скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2500020 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
от 17 999₽ за всё до 2 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
На вертолёте - над Териберкой
Увидеть самые красивые и интересные места заполярного посёлка с высоты птичьего полёта
Начало: У причала в Териберке
60 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена4 января 2024Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото и вёдер съемки. Рекомендую.
- ММарина28 ноября 2023Териберка: Огромное спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию!!! Наша первая поездка на Север запомнится надолго. Увлекательный рассказ гида (сразу
- ААнна23 августа 2022Незабываемая поездка! Экскурсию у нас вёл гид Виталий, очень понравилась персональное отношение к нам и дружеская атмосфера на протяжении всей поездки. Видно на сколько человек влюблён в свой край и готов влюблять других. Красоты невероятные, очень рекомендую!
- ННаталья27 июля 2022Фантастика!
- ЛЛюбовь3 октября 2021Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в ноябре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 17 999 до 60 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Териберке на 2024 год по теме «Ночные», 13 ⭐ отзывов, цены от 17999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь