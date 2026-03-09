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Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка
Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
от 44 650 ₽
47 000 ₽ за человека
Териберка: киты на Баренцевом море
Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке
«) или же можно взять дополнительные экскурсии (покататься на квадроциклах, поплавать на сапе, заняться снорклингом или фридайвингом, сходить в баню, полетать на вертолете)»
Завтра в 10:00
31 окт в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Териберка: киты, крабы, баня
Нас ждёт невероятное путешествие в русское Заполярье
«Если захотим, прогуляемся на сап-бордах по спокойному морю, если позволит погода»
28 авг в 10:00
Завтра в 10:00
от 49 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «SUP-прогулки»
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