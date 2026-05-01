Описание тура
Увидеть китов - заветная мечта многих путешественников. Каждый год тысячи туристов направляются в Норвегию, Африку, Аргентину, на Анзорские острова, чтобы хоть мельком посмотреть на китов. В нашей стране тоже можно увидеть этих загадочных морских обитателей, на Кольском полуострове, побережье Баренцева моря, куда они часто подходят в поисках рыбы с конца апреля по сентябрь.
Здесь можно встретить малого полосатика, горбатого кита, которые чаще других китов приходят к побережью Кольского полуострова в поисках косяков рыбы. Если повезет возможна встреча с касаткой, финвалом, нарвалом, белухой или даже в редких случаях с синим китом.
В поисках китов мы выйдем в открытое Баренцево море, увидим Северный Ледовитый океан. Во время поисков китов предусмотрена возможность морской рыбалки.
Отправиться на поиски китов — самое правильное решение! В это время к берегам Териберки приходит много рыбы, а за ней приходят и киты.
Вероятность встречи с китами с мая по июль очень высока.
Наш авторский тур в Арктику - это замечательная возможность познакомиться с еще пока нетронутой красотой русского полярного Севера. Именно здесь проходили съемка легендарного фильма Левиафан.
Териберка - одно из немногих мест в России, где можно на автомобиле проехать к берегу Северно-Ледовитого океана.
В этом путешествии мы увидим места съемок из фильма Левиафан, благодаря которому Териберка проснулась известной и о ней узнали далеко за пределы своей области, а журнал National Geographic включил её в топ-20 лучших мест для путешествий.
Программа тура по дням
Мурманск. Порт За Полярным Кругом
Встреча группы в аэропорту Мурманска. Прилет до 10.40.
Сразу из аэропорта отправляемся в загадочную Териберку. Заселяемся в гостиницу в на берегу Баренцева моря и отправляемся на первое знакомство с Териберкой.
Обед в ресторане.
Териберка находится за полярным кругом, на северо-восточном побережье Кольского полуострова.
Сезонное поселение рыбаков в этом месте существовало ещё в Xvi веке. А со второй половины Xix века в Териберке появляются первые постоянные жители — колонисты, они занимались разведением животных и ловлей китов.
Нас ждет увлекательная экскурсия в природный парк Териберки. Посетим пляж круглых камней Драконьи яйца, увидим заброшенную метеорологическую станцию,
преодолев невысокий перевал, выйдем к Батарейскому водопаду, откуда открываются магические виды на море.
Это будет интереснейший трек по берегам Баренцева моря и тундре!
На обратном пути заедем посмотреть на оригинальный скелет кита и сделаем остановку на причале, откуда вид на Лодейное и крики чаек создают особую атмосферу.
Мы увидим кладбище кораблей, атмосферные морские пейзажи с заброшенными домами, и покатаемся на огромных качелях с видом на океан.
Заглянем на оленью ферму, где вы сможете покормить оленей и сделать классные фотографии на память. Прогуляемся по песчаному пляжу и прокатимся на огромных качелях.
Вечером вас ждет приветственный ужин в гастрономическом ресторане, где попробуем морепродукты и северную рыбу.
По желанию можно попробовать северные настойки.
Возвращение в отель. Отдых.
Териберка. Олени. Мурманск
После завтрака вас ждет прогулка по побережью.
Сегодня мы отправимся в море, чтобы полюбоваться суровыми арктическими пейзажами с воды и найти китов.
У мурманского побережья можно встретить тюленей и малых полосатиков, а летом здесь часто появляются косатки. Охотясь, косатки загоняют рыбу к берегу. Уже на выходе из Териберской губы вы с большой вероятностью увидите нерпу — эти морские зверьки почти не боятся человека.
Дойдем до небольших островов расположенных вдоль берега Кольского полуострова. Дополнительно можно заказать морскую рыбалку.
Важно помнить, что это поездка в дикую природу, а не в зоопарк или океанариум. Мы не можем на 100% гарантировать вероятность встреч с китами и другими млекопитающими.
Обед в местном гастро-пабе, где можно попробовать местные деликатесы, строганину, рыбу, вкусный чай или настройку из северных ягод.
Отправляемся обратно в Мурманск.
Обзорная экскурсия по городу. В одном из самых больших незамерзающих портов России вы узнаете, как складывалась поморская жизнь и культура Мурманска, осмотрите монументы, посвященные морякам, погибшим в арктических водах. Увидите первый атомный ледокол имени Ленина. Затем побываете у мемориала Алеша, откуда открывается панорамный вид на Кольский залив.
Ужин в гастрономическом ресторане.
Хибины
После завтрака отправляемся в Хибины - одни из древнейших гор в мире, сердце Кольского полуострова. Зимой это популярный горнолыжный курорт на Севере, туристы приезжают сюда кататься на лыжах и охотиться за северным сиянием.
Сюда едут за суровой красотой заполярной природы, чтобы увидеть своё отражение
в холодной глади горных озёр и подняться на перевалы с названиями, похожими
на колдовские заклинания: Рисчорр, Чоргорр и Куэльпорр.
Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся
по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое.
Обед в панорамном ресторане.
Посетим Таинственный лес это Арт-парк в естественном ландшафте Хибинских гор. Наполнением парка занимаются мастера и скульпторы из разных уголков России. Зимой вы будете очарованы великолепием пушистых, окутанных снегом деревьев, окунетесь в атмосферу загадок древних цивилизаций и внеземных пространств. В зимнем сказочном лесу можно увидеть множество арт-локаций со свето-звуковым оформлением. (доступно к посещению с декабря)
На обратном пути еще раз поохотимся за Северным сиянием.
Вечером возвращение в Мурманск. Трансфер в аэропорт. Вылет рекомендуем после 19 ч.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение 2 ночи в двухместных номерах
- Транспорт по программе
- Экскурсии по программе и сопровождение гида
- Питание завтраки, приветственный ужин в Териберке
- Входные билеты по программе
- Поддержка организатора
Что не входит в цену
- Билеты до/из Мурманска
- Размещение в одноместном номере - 7000 руб
- Обеды и ужины (кроме приветственного)
- Дополнительные активности
Пожелания к путешественнику
С собой нужно взять:
- Ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда (для морской прогулки)
- Удобная обувь
- Шапка