1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеТобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
7 сен в 10:30
1 500₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Вас ждет уникальная иммерсивная экскурсия по Тобольску. Наденьте наушники и погрузитесь в прошлое вместе с главным героем, раскрыв тайны старинного города
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
Расписание: См. расписание
7 сен в 15:00
15 сен в 13:00
1 450₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пройти по местам, окружённым загадками и немыслимыми слухами
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
6 сен в 16:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 августа 2024Необычная экскурсия, довольны даже дети, спящие на обычных экскурсиях! Познавательно и не скучно!
- ММария26 августа 2024Очень интересный вариант экскурсии. Увидели всё. Очень приятно было угощение чаем и пряниками. Можно вводить ещё персонажей и увеличить время экскурсии. 70 минут пролетели как 10.
- ВВера18 августа 2024Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Людмиле за интересную и увлекательную пешеходную прогулку по Верхнему посуду. Советую и взрослым и детям. Спасибо Людмиле за то,что она историями о древнем городе и людях, нас влюбила в старинный город Тобольск!
- ССветлана17 августа 2024Людмила Александровна отличный экскурсовод. Много интересного нам рассказала. Я рада, что заказала экскурсию для себя, своих детей и внуков.
- ООльга16 августа 202411 августа мы побывали на экскурсии "голос внутри". Вспоминаем до сих пор с удовольствием как ненавязчиво рассказанна история Тобольска. Мы
- ВВоркунова12 августа 2024Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Групповые»
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