Увидеть китов - заветная мечта многих путешественников. Каждый год тысячи туристов направляются в Норвегию, Африку, Аргентину, на Анзорские острова, чтобы хоть мельком посмотреть на китов. В нашей стране тоже можно увидеть этих загадочных морских обитателей, на Кольском полуострове, побережье Баренцева моря, куда они часто подходят в поисках рыбы с конца апреля по сентябрь.

Здесь можно встретить малого полосатика, горбатого кита, которые чаще других китов приходят к побережью Кольского полуострова в поисках косяков рыбы. Если повезет возможна встреча с касаткой, финвалом, нарвалом, белухой или даже в редких случаях с синим китом.

В поисках китов мы выйдем в открытое Баренцево море, увидим Северный Ледовитый океан. Во время поисков китов предусмотрена возможность морской рыбалки.

Отправиться на поиски китов — самое правильное решение! В это время к берегам Териберки приходит много рыбы, а за ней приходят и киты.

Вероятность встречи с китами с мая по июль очень высока.

Наш авторский тур в Арктику - это замечательная возможность познакомиться с еще пока нетронутой красотой русского полярного Севера. Именно здесь проходили съемка легендарного фильма Левиафан.

Териберка - одно из немногих мест в России, где можно на автомобиле проехать к берегу Северно-Ледовитого океана.

В этом путешествии мы увидим места съемок из фильма Левиафан, благодаря которому Териберка проснулась известной и о ней узнали далеко за пределы своей области, а журнал National Geographic включил её в топ-20 лучших мест для путешествий.