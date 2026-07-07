Индивидуальная
Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке
Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке
Начало: На ул. Луначарского
«Водная прогулка на BBQ-лодке по Оке — вас ждёт тихий и спокойный вечер на реке»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
от 40 000 ₽ за человека
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5%
Индивидуальная
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
«Маршрут проходит по течению, поэтому вам не придётся управлять лодкой — она спокойно идёт сама»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
от 9975 ₽
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
Таруса-Поленово: трансфер на моторной лодке
Прокатиться с ветерком по Оке до усадьбы (или других локаций в окрестностях)
«Проводим инструктаж, выдаём спасательные жилеты и отправляемся на ПВХ-лодке с мотором по Оке»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
от 4375 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На лодке»
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