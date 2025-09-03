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Осенняя кругосветка: полное северное погружение

Ловозерские тундры, сапы в Кольском заливе, невероятная Териберка и морская прогулка за китами
Осенняя кругосветка: полное северное погружениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осенняя кругосветка: полное северное погружениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осенняя кругосветка: полное северное погружениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Готовы к настоящему приключению?

Мы собрали тур-бомбу, которая перевернёт ваше представление о севере! Это не просто путешествие — это экспедиция в самые захватывающие и атмосферные уголки Кольского полуострова.

Мурманск, Териберка, Кандалакша, Кировск, Умба и легендарное Сейдозеро — всё это в одной поездке!

Что вас ждёт:

Невероятное количество локаций — от сурового Баренцева моря до мистических мест саамов.

Мощный ритм — насыщенная программа, переезды, активные выезды каждый день.

Активности для бодрых духом:

Каякинг

Квадроциклы

Выход в море в поисках китов

Прогулки по горам и уединённым тропам

Северное сияние, конечно же (для туров после 20 августа)

Маршрут, полный контраста:

Мурманск — самый северный мегаполис страны с суровым обаянием.

Териберка — место, где океан встречается с киношным пейзажем.

Кандалакша и Умба — аутентичные поселки на берегу Белого моря, с деревянными домами и северным колоритом.

Кировск — горы, водопады и цвета хибинской осени.

Сейдозеро — сакральное сердце севера. Энергетика этого места не оставляет равнодушным никого.

Важно знать:

Это Не пляжный отдых и не расслабленный олл-инклюзив.

Это динамичное и яркое путешествие — каждый день вы будете открывать новое, менять локации, активно двигаться и накапливать впечатления, от которых захватывает дух.

Подходит для тех, кто жаждет приключений, хочет почувствовать настоящую силу Севера и не боится выйти из зоны комфорта.

Что нужно:

Готовность к активности и перемещениям

Любовь к природе, дикой красоте и открытым пространствам

Удобная одежда и обувь

Хорошее настроение и заряженный телефон — фото будут огненные

Рекомендуем:

После тура оставьте себе 1-2 дня на восстановление. Серьёзно. Этот маршрут насыщен впечатлениями настолько, что даже самый стойкий путешественник захочет немного переварить всё увиденное.

Для кого этот тур:

Для тех, кто давно мечтает о Севере

Для искателей настоящих эмоций

Для любителей природы, энергии стихий и живого приключения

Для уставших от городского ритма и стерильного отдыха

Программа тура по дням

1 день

Начало погружения. Прилет в Мурманск

Прилет до 12 часов включительно.

Погружение в нашу Кольскую Кругосветку мы начнем плавно, посетим наш местный и уютный хаски-парк. Зимой наши гости катаются там в собачьей упряжке, а что же делать, пока не выпал первый снег? В этот период всех наших гостей ожидает хаски-трекинг! Вы познакомитесь с ездовыми собаками, узнаете, как общаться и взаимодействовать с хаски во время прогулки, насладитесь чистым воздухом и живописными северными пейзажами. Прогулки проходят в небольших группах под руководством опытных инструкторов. Каждому участнику подбирается одна ездовая собака, которая крепится к поясу при помощи специального снаряжения. С таким пушистым другом идти гораздо легче, веселее и интереснее. А после вас ждёт вкусный обед от гостеприимных хозяев.

Сразу после хаски-парка переезжаем (3 часа) на самый юг севера: в Кандалакшу, на Белое море. Там заселяемся, ужинаем и отдыхаем.

План Дня:

Встреча В Аэропорту

Знакомство И Переезд (30 Мин) В Хаски-Парк

Знакомство С Хаски И Хаски-Трекинг, Обед

Переезд В Кандалакшу

Ужин И Заселение В Отель

Начало погружения. Прилет в МурманскНачало погружения. Прилет в МурманскНачало погружения. Прилет в Мурманск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Кандалакша, каякинг и Белое море

Первая половина дня у нас будет посвящена подъему на любимую всеми нашими гостями из-за крутого склона сопку Волосяная, откуда мы будем любоваться волшебными видами на Кандалакшский залив Белого моря.

Посмотрели на залив с высоты теперь пришло время буквально прикоснуться к нему. Насильно погружать вас в него никто не собирается, здесь речь у нас идет о каяках! На протяжении полутора часов мы будем бороздить просторы Кандалакшского залива, есть некоторая вероятность встретить тюленей, морских зайцев и быть может даже белух.

Где-то между этих активностей у нас затесался обед, а по их окончании мы едем дальше вдоль Терского берега в село Умба. Там мы заселяемся, ужинаем и отдыхаем.

