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от 150 000 ₽ за человека

Описание тура

Готовы к настоящему приключению?

Мы собрали тур-бомбу, которая перевернёт ваше представление о севере! Это не просто путешествие — это экспедиция в самые захватывающие и атмосферные уголки Кольского полуострова.

Мурманск, Териберка, Кандалакша, Кировск, Умба и легендарное Сейдозеро — всё это в одной поездке!

Что вас ждёт:

Невероятное количество локаций — от сурового Баренцева моря до мистических мест саамов.

Мощный ритм — насыщенная программа, переезды, активные выезды каждый день.

Активности для бодрых духом:

Каякинг

Квадроциклы

Выход в море в поисках китов

Прогулки по горам и уединённым тропам

Северное сияние, конечно же (для туров после 20 августа)

Маршрут, полный контраста:

Мурманск — самый северный мегаполис страны с суровым обаянием.

Териберка — место, где океан встречается с киношным пейзажем.

Кандалакша и Умба — аутентичные поселки на берегу Белого моря, с деревянными домами и северным колоритом.

Кировск — горы, водопады и цвета хибинской осени.

Сейдозеро — сакральное сердце севера. Энергетика этого места не оставляет равнодушным никого.

Важно знать:

Это Не пляжный отдых и не расслабленный олл-инклюзив.

Это динамичное и яркое путешествие — каждый день вы будете открывать новое, менять локации, активно двигаться и накапливать впечатления, от которых захватывает дух.

Подходит для тех, кто жаждет приключений, хочет почувствовать настоящую силу Севера и не боится выйти из зоны комфорта.

Что нужно:

Готовность к активности и перемещениям

Любовь к природе, дикой красоте и открытым пространствам

Удобная одежда и обувь

Хорошее настроение и заряженный телефон — фото будут огненные

Рекомендуем:

После тура оставьте себе 1-2 дня на восстановление. Серьёзно. Этот маршрут насыщен впечатлениями настолько, что даже самый стойкий путешественник захочет немного переварить всё увиденное.

Для кого этот тур:

Для тех, кто давно мечтает о Севере

Для искателей настоящих эмоций

Для любителей природы, энергии стихий и живого приключения

Для уставших от городского ритма и стерильного отдыха