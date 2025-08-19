Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Тарусы

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Тарусе, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Уникальная возможность увидеть мир Поленова: усадьба, архитектура и живописные виды на Оку. Узнайте больше о жизни и творчестве великого художника
Начало: У фонтана на площади
«Старинный парк усадьбы, вековые деревья, берега Оки и пляж»
7 ноя в 11:00
8 ноя в 11:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Дачная Таруса и усадьба Истомино
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса и Истомино: путешествие во времени
Прогулка по Тарусе и визит в усадьбу Истомино откроют вам мир знаменитых дачников и дворянской культуры. Узнайте больше о жизни Цветаевой и Паустовского
Начало: В центре Тарусы
«Таруса и усадьба Истомино — это два разных мира, хотя и связанных исторически»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 600 ₽ за всё до 6 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
Творческая Таруса, деревня Похвистнево и дворянская усадьба Истомино - в одной поездке
«Заглянете в дворянскую усадьбу Истомино (2,5 часа)»
9 окт в 10:00
10 окт в 10:00
18 600 ₽ за всё до 5 чел.

  • И
    Илья
    19 августа 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Отличная, интересная и познавательная экскурсия!
  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и его усадьбе. Мы с интересом погрузились в эту атмосферу, прогулка была великолепной.
    Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и его усадьбе. Мы с интересом погрузились в эту атмосферу, прогулка была великолепной.
  • М
    Мария
    22 июля 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Спасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнить информацию, еще больше погрузиться
    в атмосферу Поленово и приоткрыть для себя масштаб личности Василия Поленова. Для полноты экскурсии я бы добавила визуальный материал. Рекомендую экскурсию!

    в атмосферу Поленово и приоткрыть для себя масштаб личности Василия Поленова. Для полноты экскурсии я бы добавила визуальный материал. Рекомендую экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    13 июля 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Александр, спасибо за содержательную, познавательную экскурсию с запоминающимися фактами из жизни художника Поленова, его семьи и друзей. Было здорово. Родовое гнездо просто восхитительное!
    Желаю Вам профессиональных успехов!