План Дня:

Пеший Подъем На Сопку Волосяная

Каякинг На Белом Море

Обед В Ресторане Причал 11

Переезд В Умбу (2.5 Часа)

Заселение, Ужин

Кандалакша, каякинг и Белое мореКандалакша, каякинг и Белое мореКандалакша, каякинг и Белое море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Умба и тоня Тетрина

Сегодня у нас будет невероятно красивый день!

В часе езды от Умбы есть уникальное место, доступное для посещения только в бесснежное время года: историко-этнографический комплекс под открытым небом тоня Тетрина. Первое упоминание тони датируется Xv веком. Это была одна из тех тоней-старожилов, с которых началось освоение Кольского севера, позднее названного частью Русского Севера. Началом любой поморской деревни был морской хутор — тоня (ударение на последний слог). По документам тоня известна с Xv века, а фактически была построена в Xii веке. История тони является отражением жизни и развития культуры поморов — русских людей, оказавшихся на Белом море. В этом месте рассказывается об истории Кольского Севера от коренного населения — Лопарей, до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода до современности.

По окончании экскурсии нас ожидает длительный переезд в Кировск (4 часа!). По пути делаем остановку на Колвицком водопаде недалеко от Кандалакши и любуемся бурной рекой Колвица и ее порогами, расположившимися в глубине леса. В Кировске ужинаем, заселяемся и отдыхаем.

План Дня:

Этнографический Комплекс Тоня Тетрина+Обед

Колвицкий Водопад

Переезд В Кировск (4 Часа)

Ужин, Заселение

Умба и тоня ТетринаУмба и тоня Тетрина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Кировск, Хибины и квадроциклы

С самого утра отправляемся кататься на квадроциклах и любоваться видами самого крупного горного массива Кольского полуострова Хибинами. Прекрасный маршрут в котором будем преодолевать спуски и подъемы через перевалы. Прокатимся вдоль реки Кунийок. Посетим смотровую площадку откуда можно сделать красивые фото с видами Хибин. И самое главное это водопад на реке Рисйок Красивый. Длительность маршрута 3.5-4 часа.

Далее у нас следует обед в одном из местных ресторанов, после которого, при условии работы подъемников, можем подняться на склон горы Айкуайвенчорр, откуда открывается еще один прекрасный вид на Кировск и Хибины.

Вечерний переезд в село Ловозеро (2 часа), откуда полчаса плывем на катере на турбазу Юлинская Салма, которая расположена на берегу озера Ловозеро. Там заселяемся и сытно ужинаем. При определенных обстоятельствах возможна ночевка в самом селе Ловозеро.

План Дня:

Тур На Квадроциклах В Хибинах 3.5-4 Часа

Обед

Подъем На Склон Айкуайвенчорр (При Условии Работы Подъемников)

Переезд В Село Ловозеро (2 Часа)

Кировск, Хибины и квадроциклыКировск, Хибины и квадроциклы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Сейдозеро и Ловозерские тундры (перевал геологов)

Первая половина дня у нас пройдет на священном для местного коренного населения саамов озере Сейдъявр (Сейдозеро). Это место окутано ареалом мистики и древними легендами, а также при определенном освещении на отвесной скале можно разглядеть силуэт великана Куйвы, который неразрывно связан с саамскими легендами. Очень тихое и уединенное место, где можно на некоторое время остаться наедине с собой. С турбазы мы сначала полчаса также плывем на катере, затем еще 30-40 минут гуляем по лесной экотропе.

После Сейдозера также на катере возвращаемся на турбазу, плотно обедаем и перемещаемся в Ловозеро, откуда совершаем получасовой переезд в поселок Ревда. Там нас ждет слегка внедорожный подъем в Ловозерские тундры на перевал Геологов. С одной стороны перевала при условиях хорошей погоды мы будем любоваться видами на Хибины и самое глубокое озеро Мурманской области Умбозеро, а с другой невероятной красоты отвесные склоны цирки Раслака. У подножия склонов даже летом можно наблюдать небольшой снежный покров!

Насладившись всеми красотами Ловозерских тундр, спускаемся на машине обратно в Ревду и переезжаем в Мурманск (2 часа). Заселяемся и наслаждаемся арктической кухней в местных ресторанах.

План Дня:

Завтрак И Трансфер На Сейдозеро (30 мин)

Прогулка По Оопт Сейдъявврь

Возвращение В Ловозеро И Переезд В Ревду (30 Минут)

Прогулка По Перевалу Геологов

Трансфер В Мурманск

Сейдозеро и Ловозерские тундры (перевал геологов)Сейдозеро и Ловозерские тундры (перевал геологов)Сейдозеро и Ловозерские тундры (перевал геологов)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Териберка и Баренцево море

Жемчужина Кольского, без которой не обходится практически ни один тур это, конечно же, Териберка. В нее бывает сложно попасть зимой, но летом, как правило, никаких проблем с этим не возникает. Проведем там весь день, посетим все основные достопримечательности, а при наличии благоприятных погодных условий на море отправимся на 3-часовую морскую прогулку на комфортном, скоростном катере. Бескрайнее синее море, суровые северные скалы только этого уже достаточно для того, чтобы словить приступ восторга! И кто знает, может нам повезет встретить величественных китов?

Перед возвращением в Мурманск мы, конечно же, вкусно пообедаем в одном из местных ресторанов.

План Дня:

Трансфер В Териберку (2 Часа)

Пешая Прогулка По Оопт Териберка (Батарейский Водопад, Пляж Яйца Драконов)

Морская Прогулка (3 Часа)

Кладбище Кораблей, Старая Териберка

Обед И Трансфер В Мурманск

Териберка и Баренцево мореТериберка и Баренцево мореТериберка и Баренцево море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Прощальный Мурманск

Вот и настал последний день нашего тура, который целиком и полностью связан с непростой историей самого крупного в мире города за полярным кругом. Начнется наш день с уникальной 2-часовой пешей аудио-визуальной экскурсии-прогулки по городу, которая называется 5 Мурмансков. Впоследствии мы дополним ее автотуром по тем значимым местам Мурманска, которые экскурсия-прогулка не затрагивает.

При желании группы возможна организация прохода на экскурсию на ледокол Ленин.

Сувениры, прощальный ужин в ресторане и трансфер в аэропорт/на железнодорожный вокзал на этой грустной ноте будем прощаться. Но обязательно пообещаем друг другу увидеться в наших следующих путешествиях!

Вылеты после 17 часов.

План Дня:

Аудио-Визуальная Экскурсия-Прогулка 5 Мурмансков

Посещение Знаковых Достопримечательностей (Мемориал Алеша, Рубка Апл Курск)

Сувениры

Прощальны Обед

Трансфер В Аэропорт

Прощальный Мурманск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2х - местном номере с завтраком
  • Все экскурсии и входные билеты
  • Обед в хаски-парке и тоне Тетрина
  • Сопровождение организатора, гида и все трансферы
  • Все активности, заявленные в программе
  • Охота за северным сиянием при наличии благоприятных условий
  • Подбор отелей по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Питание, кроме включенного в стоимость
О чём нужно знать до поездки

Наш транспорт - внедорожник на 3-4 пассажира. Или минивен для 7 гостей.

Никаких автобусов и больших групп.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алина
Алина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Вот уже 4 года я занимаюсь организацией туров по всей России только по одной причине, потому что моя страсть — красота природы и люди, которых я знакомлю с этой красотой. За
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это время я организовала десятки туров по разным направлениям: Кольский полуостров, Дагестан, Калининград, Крым, Алтай и Камчатка. В наших турах всегда будет активно, туристы не сидят в отеле и свободного времени у них практически нет. Отличный повод перезагрузиться, не правда ли? Присоединяйся к нам, если ты также, как и я, не умеешь сидеть на месте и находишься в постоянном поиске незабываемых впечатлений! Ознакомиться с отзывами на мои туры вы можете практически на любом из известных маркетплейсов авторских путешествий, а также в моих социальных сетях. Почему нужно поехать с нами: 1. Активная и продуманная программа. Вам не придется составлять маршрут или искать место для обеда. 2. Мини-группы. Мы организуем туры для небольших групп: от 4 до 12 человек. Это отличная возможность проявить себя и завести новых друзей и единомышленников 3. Можно поехать одному. Не с кем поехать на отдых? Езжайте с нами. 4. С нами не будет скучно. Не жди нудных экскурсоводов или многочасовых походов по музеям. Только активная программа и природа во всей ее красе. 5. Организация продумана до мелочей. Я подскажу, что лучше взять с собой и как подготовиться к путешествию, чтобы не тратить время и деньги впустую. Все входные билеты и развлечения оплачены заранее. 6. Классная профессиональная команда. Я работаю с местными гидами и водителями, потому что только местные знают нетуристические места и природные особенности регионов. Это безопасность. К тому же, именно общение с местными жителями - важнейшая часть любого путешествия. 7. Я всегда на связи. С момента покупки тура и до прилёта домой, я буду рядом. Что бы ни случилось. 8. Никаких скрытых затрат. Всё прозрачно и понятно.

Тур входит в следующие категории Териберки

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