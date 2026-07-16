Если сердце зовёт на природу — не игнорируйте его. Окрестности Тарусы полны уютных местечек, где можно перезагрузиться. Предлагаем прокатиться на моторной лодке до Поленово или дачи Рихтера.
А хотите поездку по вашему плану? Выбирайте пункт назначения и живописные локации для остановок — и вперёд!
А хотите поездку по вашему плану? Выбирайте пункт назначения и живописные локации для остановок — и вперёд!
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Встречаемся у воды в Тарусе. Проводим инструктаж, выдаём спасательные жилеты и отправляемся на ПВХ-лодке с мотором по Оке.
На ваш выбор доберёмся до:
- Поленова
- дачи Рихтера
- природных берегов
- или другой локации по договорённости
Возможен индивидуальный маршрут. При бронировании укажите направление и формат:
- в одну сторону
- туда-обратно
- с ожиданием на месте
- с несколькими остановками
Поездка проводится только при подходящей погоде и безопасной обстановке на воде.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Трансфер проходит на ПВХ-лодке с мотором. Вместимость — до 3 чел., без крупного багажа
- На борту выдаём спасательные жилеты, перед отправлением проводим инструктаж по безопасности
- Ожидание — 500 ₽ за час (до 15 мин — бесплатно)
- При сильном ветре, высокой волне, грозе или ливне перенесём трансфер
- С вами будет инструктор из нашей команды
Стоимость зависит от маршрута
- Таруса-Поленово — 4375 ₽
- Таруса-Поленово-Таруса — 6875 ₽
- Таруса-дача Рихтера — 5625 ₽
- Таруса-дача Рихтера-Таруса — 8625 ₽
- Индивидуальный маршрут (локации по договорённости) — 6000 ₽ за час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — команда местных инструкторов, которые знают каждую тропинку. Будем рады провести вас по авторским квадромаршрутам: лесные дороги, заброшенные лагеря, карьеры, берега Оки. Вы ощутите драйв, свободу движения и откроете живую, многослойную Тарусу, которую невозможно увидеть иначе.
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