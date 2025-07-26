Мои заказы

Часовня Боголюбской иконы Богоматери и святой источник – экскурсии в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Часовня Боголюбской иконы Богоматери и святой источник» в Тарусе, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
Сегодня в 12:00
10 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Пешая
2.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 14:30
10 авг в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 июля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Спасибо всем, Виктории Андреевне-особенно
  • Л
    Липник
    28 июля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Просто потрясающий экскурсовод нам попался! Виктория Андреевна провела увлекательную экскурсию по Тарусе, адаптировав ее под детей. Профессиональная подача информации и ответы на все наши вопросы не оставили сомнений в компетенции экскурсовода! Мы в восторге! Спасибо
  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Алексей Пантелеймонович, спасибо за отличную экскурсию! Вы – прекрасный рассказчик, чувствовалась Ваша любовь к городу и глубокие знания истории. Очень вдохновляюще и интересно! Обязательно порекомендую Вас друзьям.
  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Вчера были на экскурсии по Тарусе — это было потрясающе! Гид увлекательно рассказывал об истории города, его знаменитых жителях и
    читать дальше

    интересных местах. Особенно впечатлили живописные виды с набережной. Рекомендую всем, кто хочет окунуться в атмосферу русской провинции и узнать что-то новое. Спасибо организаторам за отличную экскурсию!

  • а
    александра
    17 июля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Прекрасный экскурсовод и приятная прогулка!
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Экскурсия просто великолепная!!! Наш гид Ольга настолько покорила нас своей эрудицией, полным погружением в историю Тарусы, знанием творчества Цветаевой, Ахмадуллиной
    читать дальше

    и особенно нашего любимого писателя Паустовского, что мы теперь обязательно ещё не один раз приедем в Тарусу! Столько нового и интересного мы узнали об этом маленьком, но таком необыкновенном городе. Столько услышали стихов, интересных историй. А какие здесь необыкновенно красивые виды на Оку! Огромная искренняя благодарность Ольге! Нам было приятно встретить человека, который так любит свой край, столько о нем знает и великолепно, с душой рассказывает о нем! Обязательно приезжайте в Тарусу!

  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    На самом деле уютная Таруса!
    Стоит на Оке и завораживает видами.
    Сколько талантливых людей вдохновила и взрастила!
    Атмосфера спокойствия и релакса.
    Прошли пешком от набережной до верхнего холма на котором стоит Воскресенская церковь.
    Спасибо экскурсоводу Виктории за ее вдохновенный рассказ о городе и ближайших местах.
  • М
    Марина
    7 июля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    У нас была прекрасная экскурсия со стихами и песнями! Нас было всего 2 человека, но Наталья отработала на все 1000%, даже немного задержалась. Отвечала на все вопросы и советовала где покушать, куда сходить)
  • И
    Ирина
    1 июля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Потеясающая экскурсия. Очень рада, что выбрали именно этого экскурсовода. Прекрасно знает историю края, очень хорошо подает информацию.
  • А
    Анна
    9 июня 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Замечательная экскурсия! Интересный и структурированный материал. Алексей влюбляет в Тарусу! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    9 июня 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Гуляли по Тарусе с экскурсоводом Викторией. Хочется от души сказать ей спасибо за интересный и познавательный рассказ о городе и
    читать дальше

    его известных жителях. От Виктории шло настолько чёткое ощущение любви к своему городу, что она смогла и нас этим заразить. Теперь вся наша группа из 11 человек являемся "пленниками" Тарусы. Виктория сумела интересно рассказать и об истории возникновения города, и об археологических находках и даже дала примерить колечко прошлых веков. Но с какой душой Виктория читает стихи известных поэтов, в которых воспета Таруса!!! Слушая её, сердце заходится в трепетном волнении. Виктория удивительно лёгкий и приятный в общении человек. Время пролетело быстро и незаметно. Наша группа из 11 человек единодушно пришла к выводу, что это лучшая экскурсия за последний год, а Виктория лучший экскурсовод. В следующий раз при посещении Тарусы хотели бы ещё услышать городские истории именно от Виктории!

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Все было на высшем уровне! Благодаря замечательному не только экскурсоводу, но и человеку с большой буквы Алексею, мы полюбили Тарусу всем сердцем!
  • В
    Вера
    29 мая 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Хотели поблагодарить Алексея за отлично проведенную экскурсию.
  • П
    Павел
    15 мая 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Экскурсия и в Тарусе и во Мценске очень познавательны, интересны и незанудны. Оценки -5
  • М
    Миров
    27 апреля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Экскурсия проведенная местной знаменитостью, фотографом и краеведом, что может быть интереснее и содержательнее! Влюбились в этот город, где столько неравнодушных жителей. Спасибо за целый каскад положительных эмоций!
  • Д
    Дарья
    27 апреля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Получили настоящее удовольствие и от экскурсии, и от общения с экскурсоводом!
  • А
    Анна
    21 апреля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Хочу от нашей группы поблагодарить Алексея Пантелеймоновича за интересную экскурсию по Тарусе. Прекрасные маршрут, 2 часа пролетели незаметно. Видно, что
    читать дальше

    Алексей Пантелеймонович любит город, его историю, его красоту, поэтому слушать было еще интереснее. Много интересных исторических фактов, про которые мало кто знает. Рекомендую от души. Алексею Пантелеймоновичу желаю здоровья и успехов во всех его сферах дейтельности.

  • А
    Андреева
    20 апреля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    19 апреля нам повезло не только с погодой, но и с экскурсоводом. Не смотря на то, что экскурсию мы организовали
    читать дальше

    для детей 9- 10 лет, интересно было всем. Основная тема: археология неожиданно раскрылась в истории, литературе, живописи, архитектуре. Исторические факты, которых не найти в учебниках, подтверждались авторскими картами, текстами летописей, фотографиями раскопок, реальными свидетелями которых мы стали. Дополните это живописными видами рек Таруски и Оки, и вы поймете, какими счастливыми мы были! Мы стали соучастниками тайн жизни, истории небольшого города, сыгравшего большую роль в деле защиты Москвы от ордынских и литовских военных набегов. Два часа пролетели незаметно. Мы обязательно вернемся, чтобы продолжить знакомство с Алексеем Пантелеймоновичем.

    19 апреля нам повезло не только с погодой, но и с экскурсоводом. Не смотря на то
  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Слышали про Тарусу давно, а приехали только сейчас (каникулы в школе) Как много прекрасного и удивительно. Это какое то сообщество
    читать дальше

    неравнодушных, творческих, добрых людей. Не город, а второй" эрмитаж". Каждый уголок это чудо. Столько событий, столько знаменитых людей, уютных уголков. Прекрасные виды, красавица Ока, душевные люди. Экскурсия очень понравилась. Неспеша, доходчиво все рассказали, показали, ответили на все вопросы…. и снова ждут нас в гости. Да, экскурсовод Людмила, спасибо ей.

