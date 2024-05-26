1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Увидеть воплощение творческого замысла талантливых скульпторов и архитекторов
22 июля в 08:00
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6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
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Рачейский бор и Каменный лабиринт
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Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 мая 2024Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июне 2024
Сейчас в Тольятти в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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