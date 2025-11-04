Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговой линии Оки
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Путешествие по старинным улочкам Тарусы откроет вам тайны купеческой жизни и культурного наследия города
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Тарусе и Серпухову
Сквозь века - по Окским берегам
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
Творческая Таруса, деревня Похвистнево и дворянская усадьба Истомино - в одной поездке
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
18 600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 ноября 2025Очарование купеческой ТарусыДата посещения: 3 ноября 2025Всегда заранее бронирую экскурсию. Экскурсоводы, как правило, очень знающие и креативные. В этот раз очень повезло тоже. Елизавета владеет материалом, очень артистична и мила!
- ММарина26 июля 2025Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»Дата посещения: 26 июля 2025Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!
- ЕЕвгений11 ноября 2025Спасибо Оксане, отличная экскурсия. Можно с детьми, ходить немного. По мимо экскурсии, рекомендации по интересным местам, магазинам, музеям, кафе. Гида Рекомендую.
- ЮЮлия10 октября 2025Интересная экскурсия по Тарусе! Оксана - прекрасный рассказчик, приятный и эрудированный собеседник. Экскурсия прошла успешно, благодарю и рекомендую от всей души!
- ММания7 октября 2025Нам понравилось, экскурсия была очень интересная. Экскурсовод образованный и разносторонний человек.
- ММихаил25 сентября 2025Очень содержательная экскурсия от человека, который глубоко погружен в историю Тарусы и Тарусского края. Стандартный подход: «Таруса -русский Барбизон» и
- ннаталья8 сентября 2025Очень интересная экскурсия. Для тех, кто постоянно изучает историю!!!! Алексей-удивительный человек, с огромным багажом знаний. Так приятно, что мы познакомились с ним и прикоснулись к этому удивительному городу и его жителям.
- ЕЕкатерина6 сентября 2025Большое спасибо Алексею Пантелеймоновичу за экскурсию! Долго выбирали и не ошиблись! Хотелось узнать побольше про историю города, про древние памятники,
- ААнна31 августа 2025Гид Алексей очень понравился. Дал полную картину о городе.
- ЛЛариса23 августа 2025Очень понравилась авторская экскурсия Алексея Пантелеймоновича. Материал подаётся интересно, живо, очень глубоко и разнообразно. Даже ребёнок 14 лет слушала с интересом
- ЭЭльвира18 августа 2025Спасибо за прогулку!
- ММарина18 августа 2025Экскурсия понравилась
- ММихаил18 августа 2025Огромная благодарность Алексею Пантелеймоновичу за проведённую экскурсию! 2,5 часа пролетели как один миг. Очень интересно было общаться с человеком, искренне
- ЕЕлена17 августа 2025Спасибо огромное за познавательную экскурсию. Отрадно понимать, что есть такие люди как Алексей Пантелеймонович! Хочется пожелать ему успеха в его начинаниях! Ждем новых маршрутов!!! Однозначно рекомендую тем туристам, которые хотят узнать историю России.
- EEkaterina6 августа 2025Искренняя благодарность Алексею за столь увлекательное путешествие во времени!
- ННаталья24 июля 2025Алексей Пантелеймонович, спасибо за отличную экскурсию! Вы – прекрасный рассказчик, чувствовалась Ваша любовь к городу и глубокие знания истории. Очень вдохновляюще и интересно! Обязательно порекомендую Вас друзьям.
- ИИрина1 июля 2025Потеясающая экскурсия. Очень рада, что выбрали именно этого экскурсовода. Прекрасно знает историю края, очень хорошо подает информацию.
- ААнна9 июня 2025Замечательная экскурсия! Интересный и структурированный материал. Алексей влюбляет в Тарусу! Спасибо!
- ЮЮлия7 июня 2025Все было на высшем уровне! Благодаря замечательному не только экскурсоводу, но и человеку с большой буквы Алексею, мы полюбили Тарусу всем сердцем!
- ВВера29 мая 2025Хотели поблагодарить Алексея за отлично проведенную экскурсию.
