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1 чел. По популярности SUP-прогулки 3 дня 5% Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили от 44 650 ₽ 47 000 ₽ за человека На вертолёте На катере На квадроциклах SUP-прогулки Туры на квадроциклах 3 дня Териберка: киты на Баренцевом море Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке «) или же можно взять дополнительные экскурсии (покататься на квадроциклах, поплавать на сапе, заняться снорклингом или фридайвингом, сходить в баню, полетать на вертолете)» от 42 000 ₽ за человека На автобусе На катере SUP-прогулки 3 дня Териберка: киты, крабы, баня Нас ждёт невероятное путешествие в русское Заполярье «Если захотим, прогуляемся на сап-бордах по спокойному морю, если позволит погода» от 49 000 ₽ за человека Все туры Териберки

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