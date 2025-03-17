Полет на вертолёте над Териберкой - это уникальная возможность увидеть северные ландшафты с высоты. Туристы смогут насладиться видами на посёлок, тундру, сопки и морские просторы. Маршрут включает посещение маяка и водопада, а также знакомство с концом всех дорог. Полёт длится около 20 минут и может быть адаптирован под пожелания участников. Вертолёт управляется опытным пилотом, что гарантирует безопасность и комфорт
5 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Уникальные виды с высоты
- 🌊 Живописные морские пейзажи
- 🏞️ Величественные сопки и тундра
- 👨✈️ Опытные пилоты
- 📅 Гибкий маршрут
Что можно увидеть
- Маяк
- Водопад
- Конец всех дорог
Описание экскурсии
Природа Севера уникальна, и только с высоты птичьего полёта можно увидеть всю красоту этих мест. Вы рассмотрите посёлок, бескрайние просторы тундры, величественные сопки, песчаные пляжи и морские волны. Увидите маяк, водопад, конец всех дорог. Мы проложим маршрут так, чтобы показать вам все самые живописные уголки края Земли. Это будет совершенно новый взгляд на Териберку!
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсионное сопровождение не предусмотрено. Основная задача пилота — управлять вертолётом
- У нас есть все необходимые лицензии, свидетельства и разрешения для осуществления полётов и перевозки пассажиров
- Рекомендуем брать с собой детей, которые смогут сидеть пристёгнутыми весь полёт — примерно с 6 лет. Предупредите заранее, если с вами будет ребёнок
- Продолжительность полёта — 20 мин. Маршрут может меняться в зависимости от погоды, времени суток и ваших пожеланий
- С вами полетит один из опытных пилотов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 704 туристов
Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи программ и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Поездки по КольскомуЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Териберки
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
от 17 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Териберка - путешествие на край света
Впечатлиться северными пейзажами и раскрыть историю знаменитого поселка
Начало: Отель Азимут
Завтра в 09:30
19 мар в 09:30
40 000 ₽ за всё до 8 чел.