

Н Наталья Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Алексей Пантелеймонович, спасибо за отличную экскурсию! Вы – прекрасный рассказчик, чувствовалась Ваша любовь к городу и глубокие знания истории. Очень вдохновляюще и интересно! Обязательно порекомендую Вас друзьям.

О Ольга Старинная, уютная, талантливая Таруса читать дальше интересных местах. Особенно впечатлили живописные виды с набережной. Рекомендую всем, кто хочет окунуться в атмосферу русской провинции и узнать что-то новое. Спасибо организаторам за отличную экскурсию! Вчера были на экскурсии по Тарусе — это было потрясающе! Гид увлекательно рассказывал об истории города, его знаменитых жителях и

а александра Старинная, уютная, талантливая Таруса Прекрасный экскурсовод и приятная прогулка!

Н Наталья Старинная, уютная, талантливая Таруса читать дальше и особенно нашего любимого писателя Паустовского, что мы теперь обязательно ещё не один раз приедем в Тарусу! Столько нового и интересного мы узнали об этом маленьком, но таком необыкновенном городе. Столько услышали стихов, интересных историй. А какие здесь необыкновенно красивые виды на Оку! Огромная искренняя благодарность Ольге! Нам было приятно встретить человека, который так любит свой край, столько о нем знает и великолепно, с душой рассказывает о нем! Обязательно приезжайте в Тарусу! Экскурсия просто великолепная!!! Наш гид Ольга настолько покорила нас своей эрудицией, полным погружением в историю Тарусы, знанием творчества Цветаевой, Ахмадуллиной

Е Елена Старинная, уютная, талантливая Таруса На самом деле уютная Таруса!

Стоит на Оке и завораживает видами.

Сколько талантливых людей вдохновила и взрастила!

Атмосфера спокойствия и релакса.

Прошли пешком от набережной до верхнего холма на котором стоит Воскресенская церковь.

Спасибо экскурсоводу Виктории за ее вдохновенный рассказ о городе и ближайших местах.

М Марина Старинная, уютная, талантливая Таруса У нас была прекрасная экскурсия со стихами и песнями! Нас было всего 2 человека, но Наталья отработала на все 1000%, даже немного задержалась. Отвечала на все вопросы и советовала где покушать, куда сходить)

И Ирина Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Потеясающая экскурсия. Очень рада, что выбрали именно этого экскурсовода. Прекрасно знает историю края, очень хорошо подает информацию.

А Анна Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Замечательная экскурсия! Интересный и структурированный материал. Алексей влюбляет в Тарусу! Спасибо!

Т Татьяна Старинная, уютная, талантливая Таруса читать дальше его известных жителях. От Виктории шло настолько чёткое ощущение любви к своему городу, что она смогла и нас этим заразить. Теперь вся наша группа из 11 человек являемся "пленниками" Тарусы. Виктория сумела интересно рассказать и об истории возникновения города, и об археологических находках и даже дала примерить колечко прошлых веков. Но с какой душой Виктория читает стихи известных поэтов, в которых воспета Таруса!!! Слушая её, сердце заходится в трепетном волнении. Виктория удивительно лёгкий и приятный в общении человек. Время пролетело быстро и незаметно. Наша группа из 11 человек единодушно пришла к выводу, что это лучшая экскурсия за последний год, а Виктория лучший экскурсовод. В следующий раз при посещении Тарусы хотели бы ещё услышать городские истории именно от Виктории! Гуляли по Тарусе с экскурсоводом Викторией. Хочется от души сказать ей спасибо за интересный и познавательный рассказ о городе и

Ю Юлия Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Все было на высшем уровне! Благодаря замечательному не только экскурсоводу, но и человеку с большой буквы Алексею, мы полюбили Тарусу всем сердцем!

В Вера Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Хотели поблагодарить Алексея за отлично проведенную экскурсию.

П Павел Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Экскурсия и в Тарусе и во Мценске очень познавательны, интересны и незанудны. Оценки -5

М Миров Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Экскурсия проведенная местной знаменитостью, фотографом и краеведом, что может быть интереснее и содержательнее! Влюбились в этот город, где столько неравнодушных жителей. Спасибо за целый каскад положительных эмоций!

Д Дарья Старинная, уютная, талантливая Таруса Получили настоящее удовольствие и от экскурсии, и от общения с экскурсоводом!

А Анна Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» читать дальше Алексей Пантелеймонович любит город, его историю, его красоту, поэтому слушать было еще интереснее. Много интересных исторических фактов, про которые мало кто знает. Рекомендую от души. Алексею Пантелеймоновичу желаю здоровья и успехов во всех его сферах дейтельности. Хочу от нашей группы поблагодарить Алексея Пантелеймоновича за интересную экскурсию по Тарусе. Прекрасные маршрут, 2 часа пролетели незаметно. Видно, что

А Андреева Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» читать дальше для детей 9- 10 лет, интересно было всем. Основная тема: археология неожиданно раскрылась в истории, литературе, живописи, архитектуре. Исторические факты, которых не найти в учебниках, подтверждались авторскими картами, текстами летописей, фотографиями раскопок, реальными свидетелями которых мы стали. Дополните это живописными видами рек Таруски и Оки, и вы поймете, какими счастливыми мы были! Мы стали соучастниками тайн жизни, истории небольшого города, сыгравшего большую роль в деле защиты Москвы от ордынских и литовских военных набегов. Два часа пролетели незаметно. Мы обязательно вернемся, чтобы продолжить знакомство с Алексеем Пантелеймоновичем. 19 апреля нам повезло не только с погодой, но и с экскурсоводом. Не смотря на то, что экскурсию мы организовали