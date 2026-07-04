Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная Таруса и удивительный музей Сергея Жарова
По следам художников, поэтов и музыкантов - почувствовать атмосферу вдохновения на берегах Оки
6 июл в 10:00
7 июл в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
Поездка по окрестностям Тарусы на квадроцикле
Авторские внедорожные маршруты: лесные тропы, заброшенные лагеря, карьеры и места с историей
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 5700 ₽
6000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от 9975 ₽
10 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заезд на квадроциклах вечер на BBQ-лодке
Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке
Начало: На ул. Луначарского
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
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