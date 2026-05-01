Териберка. Сияние. Хибины

Отправимся в настоящее приключение в Арктику, выйдем в море на поиски полярных китов
Описание тура

Увидеть китов - заветная мечта многих путешественников. Каждый год тысячи туристов направляются в Норвегию, Африку, Аргентину, на Анзорские острова, чтобы хоть мельком посмотреть на китов. В нашей стране тоже можно увидеть этих загадочных морских обитателей, на Кольском полуострове, побережье Баренцева моря, куда они часто подходят в поисках рыбы с конца апреля по сентябрь.

Здесь можно встретить малого полосатика, горбатого кита, которые чаще других китов приходят к побережью Кольского полуострова в поисках косяков рыбы. Если повезет возможна встреча с касаткой, финвалом, нарвалом, белухой или даже в редких случаях с синим китом.

В поисках китов мы выйдем в открытое Баренцево море, увидим Северный Ледовитый океан. Во время поисков китов предусмотрена возможность морской рыбалки.
Отправиться на поиски китов — самое правильное решение! В это время к берегам Териберки приходит много рыбы, а за ней приходят и киты.
Вероятность встречи с китами с мая по июль очень высока.
Наш авторский тур в Арктику - это замечательная возможность познакомиться с еще пока нетронутой красотой русского полярного Севера. Именно здесь проходили съемка легендарного фильма Левиафан.

Териберка - одно из немногих мест в России, где можно на автомобиле проехать к берегу Северно-Ледовитого океана.

В этом путешествии мы увидим места съемок из фильма Левиафан, благодаря которому Териберка проснулась известной и о ней узнали далеко за пределы своей области, а журнал National Geographic включил её в топ-20 лучших мест для путешествий.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск. Порт За Полярным Кругом

Встреча группы в аэропорту Мурманска. Прилет до 10.40.

Сразу из аэропорта отправляемся в загадочную Териберку. Заселяемся в гостиницу в на берегу Баренцева моря и отправляемся на первое знакомство с Териберкой.

Обед в ресторане.
Териберка находится за полярным кругом, на северо-восточном побережье Кольского полуострова.
Сезонное поселение рыбаков в этом месте существовало ещё в Xvi веке. А со второй половины Xix века в Териберке появляются первые постоянные жители — колонисты, они занимались разведением животных и ловлей китов.

Нас ждет увлекательная экскурсия в природный парк Териберки. Посетим пляж круглых камней Драконьи яйца, увидим заброшенную метеорологическую станцию,
преодолев невысокий перевал, выйдем к Батарейскому водопаду, откуда открываются магические виды на море.
Это будет интереснейший трек по берегам Баренцева моря и тундре!

На обратном пути заедем посмотреть на оригинальный скелет кита и сделаем остановку на причале, откуда вид на Лодейное и крики чаек создают особую атмосферу.

Мы увидим кладбище кораблей, атмосферные морские пейзажи с заброшенными домами, и покатаемся на огромных качелях с видом на океан.

Заглянем на оленью ферму, где вы сможете покормить оленей и сделать классные фотографии на память. Прогуляемся по песчаному пляжу и прокатимся на огромных качелях.
Вечером вас ждет приветственный ужин в гастрономическом ресторане, где попробуем морепродукты и северную рыбу.

По желанию можно попробовать северные настойки.

Возвращение в отель. Отдых.

2 день

Териберка. Олени. Мурманск

После завтрака вас ждет прогулка по побережью.
Сегодня мы отправимся в море, чтобы полюбоваться суровыми арктическими пейзажами с воды и найти китов.

У мурманского побережья можно встретить тюленей и малых полосатиков, а летом здесь часто появляются косатки. Охотясь, косатки загоняют рыбу к берегу. Уже на выходе из Териберской губы вы с большой вероятностью увидите нерпу — эти морские зверьки почти не боятся человека.

Дойдем до небольших островов расположенных вдоль берега Кольского полуострова. Дополнительно можно заказать морскую рыбалку.

Важно помнить, что это поездка в дикую природу, а не в зоопарк или океанариум. Мы не можем на 100% гарантировать вероятность встреч с китами и другими млекопитающими.

Обед в местном гастро-пабе, где можно попробовать местные деликатесы, строганину, рыбу, вкусный чай или настройку из северных ягод.

Отправляемся обратно в Мурманск.

Обзорная экскурсия по городу. В одном из самых больших незамерзающих портов России вы узнаете, как складывалась поморская жизнь и культура Мурманска, осмотрите монументы, посвященные морякам, погибшим в арктических водах. Увидите первый атомный ледокол имени Ленина. Затем побываете у мемориала Алеша, откуда открывается панорамный вид на Кольский залив.

Ужин в гастрономическом ресторане.

3 день

Хибины

После завтрака отправляемся в Хибины - одни из древнейших гор в мире, сердце Кольского полуострова. Зимой это популярный горнолыжный курорт на Севере, туристы приезжают сюда кататься на лыжах и охотиться за северным сиянием.

Сюда едут за суровой красотой заполярной природы, чтобы увидеть своё отражение

в холодной глади горных озёр и подняться на перевалы с названиями, похожими

на колдовские заклинания: Рисчорр, Чоргорр и Куэльпорр.

Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся

по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое.

Обед в панорамном ресторане.

Посетим Таинственный лес это Арт-парк в естественном ландшафте Хибинских гор. Наполнением парка занимаются мастера и скульпторы из разных уголков России. Зимой вы будете очарованы великолепием пушистых, окутанных снегом деревьев, окунетесь в атмосферу загадок древних цивилизаций и внеземных пространств. В зимнем сказочном лесу можно увидеть множество арт-локаций со свето-звуковым оформлением. (доступно к посещению с декабря)

На обратном пути еще раз поохотимся за Северным сиянием.

Вечером возвращение в Мурманск. Трансфер в аэропорт. Вылет рекомендуем после 19 ч.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение 2 ночи в двухместных номерах
  • Транспорт по программе
  • Экскурсии по программе и сопровождение гида
  • Питание завтраки, приветственный ужин в Териберке
  • Входные билеты по программе
  • Поддержка организатора
Что не входит в цену
  • Билеты до/из Мурманска
  • Размещение в одноместном номере - 7000 руб
  • Обеды и ужины (кроме приветственного)
  • Дополнительные активности
Пожелания к путешественнику

С собой нужно взять:

  • Ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда (для морской прогулки)
  • Удобная обувь
  • Шапка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Татьяна, я профессиональный организатор ивентов и создатель проекта, объединяющего таких же воодушевленных путешественников и гедонистов. А путешествия - это особый вид удовольствий. Моя страсть - реализовывать вкусные и креативные проекты, которые запоминаются и оставляют приятное послевкусие еще спустя долгое время.

