Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Тарусе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговой линии Оки
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Пешая
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Путешествие по старинным улочкам Тарусы откроет вам тайны купеческой жизни и культурного наследия города
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие по Тарусе и Серпухову
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Тарусе и Серпухову
Сквозь века - по Окским берегам
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
Творческая Таруса, деревня Похвистнево и дворянская усадьба Истомино - в одной поездке
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
18 600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 ноября 2025
    Очарование купеческой Тарусы
    Дата посещения: 3 ноября 2025
    Всегда заранее бронирую экскурсию. Экскурсоводы, как правило, очень знающие и креативные. В этот раз очень повезло тоже. Елизавета владеет материалом, очень артистична и мила!
  • М
    Марина
    26 июля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!
  • Е
    Евгений
    11 ноября 2025
    Очарование купеческой Тарусы
    Спасибо Оксане, отличная экскурсия. Можно с детьми, ходить немного. По мимо экскурсии, рекомендации по интересным местам, магазинам, музеям, кафе. Гида Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    10 октября 2025
    Очарование купеческой Тарусы
    Интересная экскурсия по Тарусе! Оксана - прекрасный рассказчик, приятный и эрудированный собеседник. Экскурсия прошла успешно, благодарю и рекомендую от всей души!
  • М
    Мания
    7 октября 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Нам понравилось, экскурсия была очень интересная. Экскурсовод образованный и разносторонний человек.
  • М
    Михаил
    25 сентября 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Очень содержательная экскурсия от человека, который глубоко погружен в историю Тарусы и Тарусского края. Стандартный подход: «Таруса -русский Барбизон» и
    это все - не для Алексея. Он много работал в архивах, лично участвовал в археологических раскопках, встречался со знаменитыми деятелями культуры, посещавшими Тарусу, и вкладывал усилия и средства в любимый город. Уроженец Сибири - он влюбился в этот край и эту любовь передает спутникам. Мы узнали много интересного и полезного на прогулке с Алексеем.

  • н
    наталья
    8 сентября 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Очень интересная экскурсия. Для тех, кто постоянно изучает историю!!!! Алексей-удивительный человек, с огромным багажом знаний. Так приятно, что мы познакомились с ним и прикоснулись к этому удивительному городу и его жителям.
    Очень интересная экскурсия. Для тех, кто постоянно изучает историю!!!! Алексей-удивительный человек, с огромным багажом знаний. Так
  • Е
    Екатерина
    6 сентября 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Большое спасибо Алексею Пантелеймоновичу за экскурсию! Долго выбирали и не ошиблись! Хотелось узнать побольше про историю города, про древние памятники,
    и это удалось. Очень много интересных фактов о жизни города, о его людях. И сам Алексей Пантелеймонович очень интересный и разносторонний человек, большое удовольствие общаться. Все прошло в душевной атмосфере. Болтшое спасибо!

  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Гид Алексей очень понравился. Дал полную картину о городе.
  • Л
    Лариса
    23 августа 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Очень понравилась авторская экскурсия Алексея Пантелеймоновича. Материал подаётся интересно, живо, очень глубоко и разнообразно. Даже ребёнок 14 лет слушала с интересом
  • Э
    Эльвира
    18 августа 2025
    Очарование купеческой Тарусы
    Спасибо за прогулку!
  • М
    Марина
    18 августа 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Экскурсия понравилась
  • М
    Михаил
    18 августа 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Огромная благодарность Алексею Пантелеймоновичу за проведённую экскурсию! 2,5 часа пролетели как один миг. Очень интересно было общаться с человеком, искренне
    любящим город, в котором прожил четверть века, и столько делающим для сохранения и возрождения его исторического наследия. На протяжении всей экскурсии меня не покидало чувство погружения в прошлое, как будто я совершил путешествие на машине времени!

  • Е
    Елена
    17 августа 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Спасибо огромное за познавательную экскурсию. Отрадно понимать, что есть такие люди как Алексей Пантелеймонович! Хочется пожелать ему успеха в его начинаниях! Ждем новых маршрутов!!! Однозначно рекомендую тем туристам, которые хотят узнать историю России.
  • E
    Ekaterina
    6 августа 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Искренняя благодарность Алексею за столь увлекательное путешествие во времени!
  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Алексей Пантелеймонович, спасибо за отличную экскурсию! Вы – прекрасный рассказчик, чувствовалась Ваша любовь к городу и глубокие знания истории. Очень вдохновляюще и интересно! Обязательно порекомендую Вас друзьям.
  • И
    Ирина
    1 июля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Потеясающая экскурсия. Очень рада, что выбрали именно этого экскурсовода. Прекрасно знает историю края, очень хорошо подает информацию.
  • А
    Анна
    9 июня 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Замечательная экскурсия! Интересный и структурированный материал. Алексей влюбляет в Тарусу! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    7 июня 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Все было на высшем уровне! Благодаря замечательному не только экскурсоводу, но и человеку с большой буквы Алексею, мы полюбили Тарусу всем сердцем!
  • В
    Вера
    29 мая 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Хотели поблагодарить Алексея за отлично проведенную экскурсию.

