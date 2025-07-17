Мои заказы

Роща Журавского – экскурсии в Тобольске

Найдено 7 экскурсий в категории «Роща Журавского» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
218 отзывов
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
2 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Дата посещения: 14 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.
  • М
    Марина
    30 ноября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо Людмиле, экскурсия очень понравилась. По материалу насыщенная и интересная! Рекомендую для первого (и не только) знакомства с городом.
  • Е
    Екатерина
    16 ноября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Эта экскурсия была прекрасна! Наталья увлекательно рассказывала о том, как история города и его современная жизнь переплетаются, создавая уникальную картину
    читать дальше

    восприятия реальности. Мы договорились встретиться в 2030 году, чтобы увидеть, какие изменения произойдут в Нижнем Посаде. Надеюсь, у Тобольска всё сложится отличнейшим образом!

  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Экскурсия очень понравилась, много интересной информации узнали. Огромное спасибо, Людмила Александровна!
  • А
    Алла
    4 ноября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Приехали в Тобольск с ребёнком 10 лет. Хотелось выбрать экскурсию, чтобы ему понравилось и не было скучно. Ангелы Тобольска и
    читать дальше

    экскурсовод Наталья полностью оправдали мои ожидания. Интереснейший и познавательный рассказ о городе, его истории с элементами игры и загадок. Ребёнок был доволен и потом вспоминал и считал всех ангелов. И радовался, когда мы их опять встречали
    Полностью согласна с отзывом Сергея. Правильнее и красивее я просто не смогу написать. Спасибо Наталье за любовь к истории, родному краю и гостям.

  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Наталья - увлеченный рассказчик с огромным багажом знаний, которым ей хочется делиться
    Экскурсия нам понравилась, но без восторга. Не услышала немного
    читать дальше

    нас, наш посыл, наше настроение, шла четко по своему плану, не улавливая то, что хотелось бы нам. Экскурсия прошла хорошо, но не запомнилось ничего.

  • С
    Сергей
    2 ноября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Побывали с компанией друзей на удивительной экскурсии. Провел ее человек, влюбленный в город Тобольск, способный заразить этой любовью даже самых
    читать дальше

    искушенных путешественников. Наталья - автор идеи создания целой серии скульптур ангелов, которые воплощают все самое уникальное и выдающееся, что есть в Тобольске. Замысел стал реальностью благодаря ее творческому сотрудничеству с городскими художниками и скульпторами, а также с актерами местного театра, которые создали звуковое сопровождение маршрута. Наталья показала не только прекрасное знание истории города, но и умение чувствовать, что интересует слушателей, и отвечать этим интересам. Очень тактичный, душевный, неравнодушный человек, глубокий знаток истории, прекрасный рассказчик - время экскурсии пролетело незаметно. Если признаться, мы прогуляли целый лишний час… И поняли, что главный ангел Тобольска - это и есть Наталья!))

  • Л
    Лариса
    7 октября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо большое. Все было просто замечательно. Экскурсия познавательная, объемная по содержанию и очень интересная.
  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    спасибо. все прошло замечательно.
  • О
    Оксана
    1 октября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Начали знакомство с Тобольском с экскурсии по Верхнему посаду. Несмотря на прохладную погоду, получилась отличная прогулка! Гид -эрудированный, темп экскурсии-
    читать дальше

    неспешный, Тобольск - приветливый. С удивлением узнали, что о Тобольске писал даже Даниель Дефо. Финальная точка- на Красной площади, у Кремля. Познавательно!

  • Н
    Наталья
    29 сентября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Экскурсия потрясающая: много новой информации, прекрасные виды города, приятное общение с Натальей, - все это оставило глубокий след в душе и желание вернуться в Тобольск еще не один раз! От всего сердца - огромное спасибо Наталье!
  • Е
    Евгения
    25 сентября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Добрый день! Нам все очень понравилось. Такой оживленный рассказ, такой большой и объемный маршрут, без тяжелых подъемов в гору. Рекомендую всем Наталью как гида. Заряжает азартом и хорошим настроением! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!
  • С
    Светлана
    23 сентября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Людмила, профи своего дела. Молодец Людмила.
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Великолепная экскурсия! Наталья очень интересно рассказывает историю городу, чувствуется любовь к своей работе и городу Тобольску. Много интересных фактов, очень много информации, понравилось не только взрослым, но и детям. Спасибо.
  • Л
    Людмила
    18 сентября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо большое!!!! Очень интересно, живо и познавательно!!!!
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Все прошло хорошо, знания гида на высоте. Только не много долго длился рассказ про декабристов, но они внесли большой вклад в Тобольск. Экскурсия понравилась, в другом вопросов нет.
    Все прошло хорошо, знания гида на высоте. Только не много долго длился рассказ про декабристов, но
  • Е
    Елена
    11 сентября 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Великолепная авторская экскурсия!!!
    Наталья Владимировна любящая свой город, завораживает своими рассказами.
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Ездили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда не повезло. Гид интересный,грамотный, корректный, любит свою работу и свой город, много интересных фактов из истории
    Ездили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда неЕздили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда неЕздили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда неЕздили семьёй в Тобольск, очень понравилось, особенно повезло с погодой, до этого были в октябре-тогда не
  • И
    Иван
    25 августа 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Прекрасный экскурсовод, отличная прогулка, очень интересная и насыщенная история города.
  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Экскурсия очень понравилась, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Роща Журавского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
  2. Град Тоболеск - страницы истории
  3. Тобольск - отец городов сибирских
  4. Легенды и мифы Тобольска
  5. По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тобольский кремль
  2. Сад Ермака
  3. Базарная площадь
  4. Самое главное
  5. Дворец наместника
  6. Знаменский монастырь
  7. Здание мужской гимназии
  8. Сквер Ершова
  9. Софийский собор
  10. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в декабре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Роща Журавского" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 646 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Тобольске на 2025 год по теме «Роща Журавского», 646 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль