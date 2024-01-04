Ночные прогулки и экскурсии Териберки

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Териберке, цены от 17 999 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
«Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
На машине
скидка
20%
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2500020 000 за всё до 3 чел.
Незабываемая Териберка
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
от 17 999 за всё до 2 чел.
На вертолёте - над Териберкой
На вертолёте
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
На вертолёте - над Териберкой
Увидеть самые красивые и интересные места заполярного посёлка с высоты птичьего полёта
Начало: У причала в Териберке
60 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    4 января 2024
    Незабываемая Териберка
    Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото и вёдер съемки. Рекомендую.
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    Осуществили свою мечту и побывали на Териберке. Спасибо Владимиру, что сумел завлечь своими рассказами даже ребёнка 9 лет. Привезли с собой массу впечатлений, море фотографий и отличное позитивное настроение! Спасибо за чудесную экскурсию!

    Добрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фотоДобрый день! Отличная экскурсия. Гид Владимир интересно все рассказывал, останавливался в самых красивых местах для фото
  • М
    Марина
    28 ноября 2023
    Незабываемая Териберка
    Териберка: Огромное спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию!!! Наша первая поездка на Север запомнится надолго. Увлекательный рассказ гида (сразу
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    видно, что он очень любит свой край и хочет поделиться с другими). Все продумано и с большой заботой к путешественникам Комфортная машина, термос с вкуснейшим чаем из местных трав, лучшие локации и ракурсы для фото, нестандартные тропы и маршруты. На протяжении всей поездки нашим девизом было «Мы не как все»! Потрясающие пейзажи, завораживающая красота сурового, но великолепного каря. Все прошло весело и вкусно. Захотелось вернуться еще раз (летом). Новые экскурсии обязательно с Романом)

  • А
    Анна
    23 августа 2022
    Незабываемая Териберка
    Незабываемая поездка! Экскурсию у нас вёл гид Виталий, очень понравилась персональное отношение к нам и дружеская атмосфера на протяжении всей поездки. Видно на сколько человек влюблён в свой край и готов влюблять других. Красоты невероятные, очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 июля 2022
    «Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
    Фантастика!
  • Л
    Любовь
    3 октября 2021
    «Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
    Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все
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    удалось! Я очень довольна, Гид органично вписывался в мои планы) не был ни скучным, ни назойливым, ни заумным, все как раз в точку: компетентный, тактичный. Спасибо! Хотелось бы ещё приехать и посетить другие места. Виды тут, конечно, потрясающие!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Ночные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
  2. Незабываемая Териберка
  3. На вертолёте - над Териберкой
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
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  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Самое главное
  5. Териберский маяк
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в ноябре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 17 999 до 60 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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