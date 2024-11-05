Памятник К. Паустовскому – экскурсии в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник К. Паустовскому» в Тарусе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
5 600 за всё до 5 чел.
Вдохновляющая Таруса
Пешая
69 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
16 ноя в 10:30
17 ноя в 10:30
7 500 за всё до 10 чел.
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Насладиться закатом, увидеть самые прекрасные уголки города и поверить в магию места
Начало: На ул. Декабристов
16 ноя в 16:30
17 ноя в 16:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 ноября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасная внешность и очень грамотная речь экскурсовода вдохновила и 2,5 часа пролетели, как 15 минут! Узнали много
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    нового и интересного про Тарусу и её знаменитых обитателей. Слушали прекрасные стихи и даже дети отметили то, что Людмила знает столько наизусть))). Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Если и экскурсия, то только такая! Супер! Спасибо!!!

  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    С любовью о городе, его жителях и «пленниках». Спасибо
  • Е
    Елена
    28 октября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Замечательный гид и интересный рассказчик. Людмила была внимательна и терпелива к каждому члену нашей группы. Смена локаций, замечательные виды и прекрасные стихи. Огромное спасибо за незабываемый, солнечный день.
  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Экскурсовод Марина очень приятный и знающий специалист, экскурсия содержательная и достаточно длительная. Рекомендую данную экскурсию.
  • У
    Ульяна
    7 октября 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Были на экскурсии с Мариной. Большое спасибо, что с пониманием отнеслась к просьбе сдвинуть экскурсию по времени, т. к. некоторые
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    наши друзья опаздывали. Спасибо Марине. По содержанию, экскурсия хорошая. Но может больше подходит для первого знакомства с Тарусой или для школьников. Для людей подготовленных, не хватало стихов, интересных фактов или историй, которые нельзя сходу найти в интернете. Еще раз отмечу, что Марина с пониманием отнеслась к нашей разношерстной компании. Спасибо.

  • Ю
    Юлия
    7 октября 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Замечательная экскурсия по уютной Тарусе! Огромная благодарность Людмиле за обширные знания о городе, о его талантливых жителях, за возможность получить
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    ответы на все вопросы, за прекрасный русский язык! После этой прогулки невозможно не полюбить Тарусу и не захотеть возвращаться в этот необыкновенный город снова и снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Памятник К. Паустовскому»

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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в ноябре 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Памятник К. Паустовскому" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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