до 4 чел.
Три эпохи русского Барбизона
Таруса, город вдохновения, ждёт вас! Узнайте о жизни и творчестве Цветаевой и Паустовского, прогуляйтесь по Тарусской тропе и окунитесь в мир литературы
Начало: Косогор Борисова Мусатова
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Путешествие по старинным улочкам Тарусы откроет вам тайны купеческой жизни и культурного наследия города
Начало: У храма Петра и Павла
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Таруса в историях и лицах
Откройте для себя культурное богатство Тарусы. Прогулка по живописным местам и знакомство с историей через судьбы известных личностей
Начало: У Петропавловского собора
5 окт в 11:00
1000 ₽ за человека
