Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
- ЕЕлена17 июля 2025Тобольск: пешком по Верхнему посадуДата посещения: 14 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.
- ММарина30 ноября 2025Спасибо Людмиле, экскурсия очень понравилась. По материалу насыщенная и интересная! Рекомендую для первого (и не только) знакомства с городом.
- ЕЕкатерина16 ноября 2025Эта экскурсия была прекрасна! Наталья увлекательно рассказывала о том, как история города и его современная жизнь переплетаются, создавая уникальную картину
- ТТатьяна9 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, много интересной информации узнали. Огромное спасибо, Людмила Александровна!
- ААлла4 ноября 2025Приехали в Тобольск с ребёнком 10 лет. Хотелось выбрать экскурсию, чтобы ему понравилось и не было скучно. Ангелы Тобольска и
- ТТатьяна3 ноября 2025Наталья - увлеченный рассказчик с огромным багажом знаний, которым ей хочется делиться
Экскурсия нам понравилась, но без восторга. Не услышала немного
- ССергей2 ноября 2025Побывали с компанией друзей на удивительной экскурсии. Провел ее человек, влюбленный в город Тобольск, способный заразить этой любовью даже самых
- ЛЛариса7 октября 2025Спасибо большое. Все было просто замечательно. Экскурсия познавательная, объемная по содержанию и очень интересная.
- ЮЮлия5 октября 2025спасибо. все прошло замечательно.
- ООксана1 октября 2025Начали знакомство с Тобольском с экскурсии по Верхнему посаду. Несмотря на прохладную погоду, получилась отличная прогулка! Гид -эрудированный, темп экскурсии-
- ННаталья29 сентября 2025Экскурсия потрясающая: много новой информации, прекрасные виды города, приятное общение с Натальей, - все это оставило глубокий след в душе и желание вернуться в Тобольск еще не один раз! От всего сердца - огромное спасибо Наталье!
- ЕЕвгения25 сентября 2025Добрый день! Нам все очень понравилось. Такой оживленный рассказ, такой большой и объемный маршрут, без тяжелых подъемов в гору. Рекомендую всем Наталью как гида. Заряжает азартом и хорошим настроением! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!
- ССветлана23 сентября 2025Людмила, профи своего дела. Молодец Людмила.
- ТТатьяна22 сентября 2025Великолепная экскурсия! Наталья очень интересно рассказывает историю городу, чувствуется любовь к своей работе и городу Тобольску. Много интересных фактов, очень много информации, понравилось не только взрослым, но и детям. Спасибо.
- ЛЛюдмила18 сентября 2025Спасибо большое!!!! Очень интересно, живо и познавательно!!!!
- ЮЮлия14 сентября 2025Все прошло хорошо, знания гида на высоте. Только не много долго длился рассказ про декабристов, но они внесли большой вклад в Тобольск. Экскурсия понравилась, в другом вопросов нет.
- ЕЕлена11 сентября 2025Великолепная авторская экскурсия!!!
Наталья Владимировна любящая свой город, завораживает своими рассказами.
- ЕЕкатерина27 августа 2025Ездили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда не повезло. Гид интересный,грамотный, корректный, любит свою работу и свой город, много интересных фактов из истории
- ИИван25 августа 2025Прекрасный экскурсовод, отличная прогулка, очень интересная и насыщенная история города.
- ЕЕлена18 августа 2025Экскурсия очень понравилась, спасибо
