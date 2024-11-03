читать дальше

наши друзья опаздывали. Спасибо Марине. По содержанию, экскурсия хорошая. Но может больше подходит для первого знакомства с Тарусой или для школьников. Для людей подготовленных, не хватало стихов, интересных фактов или историй, которые нельзя сходу найти в интернете. Еще раз отмечу, что Марина с пониманием отнеслась к нашей разношерстной компании. Спасибо.