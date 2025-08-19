Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Уникальная возможность увидеть мир Поленова: усадьба, архитектура и живописные виды на Оку. Узнайте больше о жизни и творчестве великого художника
Начало: У фонтана на площади
«Старинный парк усадьбы, вековые деревья, берега Оки и пляж»
7 ноя в 11:00
8 ноя в 11:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса и Истомино: путешествие во времени
Прогулка по Тарусе и визит в усадьбу Истомино откроют вам мир знаменитых дачников и дворянской культуры. Узнайте больше о жизни Цветаевой и Паустовского
Начало: В центре Тарусы
«Таруса и усадьба Истомино — это два разных мира, хотя и связанных исторически»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
Творческая Таруса, деревня Похвистнево и дворянская усадьба Истомино - в одной поездке
«Заглянете в дворянскую усадьбу Истомино (2,5 часа)»
9 окт в 10:00
10 окт в 10:00
18 600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья19 августа 2025Отличная, интересная и познавательная экскурсия!
- ССветлана15 августа 2025Сегодня мы посетили дом-музей Поленово. Спасибо большое нашему гиду Александру за прекрасный рассказ о Поленове и его усадьбе. Мы с интересом погрузились в эту атмосферу, прогулка была великолепной.
- ММария22 июля 2025Спасибо Александру за экскурсию. Александр отличный рассказчик, уверенно подает материал с интересными деталями, которые помогают запомнить информацию, еще больше погрузиться
- ТТатьяна13 июля 2025Александр, спасибо за содержательную, познавательную экскурсию с запоминающимися фактами из жизни художника Поленова, его семьи и друзей. Было здорово. Родовое гнездо просто восхитительное!
Желаю Вам профессиональных успехов!
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в октябре 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 18 600. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Тарусе на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 10 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь