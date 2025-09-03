Описание тура
Готовы к настоящему приключению?
Мы собрали тур-бомбу, которая перевернёт ваше представление о севере! Это не просто путешествие — это экспедиция в самые захватывающие и атмосферные уголки Кольского полуострова.
Мурманск, Териберка, Кандалакша, Кировск, Умба и легендарное Сейдозеро — всё это в одной поездке!
Что вас ждёт:
Невероятное количество локаций — от сурового Баренцева моря до мистических мест саамов.
Мощный ритм — насыщенная программа, переезды, активные выезды каждый день.
Активности для бодрых духом:
Каякинг
Квадроциклы
Выход в море в поисках китов
Прогулки по горам и уединённым тропам
Северное сияние, конечно же (для туров после 20 августа)
Маршрут, полный контраста:
Мурманск — самый северный мегаполис страны с суровым обаянием.
Териберка — место, где океан встречается с киношным пейзажем.
Кандалакша и Умба — аутентичные поселки на берегу Белого моря, с деревянными домами и северным колоритом.
Кировск — горы, водопады и цвета хибинской осени.
Сейдозеро — сакральное сердце севера. Энергетика этого места не оставляет равнодушным никого.
Важно знать:
Это Не пляжный отдых и не расслабленный олл-инклюзив.
Это динамичное и яркое путешествие — каждый день вы будете открывать новое, менять локации, активно двигаться и накапливать впечатления, от которых захватывает дух.
Подходит для тех, кто жаждет приключений, хочет почувствовать настоящую силу Севера и не боится выйти из зоны комфорта.
Что нужно:
Готовность к активности и перемещениям
Любовь к природе, дикой красоте и открытым пространствам
Удобная одежда и обувь
Хорошее настроение и заряженный телефон — фото будут огненные
Рекомендуем:
После тура оставьте себе 1-2 дня на восстановление. Серьёзно. Этот маршрут насыщен впечатлениями настолько, что даже самый стойкий путешественник захочет немного переварить всё увиденное.
Для кого этот тур:
Для тех, кто давно мечтает о Севере
Для искателей настоящих эмоций
Для любителей природы, энергии стихий и живого приключения
Для уставших от городского ритма и стерильного отдыха
Программа тура по дням
Начало погружения. Прилет в Мурманск
Прилет до 12 часов включительно.
Погружение в нашу Кольскую Кругосветку мы начнем плавно, посетим наш местный и уютный хаски-парк. Зимой наши гости катаются там в собачьей упряжке, а что же делать, пока не выпал первый снег? В этот период всех наших гостей ожидает хаски-трекинг! Вы познакомитесь с ездовыми собаками, узнаете, как общаться и взаимодействовать с хаски во время прогулки, насладитесь чистым воздухом и живописными северными пейзажами. Прогулки проходят в небольших группах под руководством опытных инструкторов. Каждому участнику подбирается одна ездовая собака, которая крепится к поясу при помощи специального снаряжения. С таким пушистым другом идти гораздо легче, веселее и интереснее. А после вас ждёт вкусный обед от гостеприимных хозяев.
Сразу после хаски-парка переезжаем (3 часа) на самый юг севера: в Кандалакшу, на Белое море. Там заселяемся, ужинаем и отдыхаем.
План Дня:
Встреча В Аэропорту
Знакомство И Переезд (30 Мин) В Хаски-Парк
Знакомство С Хаски И Хаски-Трекинг, Обед
Переезд В Кандалакшу
Ужин И Заселение В Отель
Кандалакша, каякинг и Белое море
Первая половина дня у нас будет посвящена подъему на любимую всеми нашими гостями из-за крутого склона сопку Волосяная, откуда мы будем любоваться волшебными видами на Кандалакшский залив Белого моря.
Посмотрели на залив с высоты теперь пришло время буквально прикоснуться к нему. Насильно погружать вас в него никто не собирается, здесь речь у нас идет о каяках! На протяжении полутора часов мы будем бороздить просторы Кандалакшского залива, есть некоторая вероятность встретить тюленей, морских зайцев и быть может даже белух.
Где-то между этих активностей у нас затесался обед, а по их окончании мы едем дальше вдоль Терского берега в село Умба. Там мы заселяемся, ужинаем и отдыхаем.
План Дня:
Пеший Подъем На Сопку Волосяная
Каякинг На Белом Море
Обед В Ресторане Причал 11
Переезд В Умбу (2.5 Часа)
Заселение, Ужин
Умба и тоня Тетрина
Сегодня у нас будет невероятно красивый день!
В часе езды от Умбы есть уникальное место, доступное для посещения только в бесснежное время года: историко-этнографический комплекс под открытым небом тоня Тетрина. Первое упоминание тони датируется Xv веком. Это была одна из тех тоней-старожилов, с которых началось освоение Кольского севера, позднее названного частью Русского Севера. Началом любой поморской деревни был морской хутор — тоня (ударение на последний слог). По документам тоня известна с Xv века, а фактически была построена в Xii веке. История тони является отражением жизни и развития культуры поморов — русских людей, оказавшихся на Белом море. В этом месте рассказывается об истории Кольского Севера от коренного населения — Лопарей, до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода до современности.
По окончании экскурсии нас ожидает длительный переезд в Кировск (4 часа!). По пути делаем остановку на Колвицком водопаде недалеко от Кандалакши и любуемся бурной рекой Колвица и ее порогами, расположившимися в глубине леса. В Кировске ужинаем, заселяемся и отдыхаем.
План Дня:
Этнографический Комплекс Тоня Тетрина+Обед
Колвицкий Водопад
Переезд В Кировск (4 Часа)
Ужин, Заселение
Кировск, Хибины и квадроциклы
С самого утра отправляемся кататься на квадроциклах и любоваться видами самого крупного горного массива Кольского полуострова Хибинами. Прекрасный маршрут в котором будем преодолевать спуски и подъемы через перевалы. Прокатимся вдоль реки Кунийок. Посетим смотровую площадку откуда можно сделать красивые фото с видами Хибин. И самое главное это водопад на реке Рисйок Красивый. Длительность маршрута 3.5-4 часа.
Далее у нас следует обед в одном из местных ресторанов, после которого, при условии работы подъемников, можем подняться на склон горы Айкуайвенчорр, откуда открывается еще один прекрасный вид на Кировск и Хибины.
Вечерний переезд в село Ловозеро (2 часа), откуда полчаса плывем на катере на турбазу Юлинская Салма, которая расположена на берегу озера Ловозеро. Там заселяемся и сытно ужинаем. При определенных обстоятельствах возможна ночевка в самом селе Ловозеро.
План Дня:
Тур На Квадроциклах В Хибинах 3.5-4 Часа
Обед
Подъем На Склон Айкуайвенчорр (При Условии Работы Подъемников)
Переезд В Село Ловозеро (2 Часа)
Сейдозеро и Ловозерские тундры (перевал геологов)
Первая половина дня у нас пройдет на священном для местного коренного населения саамов озере Сейдъявр (Сейдозеро). Это место окутано ареалом мистики и древними легендами, а также при определенном освещении на отвесной скале можно разглядеть силуэт великана Куйвы, который неразрывно связан с саамскими легендами. Очень тихое и уединенное место, где можно на некоторое время остаться наедине с собой. С турбазы мы сначала полчаса также плывем на катере, затем еще 30-40 минут гуляем по лесной экотропе.
После Сейдозера также на катере возвращаемся на турбазу, плотно обедаем и перемещаемся в Ловозеро, откуда совершаем получасовой переезд в поселок Ревда. Там нас ждет слегка внедорожный подъем в Ловозерские тундры на перевал Геологов. С одной стороны перевала при условиях хорошей погоды мы будем любоваться видами на Хибины и самое глубокое озеро Мурманской области Умбозеро, а с другой невероятной красоты отвесные склоны цирки Раслака. У подножия склонов даже летом можно наблюдать небольшой снежный покров!
Насладившись всеми красотами Ловозерских тундр, спускаемся на машине обратно в Ревду и переезжаем в Мурманск (2 часа). Заселяемся и наслаждаемся арктической кухней в местных ресторанах.
План Дня:
Завтрак И Трансфер На Сейдозеро (30 мин)
Прогулка По Оопт Сейдъявврь
Возвращение В Ловозеро И Переезд В Ревду (30 Минут)
Прогулка По Перевалу Геологов
Трансфер В Мурманск
Териберка и Баренцево море
Жемчужина Кольского, без которой не обходится практически ни один тур это, конечно же, Териберка. В нее бывает сложно попасть зимой, но летом, как правило, никаких проблем с этим не возникает. Проведем там весь день, посетим все основные достопримечательности, а при наличии благоприятных погодных условий на море отправимся на 3-часовую морскую прогулку на комфортном, скоростном катере. Бескрайнее синее море, суровые северные скалы только этого уже достаточно для того, чтобы словить приступ восторга! И кто знает, может нам повезет встретить величественных китов?
Перед возвращением в Мурманск мы, конечно же, вкусно пообедаем в одном из местных ресторанов.
План Дня:
Трансфер В Териберку (2 Часа)
Пешая Прогулка По Оопт Териберка (Батарейский Водопад, Пляж Яйца Драконов)
Морская Прогулка (3 Часа)
Кладбище Кораблей, Старая Териберка
Обед И Трансфер В Мурманск
Прощальный Мурманск
Вот и настал последний день нашего тура, который целиком и полностью связан с непростой историей самого крупного в мире города за полярным кругом. Начнется наш день с уникальной 2-часовой пешей аудио-визуальной экскурсии-прогулки по городу, которая называется 5 Мурмансков. Впоследствии мы дополним ее автотуром по тем значимым местам Мурманска, которые экскурсия-прогулка не затрагивает.
При желании группы возможна организация прохода на экскурсию на ледокол Ленин.
Сувениры, прощальный ужин в ресторане и трансфер в аэропорт/на железнодорожный вокзал на этой грустной ноте будем прощаться. Но обязательно пообещаем друг другу увидеться в наших следующих путешествиях!
Вылеты после 17 часов.
План Дня:
Аудио-Визуальная Экскурсия-Прогулка 5 Мурмансков
Посещение Знаковых Достопримечательностей (Мемориал Алеша, Рубка Апл Курск)
Сувениры
Прощальны Обед
Трансфер В Аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2х - местном номере с завтраком
- Все экскурсии и входные билеты
- Обед в хаски-парке и тоне Тетрина
- Сопровождение организатора, гида и все трансферы
- Все активности, заявленные в программе
- Охота за северным сиянием при наличии благоприятных условий
- Подбор отелей по маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Питание, кроме включенного в стоимость
О чём нужно знать до поездки
Наш транспорт - внедорожник на 3-4 пассажира. Или минивен для 7 гостей.
Никаких автобусов и больших групп.