Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 17:30
5 апр в 10:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Неспешная прогулка по старинному уездному городу на Оке с гидом и журналистом
1 апр в 11:00
2 апр в 11:00
4000 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Завтра в 11:00
1 апр в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 ноября 2024Очень понравилась экскурсия! Прекрасная внешность и очень грамотная речь экскурсовода вдохновила и 2,5 часа пролетели, как 15 минут! Узнали много
- ООльга3 ноября 2024С любовью о городе, его жителях и «пленниках». Спасибо
- ЕЕлена28 октября 2024Замечательный гид и интересный рассказчик. Людмила была внимательна и терпелива к каждому члену нашей группы. Смена локаций, замечательные виды и прекрасные стихи. Огромное спасибо за незабываемый, солнечный день.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Памятник Марине Цветаевой»
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