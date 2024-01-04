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видно, что он очень любит свой край и хочет поделиться с другими). Все продумано и с большой заботой к путешественникам Комфортная машина, термос с вкуснейшим чаем из местных трав, лучшие локации и ракурсы для фото, нестандартные тропы и маршруты. На протяжении всей поездки нашим девизом было «Мы не как все»! Потрясающие пейзажи, завораживающая красота сурового, но великолепного каря. Все прошло весело и вкусно. Захотелось вернуться еще раз (летом). Новые экскурсии обязательно с Романом)