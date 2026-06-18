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Ночные прогулки и экскурсии Тольятти

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Тольятти, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
20 июл в 08:00
21 июл в 12:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
20 июл в 08:00
21 июл в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
Завтра в 16:00
18 июл в 14:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность Анжеле за прекрасную экскурсию. Мы ездили с сыном 9 лет.
Нам понравилось всё-всё-всё))) Анжела с душой рассказывала
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и показывала разные исторические и памятные места в прекрасном городе Тольятти, мы вместе прогуливались по ним, узнали много нового и интересного, в конце экскурсии ездили в замок Гарибальди - прекрасен и замок и место с природой вокруг. После экскурсии мы совсем другими глазами посмотрели на интересный город Тольятти.
Анжела очень душевный прекрасный человек, интересный собеседник и замечательный экскурсовод.
Мы от всей души желаем Анжеле и дальше развиваться в своей любимой сфере и отличных гостей.
И гостям в Тольятти, выбирающим экскурсии, рекомендуем обращаться к Анжеле!
Спасибо!!!

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И
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Очень интересный тур. Кроме темы путешествия, получили много дополнительной информации. Огромное спасибо Ольге за тёплую и дружескую атмосферу.
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Мария
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства ГЭС и переноса домов
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на новое место… Наш советский модернизм, переименование города… И всё это очень увлекательно и с любовью к своему городу Анжела рассказала и всё подробно показала. Ну а вишенкой на торте стал замок Гарибальди. Вполне заслуживает внимания!
Спасибо большое Анжеле за яркие впечатления и тёплый, внимательный прием, и познавательный рассказ:)!

Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства+5
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства
Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства
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Ирина
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
все хорошо, много интересных фактов и заметок из жизни. собачку только вот из описания мы как-то пропустили:(и наверное не хватило
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мне немножко осмотра центральной части, хотя бы еще парочки улиц-кварталов проехать.
хотя мы даже успели заехать за фирменной продукцией в магазин и в целом все было довольно насыщенно и комфортно по темпу. даже не ожидала, что такие "разрозненные" территории мы объедем.
если есть всего день на осмотр самого города, а не природы, наверное, порекомендую тем кто едет брать сразу еще немного времени все же и на осмотр парка Сахарова (я это тоже упустила как-то абсолютно).

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Л
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Выражаю огромную благодарность Анжеле за экскурсию! Очень увлекательно и с большой любовью к городу. Информация излагается доступно, с юмором и интересными деталями и фактами. Совершенно не заметили, как пролетело время)
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Н
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
Отдельно хотим ещё раз поблагодарить Ольгу - она
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замечательная! Это лучший гид, которого можно выбрать! Комфортно, познавательно, весело. Мы брали три экскурсии с Ольгой и все три восторг. Замок Гарибальди + конеферма, Рассвет в Жигулевских горах + кофе яхтинг и Самарская Лука.
Дополнительно после экскурсий, Ольга показала нам красивые пляжи, местную фабрику, где мы купили сладости и рынок с ароматными абрикосами))

Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.+1
Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
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Нина
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Спасибо Ольге за экскурсию, нам очень понравилось. Всё было интересно и очень бережно к детям, без перегруза. Но при этом мы всё узнали и много информации получили. Замечательная конеферма понравилась очень! Отдельное спасибо за совет по пляжу.
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С
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и взрослым и детям, нам очень понравилось.
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и+5
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
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Елена
Из Тольятти - в замок Гарибальди
До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии сразу в один день:
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в замок Гарибальди и в парк Самарская Лука. Думали будет сложно, но день пролетел незаметно - красота природы, интереснейшие рассказы, новые впечатления. Увидели прекрасный замок, поднялись в горы, посмотрели на Тольятти и дамбу с высоты птичьего полета, посетили музей Репина, купили местные вкусняшки, и в конце - встретили закат на горе Стрельная и милых диких лисят по пути из заповедника. Спасибо Ольге за комфортную поездку, под конец даже спели много песен) Очень рада, что познакомилась с таким потрясающим, добрым, интеллигентным, увлеченным своим делом человеком! Завидую тем, кому еще только предстоит знакомство с чудесным краем вместе с Ольгой!

До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии
До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии
До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии
До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии+2
До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии
До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии
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Лариса
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Приятная девушка Оля. Встретила на вокзале, за беседой быстро добрались до Хрящевки. Рассказывала интересные эпизоды, как строили замок, кто участвовал.
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Ведь она местный человек и знает историю возникновения замка лучше, чем инет))) После экскурсии, доставила нас на набережную, тоже красивое место! И бонусом,приятный сюрприз, зефир местного производства с углем))) ещё не пробовали. Советую 🤝

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Всего 39 отзывов в Тольятти в категории "Ночные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тольятти
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды;
  2. Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка;
  3. Из Тольятти - в замок Гарибальди.
Какие места ещё посмотреть в Тольятти
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Набережные в Автозаводском и Комсомольском районах;
  2. Стрельная гора;
  3. Набережная;
  4. Замок Гарибальди.
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июле 2026
Сейчас в Тольятти в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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