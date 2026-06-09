Чем живёт Таруса: экскурсия-перезагрузка с ароматами трав и местным колоритом

На этой прогулке вы познакомитесь с городом рек, старинных улиц, смотровых площадок и творческих историй.
Мы поговорим о древнем прошлом тарусской земли и её современной жизни, увидим местные храмы, дома Цветаевой и Паустовского, полюбуемся видами на Оку и узнаем, как в этом городе быт легко становился частью искусства.
Мы поговорим о древнем прошлом тарусской земли и её современной жизни, увидим местные храмы, дома Цветаевой и Паустовского, полюбуемся видами на Оку и узнаем, как в этом городе быт легко становился частью искусства.
Описание экскурсии
Маршрут
- Памятник Константину Паустовскому с собачкой;
- Городской сад и памятники Белле Ахмадулиной и Марине Цветаевой;
- Смотровые площадки, реки Ока и Таруса (Таруска);
- Обелиск Славы;
- Собор апостолов Петра и Павла;
- Здание казначейства и герб Тарусы;
- Памятник М. Г. Ефремову;
- Бюст Е. О. Мухину;
- Дом семьи Цветаевых (внешний осмотр);
- Дом, в котором жил К. Г. Паустовский (внешний осмотр).
На экскурсии:
- Я расскажу о неспешной жизни современных тарусян и о людях, чьи имена навсегда связаны с Тарусой. Среди них — Марина Цветаева, называвшая это место «колыбелью своей души».
- Вы узнаете, почему местные жители не любят торопиться, чем живёт Тарусская фабрика художественной вышивки, что такое тарусская перевить и в чём секрет знаменитого цветаевского пирога.
- Я расскажу, чем славилось Тарусское княжество и как вся Россия узнала о тарусских петухах и гусях.
- Мы полюбуемся красавицей Окой с её высокого берега и увидим впадающую в неё светлую и спокойную реку Тарусу, которую местные жители ласково называют Таруской.
- Вы, как и Белла Ахмадулина, сможете ощутить покой, искренность и чувство причастности к великой культурной традиции, которыми наполнены эти места.
- Вы узнаете, почему Константин Паустовский решил приобрести здесь дом, а также как писатель связан с появлением в Тарусе водопровода и стабильного электроснабжения.
Организационные детали
- Можем провести экскурсию для большего количества участников. Условия уточняйте в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2142 туристов
Я аттестованный гид, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
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