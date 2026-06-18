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мне немножко осмотра центральной части, хотя бы еще парочки улиц-кварталов проехать.

хотя мы даже успели заехать за фирменной продукцией в магазин и в целом все было довольно насыщенно и комфортно по темпу. даже не ожидала, что такие "разрозненные" территории мы объедем.

если есть всего день на осмотр самого города, а не природы, наверное, порекомендую тем кто едет брать сразу еще немного времени все же и на осмотр парка Сахарова (я это тоже упустила как-то абсолютно).