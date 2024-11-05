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нового и интересного про Тарусу и её знаменитых обитателей. Слушали прекрасные стихи и даже дети отметили то, что Людмила знает столько наизусть))). Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Если и экскурсия, то только такая! Супер! Спасибо!!!