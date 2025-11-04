Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
20 дек в 10:30
21 дек в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Уникальная возможность увидеть мир Поленова: усадьба, архитектура и живописные виды на Оку. Узнайте больше о жизни и творчестве великого художника
Начало: У фонтана на площади
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три эпохи русского Барбизона
Таруса, город вдохновения, ждёт вас! Узнайте о жизни и творчестве Цветаевой и Паустовского, прогуляйтесь по Тарусской тропе и окунитесь в мир литературы
Начало: Косогор Борисова Мусатова
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Путешествие по старинным улочкам Тарусы откроет вам тайны купеческой жизни и культурного наследия города
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговой линии Оки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Тарусы
Пройдите по знаковым местам Тарусы и узнайте истории людей, которые оставили свой след в этом уютном городке. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На главной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 ноября 2025Очарование купеческой ТарусыДата посещения: 3 ноября 2025Всегда заранее бронирую экскурсию. Экскурсоводы, как правило, очень знающие и креативные. В этот раз очень повезло тоже. Елизавета владеет материалом, очень артистична и мила!
- ББаратенко5 октября 2025Тарусские пленникиДата посещения: 4 октября 2025Большое спасибо за интересную и содержательную экскурсию.
- ННаталья23 августа 2025Старинная, уютная, талантливая ТарусаДата посещения: 21 августа 2025Очень повезло с экскурсоводом. Виктория Андреевна настоящий кладезь интересной информации про Тарусу и ее замечательных обитателей. А сколько стихов мы услышали на экскурсии! Спасибо, было очень интересно и душевно!
- ММарина26 июля 2025Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»Дата посещения: 26 июля 2025Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!
- ВВячеслав6 мая 2025Тарусские пленникиДата посещения: 2 мая 2025Все великолепно!
- ТТулявко8 декабря 2025Юлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообщества. Экскурсия будет интересна поклонникам
- ННадир6 декабря 2025Нам все понравилось… Узнали много интересного.
- ИИлюхина23 ноября 2025Хоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательно. Было увлекательно и интересно. Понравилось и детям, и взрослым. Рекомендуем Оксану. Замечательная женщина и классный гид.
- ИИрина20 ноября 2025Добрый день! Как это ни странно,но мы были в Тарусе впервые,много читали,подготовились,мы опытные путешественники,но все же решили взять экскурсию,не разочаровались.
- ВВадим20 ноября 2025Большое спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Всё было познавательно и интересно.
- ККурский15 ноября 2025Юлия провела отличную экскурсию! Показала, возможно, и рассказала обо всех интересных местах Тарусы. Очень рекомендую! Обязательно, теперь уже большой компанией, вернёмся в Тарусу и попросим Юлию снова нам всё рассказать и показать!
- ЕЕкатерина13 ноября 2025Оксана- это замечательный экскурсовод, вся прогулка была сделана с отличным погружением в историю и колорит Тарусы. Заметно, что данный маршрут
- ЕЕвгений11 ноября 2025Спасибо Оксане, отличная экскурсия. Можно с детьми, ходить немного. По мимо экскурсии, рекомендации по интересным местам, магазинам, музеям, кафе. Гида Рекомендую.
- ННаталья10 ноября 20252 ноября были на экскурсии по Тарусе с гидом Людмилой. Экскурсия большей частью проходила по берегу Оки. Доступно и интересно Людмила рассказала об известных и талантливых дачниках Тарусы, ответила на интересующие вопросы. Огромное ей спасибо!!!
- ККочнова10 ноября 2025Экскурсия хорошая, но как сказала бы моя учительница литературы в школе,"тема не раскрыта". Ни про старинную, ни про уютную, только
- ККонстантин9 ноября 2025Были в Тарусе на экскурсии с гидом Оксаной 4 ноября. Погода была настоящей ноябрьской - серой и слегка промозглой. Пешая
- ООльга7 ноября 2025Милый маленький городок
Погуляли, поглазели, послушали. Всем из нашей группы понравилась экскурсия и экскурсовод
- ААлександр6 ноября 2025Смело могу рекомендовать Александра. Было очень интересно
- ССветлана5 ноября 2025Спасибо Юлии-создана легкая атмосфера общения, чувствуется, что экскурсовод любит город и дело, которым занимается. Дала много контактов и рекомендаций что еще посмотреть, попробовать в Тарусе. Мы остались очень довольны.
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Все положительные отзывы - абсолютная и стопроцентная правда! Юлия тонка, грамотная, эрудированная. Любящая свой родной город, рассказывающая о нем с восторгом и конечно же, глубокое и структурированное знание материала. Плюс - максимальная забота о комфорте тех, кого она сопровождает.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Дом-музей Цветаевых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в декабре 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Дом-музей Цветаевых" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 4000 до 8000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 425 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Тарусе на 2025 год по теме «Дом-музей Цветаевых», 425 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль