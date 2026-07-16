Если сердце зовёт на природу — не игнорируйте его. Окрестности Тарусы полны уютных местечек, где можно перезагрузиться. Предлагаем прокатиться на моторной лодке до Поленово или дачи Рихтера. А хотите поездку по вашему плану? Выбирайте пункт назначения и живописные локации для остановок — и вперёд!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4375 ₽ за экскурсию

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Встречаемся у воды в Тарусе. Проводим инструктаж, выдаём спасательные жилеты и отправляемся на ПВХ-лодке с мотором по Оке.

На ваш выбор доберёмся до:

Поленова

дачи Рихтера

природных берегов

или другой локации по договорённости

Возможен индивидуальный маршрут. При бронировании укажите направление и формат:

в одну сторону

туда-обратно

с ожиданием на месте

с несколькими остановками

Поездка проводится только при подходящей погоде и безопасной обстановке на воде.

Организационные детали

Как проходит поездка

Трансфер проходит на ПВХ-лодке с мотором. Вместимость — до 3 чел., без крупного багажа

На борту выдаём спасательные жилеты, перед отправлением проводим инструктаж по безопасности

Ожидание — 500 ₽ за час (до 15 мин — бесплатно)

При сильном ветре, высокой волне, грозе или ливне перенесём трансфер

С вами будет инструктор из нашей команды

Стоимость зависит от маршрута