Г Галина Очарование купеческой Тарусы Дата посещения: 3 ноября 2025 Всегда заранее бронирую экскурсию. Экскурсоводы, как правило, очень знающие и креативные. В этот раз очень повезло тоже. Елизавета владеет материалом, очень артистична и мила!

М Марина Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Дата посещения: 26 июля 2025 Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!

Е Евгений Очарование купеческой Тарусы Спасибо Оксане, отличная экскурсия. Можно с детьми, ходить немного. По мимо экскурсии, рекомендации по интересным местам, магазинам, музеям, кафе. Гида Рекомендую.

Ю Юлия Очарование купеческой Тарусы Интересная экскурсия по Тарусе! Оксана - прекрасный рассказчик, приятный и эрудированный собеседник. Экскурсия прошла успешно, благодарю и рекомендую от всей души!

М Мания Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Нам понравилось, экскурсия была очень интересная. Экскурсовод образованный и разносторонний человек.

М Михаил Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» читать дальше это все - не для Алексея. Он много работал в архивах, лично участвовал в археологических раскопках, встречался со знаменитыми деятелями культуры, посещавшими Тарусу, и вкладывал усилия и средства в любимый город. Уроженец Сибири - он влюбился в этот край и эту любовь передает спутникам. Мы узнали много интересного и полезного на прогулке с Алексеем. Очень содержательная экскурсия от человека, который глубоко погружен в историю Тарусы и Тарусского края. Стандартный подход: «Таруса -русский Барбизон» и

н наталья Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Очень интересная экскурсия. Для тех, кто постоянно изучает историю!!!! Алексей-удивительный человек, с огромным багажом знаний. Так приятно, что мы познакомились с ним и прикоснулись к этому удивительному городу и его жителям.

Е Екатерина Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» читать дальше и это удалось. Очень много интересных фактов о жизни города, о его людях. И сам Алексей Пантелеймонович очень интересный и разносторонний человек, большое удовольствие общаться. Все прошло в душевной атмосфере. Болтшое спасибо! Большое спасибо Алексею Пантелеймоновичу за экскурсию! Долго выбирали и не ошиблись! Хотелось узнать побольше про историю города, про древние памятники,

А Анна Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Гид Алексей очень понравился. Дал полную картину о городе.

Л Лариса Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Очень понравилась авторская экскурсия Алексея Пантелеймоновича. Материал подаётся интересно, живо, очень глубоко и разнообразно. Даже ребёнок 14 лет слушала с интересом

Э Эльвира Очарование купеческой Тарусы Спасибо за прогулку!

М Марина Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Экскурсия понравилась

М Михаил Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» читать дальше любящим город, в котором прожил четверть века, и столько делающим для сохранения и возрождения его исторического наследия. На протяжении всей экскурсии меня не покидало чувство погружения в прошлое, как будто я совершил путешествие на машине времени! Огромная благодарность Алексею Пантелеймоновичу за проведённую экскурсию! 2,5 часа пролетели как один миг. Очень интересно было общаться с человеком, искренне

Е Елена Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Спасибо огромное за познавательную экскурсию. Отрадно понимать, что есть такие люди как Алексей Пантелеймонович! Хочется пожелать ему успеха в его начинаниях! Ждем новых маршрутов!!! Однозначно рекомендую тем туристам, которые хотят узнать историю России.

E Ekaterina Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Искренняя благодарность Алексею за столь увлекательное путешествие во времени!

Н Наталья Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Алексей Пантелеймонович, спасибо за отличную экскурсию! Вы – прекрасный рассказчик, чувствовалась Ваша любовь к городу и глубокие знания истории. Очень вдохновляюще и интересно! Обязательно порекомендую Вас друзьям.

И Ирина Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Потеясающая экскурсия. Очень рада, что выбрали именно этого экскурсовода. Прекрасно знает историю края, очень хорошо подает информацию.

А Анна Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Замечательная экскурсия! Интересный и структурированный материал. Алексей влюбляет в Тарусу! Спасибо!

Ю Юлия Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Все было на высшем уровне! Благодаря замечательному не только экскурсоводу, но и человеку с большой буквы Алексею, мы полюбили Тарусу всем сердцем!