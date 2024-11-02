А Александр Тарусские пленники Экскурсию проводила Светлана. Заявленный организатор- просто организатор. С экскурсоводом реально повезло. Если интересны не даты-фамилии, а содержательный рассказ «о чем это место», то это к Светлане

О Ольга Тарусские пленники Выбрались с друзьями на день в Тарусу, прекрасно провели время в сопровождении Оксаны, которая рассказала нам много интересного, учитывала все наши пожелания и просто была отличным компаньоном в интересной прогулке-беседе.

Л Лариса Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» читать дальше интересом слушали мы рассказы и об исторических объектах, и о жителях и гостях Тарусы, и о географических особенностях города. Мы любовались красотой местности с высокого берега Оки и на извилистых дорожках оврагов. Два часа - как один миг! Огромное спасибо экскурсоводу! Алексей Пантелеймонович - прекрасный гид, опытный краевед. Он смог "открыть" нам Тарусу и историческую, и поэтическую, и даже музыкальную. С

К Константин Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Алексей Пантелеймонович прекрасно провёл экскурсию по Тарусе! Два часа его рассказа, погрузившие нас в историю древнего города, пролетели незаметно. Прогулка получилась интересной и содержательной. Всем рекомендую!

Е Екатерина Тарусские пленники Елизавета большая молодец! Провела нас самыми живописными тропами. Экскурсия интересная. Спасибо!