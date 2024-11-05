Памятник Марине Цветаевой – экскурсии в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Марине Цветаевой» в Тарусе, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Вдохновляющая Таруса
Пешая
2.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 17:30
5 апр в 10:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Пешая
2.5 часа
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Неспешная прогулка по старинному уездному городу на Оке с гидом и журналистом
1 апр в 11:00
2 апр в 11:00
4000 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Завтра в 11:00
1 апр в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 ноября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасная внешность и очень грамотная речь экскурсовода вдохновила и 2,5 часа пролетели, как 15 минут! Узнали много
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    нового и интересного про Тарусу и её знаменитых обитателей. Слушали прекрасные стихи и даже дети отметили то, что Людмила знает столько наизусть))). Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Если и экскурсия, то только такая! Супер! Спасибо!!!

  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    С любовью о городе, его жителях и «пленниках». Спасибо
  • Е
    Елена
    28 октября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Замечательный гид и интересный рассказчик. Людмила была внимательна и терпелива к каждому члену нашей группы. Смена локаций, замечательные виды и прекрасные стихи. Огромное спасибо за незабываемый, солнечный день.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Памятник Марине Цветаевой»

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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в марте 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Памятник Марине Цветаевой" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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