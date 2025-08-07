Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
«Прогулка по Саду Ермака Сад Ермака простирается на мысе Чукман недалеко от Тобольского Кремля»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
«Прогулка по Скверу Ершова и Аптекарский сад Сквер Ершова считается одним из самых живописных в Тобольске»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольский Кремль и Сад Ермака: по следам великой истории Сибири
Начало: Россия, Тюменская область, Тобольск, Красная площа...
«О Базарной площади, где когда-то кипела торговая жизнь города Прогулка по Саду Ермака»
Завтра в 14:30
27 мар в 14:30
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 августа 2025Чудесная экскурсия с опытным гидом Любовью Владимировной. Посмотрели на Тобольск глазами разных эпох и правителей, время протекло очень незаметно, хотелось
- ББутусова20 июля 2025Всё очень отлично
- ИИраида7 июля 2025Подробная экскурсия по Тобольскому Кремлю. Экскурсовод Любовь Владимировна очень компетентна, интересно подаёт материал. Спасибо ей большое
- ААндрей25 июня 2025Отличная экскурсия. Привзошла все мои ожидания. Кто-то когда то мне сказал что в Тобольске нечего смотреть. Обсолютная не правда. Столько красивых мест. Экскурсовод специалист своего дела любивший свой край. Отдохнули и полностью перезагрузилились. Спасибо большое.
- JJuan29 апреля 2025Замечательная экскурсия! Экскурсовод Любовь Владимировна является экспертом по истории города, и во время экскурсии мы прошли через все исторические периоды
- ИИрина21 апреля 2025Все прошло просто замечательно! Интересно, очень информативно. Рамиль Наильевич очень интеллигентный, внимательный и образованный человек. Знакомиться с городом с ним
Сейчас в Тобольске в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
