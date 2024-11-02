2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИсторический центр Тарусы
Пройдите по знаковым местам Тарусы и узнайте истории людей, которые оставили свой след в этом уютном городке. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На главной площади
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
5 900₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Насладиться закатом, увидеть самые прекрасные уголки города и поверить в магию места
Начало: На ул. Декабристов
16 ноя в 16:30
17 ноя в 16:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 ноября 2024Экскурсию проводила Светлана. Заявленный организатор- просто организатор. С экскурсоводом реально повезло. Если интересны не даты-фамилии, а содержательный рассказ «о чем это место», то это к Светлане
- ООльга21 октября 2024Выбрались с друзьями на день в Тарусу, прекрасно провели время в сопровождении Оксаны, которая рассказала нам много интересного, учитывала все наши пожелания и просто была отличным компаньоном в интересной прогулке-беседе.
- ЛЛариса14 октября 2024Алексей Пантелеймонович - прекрасный гид, опытный краевед. Он смог "открыть" нам Тарусу и историческую, и поэтическую, и даже музыкальную. С
- ККонстантин9 октября 2024Алексей Пантелеймонович прекрасно провёл экскурсию по Тарусе! Два часа его рассказа, погрузившие нас в историю древнего города, пролетели незаметно. Прогулка получилась интересной и содержательной. Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина5 октября 2024Елизавета большая молодец! Провела нас самыми живописными тропами. Экскурсия интересная. Спасибо!
- ООльга23 сентября 2024Великолепная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «История и архитектура»
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