Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
20 июл в 08:00
21 июл в 12:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
20 июл в 08:00
21 июл в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
Завтра в 16:00
18 июл в 14:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность Анжеле за прекрасную экскурсию. Мы ездили с сыном 9 лет.
Нам понравилось всё-всё-всё))) Анжела с душой рассказывала
Нам понравилось всё-всё-всё))) Анжела с душой рассказывала
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И
Очень интересный тур. Кроме темы путешествия, получили много дополнительной информации. Огромное спасибо Ольге за тёплую и дружескую атмосферу.
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Благодаря Анжеле Тольятти запомнится зелёным, интересным, разноплановым городом. Красивая, набережная, широкое многоводное водохранилище, впечатляющая история строительства ГЭС и переноса домов
+5
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все хорошо, много интересных фактов и заметок из жизни. собачку только вот из описания мы как-то пропустили:(и наверное не хватило
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Л
Выражаю огромную благодарность Анжеле за экскурсию! Очень увлекательно и с большой любовью к городу. Информация излагается доступно, с юмором и интересными деталями и фактами. Совершенно не заметили, как пролетело время)
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Н
Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
Отдельно хотим ещё раз поблагодарить Ольгу - она
Отдельно хотим ещё раз поблагодарить Ольгу - она
+1
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Спасибо Ольге за экскурсию, нам очень понравилось. Всё было интересно и очень бережно к детям, без перегруза. Но при этом мы всё узнали и много информации получили. Замечательная конеферма понравилась очень! Отдельное спасибо за совет по пляжу.
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С
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и взрослым и детям, нам очень понравилось.
+5
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До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии сразу в один день:
+2
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Приятная девушка Оля. Встретила на вокзале, за беседой быстро добрались до Хрящевки. Рассказывала интересные эпизоды, как строили замок, кто участвовал.
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Всего 39 отзывов в Тольятти в категории "Ночные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Ночные»
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