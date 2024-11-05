2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
16 ноя в 10:30
17 ноя в 10:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Насладиться закатом, увидеть самые прекрасные уголки города и поверить в магию места
Начало: На ул. Декабристов
16 ноя в 16:30
17 ноя в 16:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 ноября 2024Очень понравилась экскурсия! Прекрасная внешность и очень грамотная речь экскурсовода вдохновила и 2,5 часа пролетели, как 15 минут! Узнали много
- ООльга3 ноября 2024С любовью о городе, его жителях и «пленниках». Спасибо
- ЕЕлена28 октября 2024Замечательный гид и интересный рассказчик. Людмила была внимательна и терпелива к каждому члену нашей группы. Смена локаций, замечательные виды и прекрасные стихи. Огромное спасибо за незабываемый, солнечный день.
- ООльга9 октября 2024Экскурсовод Марина очень приятный и знающий специалист, экскурсия содержательная и достаточно длительная. Рекомендую данную экскурсию.
- УУльяна7 октября 2024Были на экскурсии с Мариной. Большое спасибо, что с пониманием отнеслась к просьбе сдвинуть экскурсию по времени, т. к. некоторые
- ЮЮлия7 октября 2024Замечательная экскурсия по уютной Тарусе! Огромная благодарность Людмиле за обширные знания о городе, о его талантливых жителях, за возможность получить
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Памятник К. Паустовскому»
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