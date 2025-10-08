Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеСтаринная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИсторический центр Тарусы
Пройдите по знаковым местам Тарусы и узнайте истории людей, которые оставили свой след в этом уютном городке. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На главной площади
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Насладиться закатом, попробовать знаменитый цветаевский пирог и поверить в магию места
Начало: На ул. Декабристов
12 окт в 18:00
19 окт в 18:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три эпохи русского Барбизона
Таруса, город вдохновения, ждёт вас! Узнайте о жизни и творчестве Цветаевой и Паустовского, прогуляйтесь по Тарусской тропе и окунитесь в мир литературы
Начало: Косогор Борисова Мусатова
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
