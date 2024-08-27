О Ольга Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени» Необычная экскурсия, довольны даже дети, спящие на обычных экскурсиях! Познавательно и не скучно!

М Мария Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени» Очень интересный вариант экскурсии. Увидели всё. Очень приятно было угощение чаем и пряниками. Можно вводить ещё персонажей и увеличить время экскурсии. 70 минут пролетели как 10.

В Вера Тобольск: пешком по Верхнему посаду Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Людмиле за интересную и увлекательную пешеходную прогулку по Верхнему посуду. Советую и взрослым и детям. Спасибо Людмиле за то,что она историями о древнем городе и людях, нас влюбила в старинный город Тобольск!

С Светлана Тобольск: пешком по Верхнему посаду Людмила Александровна отличный экскурсовод. Много интересного нам рассказала. Я рада, что заказала экскурсию для себя, своих детей и внуков.

О Ольга Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени» читать дальше были полностью погруженны в процесс, а с помощью наушников получилось лучше прочувствовать атмосферу исторических событий. Роль писателя Петра Ершова была сыграна чудесно молодым талантливым актёром! Чай и пряник в такую прохладную погоду пришлись очень кстати, и стали отличным бонусом к столь интересной экскурсии! Вообщем экскурсия ракета бомба петарда 11 августа мы побывали на экскурсии "голос внутри". Вспоминаем до сих пор с удовольствием как ненавязчиво рассказанна история Тобольска. Мы