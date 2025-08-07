Цветы и сады – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Тобольске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
«Прогулка по Саду Ермака Сад Ермака простирается на мысе Чукман недалеко от Тобольского Кремля»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
«Прогулка по Скверу Ершова и Аптекарский сад Сквер Ершова считается одним из самых живописных в Тобольске»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Тобольский Кремль и Сад Ермака: по следам великой истории Сибири
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольский Кремль и Сад Ермака: по следам великой истории Сибири
Начало: Россия, Тюменская область, Тобольск, Красная площа...
«О Базарной площади, где когда-то кипела торговая жизнь города Прогулка по Саду Ермака»
Завтра в 14:30
27 мар в 14:30
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 августа 2025
    Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
    Чудесная экскурсия с опытным гидом Любовью Владимировной. Посмотрели на Тобольск глазами разных эпох и правителей, время протекло очень незаметно, хотелось
    продолжения. Приготовьтесь к спуску и/или подъему в 203 ступеньки (с лавочками и пролетами), но все равно ощутимые, если есть пожилые люди. А для любителей пеших прогулок будет идеально.

  • Б
    Бутусова
    20 июля 2025
    Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
    Всё очень отлично
  • И
    Ираида
    7 июля 2025
    Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
    Подробная экскурсия по Тобольскому Кремлю. Экскурсовод Любовь Владимировна очень компетентна, интересно подаёт материал. Спасибо ей большое
  • А
    Андрей
    25 июня 2025
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Отличная экскурсия. Привзошла все мои ожидания. Кто-то когда то мне сказал что в Тобольске нечего смотреть. Обсолютная не правда. Столько красивых мест. Экскурсовод специалист своего дела любивший свой край. Отдохнули и полностью перезагрузилились. Спасибо большое.
  • J
    Juan
    29 апреля 2025
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Любовь Владимировна является экспертом по истории города, и во время экскурсии мы прошли через все исторические периоды
    Тобольска и Сибири, в самых важных и красивых местах города. Кроме того, во время экскурсии, она указала мне все места, которые стоит посетить, и я смог составить свой собственный тур позже. Я очень рекомендую этот город и эту экскурсию!

  • И
    Ирина
    21 апреля 2025
    Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
    Все прошло просто замечательно! Интересно, очень информативно. Рамиль Наильевич очень интеллигентный, внимательный и образованный человек. Знакомиться с городом с ним
    было просто в удовольствие! Два часа пролетели, как одна минута. Много интересного, исторических фактов, подробные ответы на любой вопрос. Осталось приятное послевкусие от экскурсии и чудесное впечатление о городе и его людях. Спасибо, Рамиль Наильевич, за наше первое впечатление о Вашем прекрасном городе!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»;
  2. Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»;
  3. Тобольский Кремль и Сад Ермака: по следам великой истории Сибири.
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Базарная площадь;
  2. Сад Ермака;
  3. Дворец наместника;
  4. Знаменский монастырь;
  5. Тобольский кремль;
  6. Сквер декабристов;
  7. Нижний посад;
  8. Скульптуры ангелов;
  9. Самое главное;
  10. Здание мужской гимназии.
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в марте 2026
Сейчас в Тобольске в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2026 год по теме «Цветы и сады», 52 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май